OUTFRONT lance un réseau de publicité numérique au centre commercial Yonge Sheppard

Le réseau d'écrans numériques qui a été installé au centre commercial Yonge Sheppard est soutenu par la technologie beacon , laquelle fournit aux annonceurs de précieuses données granulaires sur la circulation. « Nous sommes ravis de pouvoir offrir au public des interactions percutantes et attrayantes dans cet environnement unique, soit un quartier émergent où se trouvent, à proximité, des sièges sociaux d'importance tels que Nestlé et Procter & Gamble », déclare Michele Erskine, PDG d'OUTFRONT. « Le centre commercial Yonge Sheppard de RioCan offre une excellente occasion de présenter des campagnes vidéo en mouvement qui peuvent également être associées à des activations au sein du centre commercial pour obtenir un impact additionnel ».

Le centre commercial Yonge Sheppard dessert une population croissante, diversifiée, jeune, familiale et professionnelle, qui a élu domicile dans ce quartier résidentiel. Les écrans numériques HD contribueront à créer l'ambiance progressiste du centre et de ses environs. Au cours d'une journée donnée, jusqu'à 49 000 personnes passent à cet endroit dans le cadre de leurs déplacements. De plus, 96 000 personnes circulent en voiture dans ce secteur très achalandé. Également, deux lignes de métro de la TTC transportent 125 000 navetteurs au cœur du centre commercial Yonge Sheppard chaque jour. Au cours de la prochaine décennie, la population de la région devrait augmenter de 18 000 personnes grâce à l'augmentation des investissements dans les bureaux et les logements à haute densité, qui font tous partie des 300 millions de dollars que RioCan a récemment investis dans la réinvention du centre commercial Yonge Sheppard.

« Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec OUTFRONT pour rehausser notre présence numérique dans le corridor de la rue Yonge », a déclaré Anushka Grant, vice-présidente de RioCan, innovation et développement durable. « Les panneaux numériques renforcent le caractère dynamique de nos espaces à usage mixte et offrent aux annonceurs des possibilités innovantes de connecter efficacement avec la population recherchée qu'attirent nos centres commerciaux ».

Pour obtenir de plus amples renseignements ou annoncer dans cet espace unique en son genre, veuillez communiquer avec Vincent Aloi à l'adresse électronique : [email protected].

À propos de OUTFRONT Media Inc.

OUTFRONT (NYSE : OUT) tire parti de la puissance de la technologie, de l'emplacement ainsi que de la créativité pour relier les marques aux consommateurs à l'extérieur de leur domicile grâce à l'un des services les plus importants et les plus diversifiés de panneaux publicitaires, de moyens de transport et d'actifs mobiles en Amérique du Nord. Grâce à sa plateforme technologique, OUTFRONT changera fondamentalement la façon dont les annonceurs mobilisent leur public en déplacement.

Sources :

OUTFRONT Média Canada :

Anna D'Angelo

(514) 251-2500, poste 7132

[email protected]

OUTFRONT, relations avec les investisseurs :

Gregory Lundberg

(212) 297-6441

[email protected]

OUTFRONT, relations avec les médias :

Carly Zipp

(212) 297-6479

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1084451/OUTFRONT_Media_Inc_Digital_Screens.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1027854/OUTFRONT_Logo.jpg

SOURCE OUTFRONT Media Canada LP

Liens connexes

http://www.outfrontmedia.ca