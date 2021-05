Outil de règlement de litiges entre consommateur et commerçant - Un 5000e dossier réglé dans PARLe

QUÉBEC, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur est fier d'annoncer aujourd'hui que l'outil de règlement de litiges en ligne PARLe vient de permettre la conclusion d'une 5000e entente entre un consommateur et un commerçant. Le ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette, souligne le succès de cet outil Web novateur, qui permet de résoudre des problèmes de consommation sans avoir recours au tribunal.

PARLe a été développée initialement par le Laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal, puis adaptée aux besoins de l'Office. Lancée comme projet pilote en novembre 2016, la plateforme permet aux parties de trouver une solution à l'amiable à leur différend, avec ou sans l'intervention d'un médiateur, dans un environnement numérique confidentiel, neutre et sécurisé. En 2018, elle a valu à l'Office le prix Initiatives numériques, décerné par l'Institut d'administration publique de Québec.

« La plateforme d'aide au règlement des litiges en ligne (PARLe) s'est avérée particulièrement utile et pertinente au cours des derniers mois, durant la pandémie. Cet outil, offert gratuitement aux Québécoises et aux Québécois, s'inscrit parfaitement dans la volonté du gouvernement de favoriser un meilleur accès à la justice et le règlement des différends à l'amiable. La plateforme PARLe continuera à se déployer pour encore mieux répondre aux besoins de la population. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, responsable de l'Office de la protection du consommateur

Au 21 mai 2021, plus de 11 000 consommateurs référés à la plateforme.

Taux de règlement de plus de 70 % des dossiers.

Délai moyen pour une entente : 25 jours ouvrables.

Taux de satisfaction de 90 % de la part des utilisateurs (consommateurs et commerçants).

Quelque 120 commerçants désormais actifs sur PARLe, dont des magasins à grande surface, des détaillants de meubles, d'électroménagers et de piscines, des commerçants d'automobiles d'occasion et du secteur de la rénovation résidentielle.

L'Office : 50 ans avec vous

Depuis 1971, l'Office de la protection du consommateur partage le quotidien des Québécois en veillant à l'application des lois qui régissent les transactions entre les consommateurs et les commerçants.

Pour en savoir plus sur l'histoire de l'Office, rendez-vous sur la page opc.gouv.qc.ca/50ans et suivez-nous sur les réseaux sociaux (#tousconsommateursQc).

