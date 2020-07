Outaouais-Laurentides - Toutes les programmations annuelles des activités forestières ont été signées et seront analysées dans un délai exceptionnel

QUÉBEC, le 23 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) confirme la réception de l'ensemble des programmations annuelles (PRAN) des activités forestières pour les régions de l'Outaouais et des Laurentides, signées par l'ensemble des détenteurs de droits. Ces deux régions étaient les seules au Québec qui n'avaient pas encore présenté leur programmation au MFFP.

Les dernières PRAN arrivaient à échéance le 31 mars dernier. Dans le but de favoriser un démarrage rapide des opérations en forêt, l'analyse est d'ores et déjà amorcée, certaines autorisations ayant même été délivrées dans un délai exceptionnel de 48 heures afin de permettre à cet important secteur d'activité de participer activement à la relance de l'économie du Québec. Le délai habituellement prévu pour l'analyse et l'approbation des PRAN est de 30 jours.

La réalisation des PRAN sera également soutenue par le Programme exceptionnel d'écoulement des bois feuillus de faible qualité des régions de l'Outaouais et des Laurentides, annoncé par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, le 20 juillet 2020. Cette mesure rendra possible l'acheminement de certains volumes de bois feuillus à des utilisateurs à l'extérieur de ces régions afin de maintenir les activités de récolte dans les forêts publiques et privées.

Au cours des prochains mois, le MFFP continuera à travailler en étroite collaboration avec tous les intervenants du milieu forestier dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. À la demande du ministre, l'administration du MFFP reverra, pour sa part, le processus ainsi que les divers mécanismes de règlement des différends afin d'éviter que d'autres situations du genre ne se reproduisent.

Faits saillants :

La PRAN est le document qui contient la programmation annuelle des activités d'aménagement forestier pour une unité d'aménagement donnée. Elle doit permettre de générer les volumes attendus, de respecter la stratégie d'aménagement prévue dans le plan d'aménagement forestier intégré (PAFI) tactique et d'honorer les mesures d'harmonisation retenues au PAFI opérationnel.

La PRAN doit être signée par l'ensemble des détenteurs de droits forestiers. Elle doit ensuite être autorisée par le MFFP.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Sylvain Carrier

Relationniste de presse

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 627-8609, poste 3021

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/