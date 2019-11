Outgo devient partenaire de Rabais Dollars CAA-QUÉBEC

Outgo.com offre depuis 2016, une panoplie de forfaits cadeaux de restaurants, soins, escapades et plus de 500 activités à vivre ou à offrir et ce, partout au Québec. « Nous sommes enchantés de ce beau partenariat, qui est le fruit de 2 années d'efforts » mentionne le Président et fondateur de l'entreprise, Yanik Guillemette.

L'entreprise affiche une croissance annuelle de ses clients et membres l'ordre de 400,63 %.

Les membres CAA-QUÉBEC peuvent activer leur carte via ce lien afin d'obtenir leur rabais de 15%

Quelques données :

Fondée en 2016 à Québec

297 commerçants partenaires

1000 expériences

100 000 visiteurs/mois

425 000 abonnés à l'infolettre

25 000 abonnés des réseaux sociaux

Partenaire de TripAdvisor, Viator, CAA, Costco et Expedia.

Liens connexes

Outgo Expériences, Cadeaux de Noël 2019

SOURCE Outgo Network Inc.

Renseignements: Yanik Guillemette, CEO, Outgo Network Inc., yanik@outgo.com 438.994.7690

Related Links

outgo.com