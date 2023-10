NEW YORK et TORONTO, le 23 oct. 2023 /CNW/ - OUTFRONT Média Inc. (NYSE : OUT) et Bell Média ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente pour vendre les activités canadiennes d'OUTFRONT Média à Bell Média, une filiale en propriété exclusive de BCE (TSX, NYSE : BCE). Le prix d'achat est de 410 millions de dollars canadiens en espèces, sous réserve des ajustements habituels et d'une retenue. Cette transaction devrait se conclure au cours de l'année 2024, sous réserve de l'approbation réglementaire et des autres conditions habituelles de clôture.

Au 31 décembre 2022, les activités canadiennes d'OUTFRONT Média exploitaient un total de 9 325 produits d'affichage au pays et ont généré des revenus de 91,9 millions de dollars américains durant l'année.

Jeremy Male, président et chef de la direction d'OUTFRONT Média, a déclaré : « La vente de nos activités canadiennes fait ressortir la valeur de nos actifs. Cette transaction va nous procurer une plus grande souplesse sur le plan financier alors que nous nous concentrons sur nos actifs américains. Bien que nos collègues canadiens vont nous manquer, nous savons que les activités de l'entreprise que nous avons bâties ensemble seront entre de bonnes mains chez Bell Média. »

Stewart Johnston, premier vice-président, ventes et sports de Bell Média a expliqué : « L'affichage extérieur continue de prendre de l'importance en tant que véhicule publicitaire de masse. De plus, les formats numériques procurent des fonctionnalités de ciblage accrues. L'acquisition de la gamme diversifiée d'actifs canadiens d'OUTFRONT renforce l'engagement d'Astral à offrir des solutions marketing multicanaux percutantes, tout en accélérant la stratégie numérique de Bell Média. En conjuguant l'expertise reconnue d'OUTFRONT et notre engagement envers l'innovation, nous offrirons à notre clientèle de formidables occasions d'affaires d'un océan à l'autre. »

La firme Solomon Partners agit à titre de conseiller financier pour OUTFRONT Média Inc., alors que les firmes Cravath, Swaine & Moore LLP et Davies Ward Phillips & Vineberg SENCRL srl agissent à titre de conseillers juridiques. Financière Banque Nationale inc. agit à titre de conseiller financier pour Bell Média, alors que la firme Blake, Cassels & Graydon SENCRL srl agit à titre de conseiller juridique.

À propos d'OUTFRONT Média Inc.

OUTFRONT tire parti de la puissance de la technologie, de l'emplacement ainsi que de la créativité pour établir un lien entre les marques et les consommateurs à l'extérieur de leur domicile grâce à l'un des services les plus importants et les plus diversifiés de panneaux d'affichage, de mobiliers urbains et d'actifs mobiles en Amérique du Nord. Grâce à sa plateforme technologique, OUTFRONT changera fondamentalement la façon dont les annonceurs mobilisent leur auditoire en déplacement.

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise de création de contenu au pays avec des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage. Ces actifs comprennent 35 stations de télévision qui font partie des réseaux CTV et Noovo; 26 chaînes spécialisées, dont les chefs de file des sports RDS et TSN; le service de diffusion en continu et de télé bilingue Crave; la marque iHeartRadio Canada qui englobe 215 chaînes musicales, dont 103 stations de radio dans 58 marchés canadiens; et le réseau d'affichage Astral. Bell Média est également partenaire des Studios Grandé de Montréal, de Juste pour rire et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca .

Personnes-ressources :

OUTFRONT Média Inc. Bell Canada



Investisseurs Investisseurs Stephan Bisson Thane Fotopoulos Relations avec les investisseurs Relations avec les investisseurs 212 297-6573 514 870-4619 [email protected] [email protected] Média Bell Média Courtney Richards Kaitlynn Jong Gestionnaire, communications et événements Gestionnaire, communications numériques et stratégiques 646 876-9404 647 456-7487 [email protected] [email protected]

Mise en garde de Bell Média Inc. (Bell Média) concernant les déclarations prospectives

Les déclarations faites dans ce document constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant le moment prévu pour la clôture de la vente proposée des actifs canadiens d'OUTFRONT Média Inc. à Bell Média (la « Transaction »), certains avantages que l'on s'attend à obtenir à la suite de l'acquisition, les perspectives commerciales, les objectifs, les plans et les priorités stratégiques de Bell Média ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions d'exonération des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de performances ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à l'une de ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué décrivent les attentes de Bell Média à la date du présent communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, Bell Média ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouvelles informations, d'événements futurs ou toute autre raison. La conclusion de la transaction est assujettie aux conditions habituelles de clôture, aux droits de résiliation et à d'autres risques et incertitudes, y compris, sans s'y limiter, aux approbations des organismes de réglementation. Par conséquent, il n'existe aucune garantie que la transaction proposée sera réalisée ou qu'elle aura lieu dans les conditions ou au moment indiqués dans le présent communiqué de presse. La transaction pourrait être modifiée, restructurée ou résiliée. De plus, rien ne garantit que les avantages attendus de la transaction se concrétiseront. Pour plus de détail sur les hypothèses et les risques sous-jacents à certaines de nos déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez consulter le rapport annuel 2022 de BCE Inc. (BCE) en date du 2 mars 2023, aux rapports de gestion des premier et deuxième trimestres de 2023 de BCE en date du 3 mai 2023 et du 2 août 2023, respectivement, le communiqué de BCE en date du 3 août 2023 annonçant ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2023, déposés ou à déposer par BCE auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles au Sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles au SEC.gov). Ces documents sont accessibles au BCE.ca.

Mise en garde d'OUTFRONT Média concernant les déclarations prospectives

Nous avons fait des déclarations dans ce document qui sont des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'utilisation de termes prospectifs tels que « sera » ou « s'attend à », ou à la forme négative de ces mots et expressions ou de mots ou expressions similaires qui constituent des prédictions ou indiquent des événements ou tendances futurs et qui ne se rapportent pas uniquement à des questions historiques. Les déclarations prospectives se reconnaissent également aux discussions sur la stratégie, les plans ou les intentions concernant la vente de l'une des entreprises canadiennes d'OUTFRONT Média Inc. (la « Transaction ») et tout avantage potentiel de la Transaction, ainsi que nos ressources en capital, le rendement de notre gamme de produits et nos résultats d'exploitation. Les déclarations prospectives impliquent de nombreux risques et incertitudes et vous ne devez pas les considérer comme des prédictions d'événements futurs. Les déclarations prospectives dépendent d'hypothèses, de données ou de méthodes qui peuvent être incorrectes ou imprécises et qui peuvent ne pas se réaliser. Nous ne garantissons pas que les transactions et les événements décrits se dérouleront comme prévu (ou qu'ils auront lieu, tout simplement). Les facteurs suivants, notamment, pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent de façon importante de ceux énoncés ou envisagés dans les déclarations prospectives : la conclusion de la Transaction peut s'avérer plus difficile, plus coûteuse ou plus longue que prévu et les avantages escomptés peuvent ne pas être pleinement réalisés; les parties pourraient s'avérer incapables de respecter les conditions de clôture, ce qui pourrait retarder ou amener celles-ci à abandonner la Transaction; un changement, un événement ou une occurrence qui pourrait donner lieu à la résiliation de l'entente d'achat d'actions ou de la Transaction; l'incapacité d'obtenir une approbation réglementaire assujettie à des conditions qui ne sont pas prévues; tout détournement du temps de la direction sur des questions liées à la transaction; les baisses de la publicité et les conditions économiques générales, y compris les niveaux d'inflation élevés actuels; la gravité et la durée des pandémies, et l'impact sur nos activités, notre situation financière et nos résultats d'exploitation; la concurrence; la réglementation gouvernementale; notre capacité à mettre en œuvre notre plateforme d'affichage numérique et à déployer des écrans publicitaires numériques auprès de nos partenaires franchisés; les pertes et les coûts résultant de rappels et de réclamations en matière de responsabilité liée aux produits, de garantie et de propriété intellectuelle; notre capacité à obtenir et à renouveler des contrats municipaux clés selon des conditions favorables; les taxes, les frais et les exigences en matière d'enregistrement; la diminution de la compensation gouvernementale pour le retrait des panneaux d'affichage licites; les restrictions basées sur le contenu de la publicité extérieure; les variations saisonnières; les acquisitions et autres transactions stratégiques que nous pourrions poursuivre pourraient avoir un effet négatif sur nos résultats d'exploitation; la dépendance à l'égard de notre équipe de direction et d'autres employés clés; les divers risques liés à nos activités au Canada; l'apparition d'un incident de cybersécurité; les changements de réglementation et les préoccupations des consommateurs concernant la confidentialité, la sécurité de l'information et les données, ou tout manquement ou perception de manquement à la conformité à cette réglementation ou à nos politiques internes; les charges attribuables aux pertes de valeur en ce qui concerne nos actifs à long terme et notre goodwill; les lois et la réglementation en matière d'environnement, de santé et de sécurité; les attentes relatives aux considérations environnementales, sociales et de gouvernance; les restrictions des ententes régissant notre endettement; la contraction de dettes supplémentaires; l'exposition au risque de taux d'intérêt lié à notre endettement à taux variable; notre capacité à générer des liquidités pour assurer le remboursement de nos dettes; les liquidités disponibles pour les distributions; notre incapacité à rester qualifiés pour être imposés en tant que fiducie de placement immobilier (« FPI »); les exigences de distribution des FPI; la disponibilité de sources externes de capital; nous pouvons être confrontés à d'autres obligations fiscales même si nous restons qualifiés pour être imposés en tant que FPI; le respect des exigences relatives aux FPI peut nous amener à liquider des placements ou à renoncer à des placements ou à des occasions d'affaires qui pourraient s'avérer intéressants; notre capacité à intégrer certaines ententes à une filiale de FPI imposable (« FFI »); notre utilisation prévue des FFI peut nous empêcher de rester qualifiés pour être imposés en tant que FPI; les limites de propriété des FPI; le non-respect des examens des revenus des FPI en raison de la réception de revenus non admissibles; l'Internal Revenue Service peut considérer que les gains provenant de la vente de nos actifs de publicité extérieure sont assujettis à une taxe sur les transactions interdites de 100 %; et d'autres facteurs décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris, mais sans s'y limiter, la section intitulée « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, déposé auprès de la SEC le 23 février 2023. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent document s'appliquent à la date de ce document ou à la date à laquelle elles ont été faites et, sauf si la loi en vigueur l'exige, nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective afin de refléter des changements dans les hypothèses ou les facteurs sous-jacents, de nouveaux renseignements, de nouvelles données ou méthodes, d'événements futurs ou d'autres changements.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/167799/4355508/outfront_media_logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254177/BellMedia_Logo.jpg

