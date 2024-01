Où sont les inspecteurs du ministre Dubé ? Saveurs dans le vapotage

MONTRÉAL, le 11 janv. 2024 /CNW/ - La semaine dernière, différents médias dont La Presse et TVA ont présenté des reportages sur la vente de produits de vapotage contenant des saveurs. Bien que les nouveaux règlements concernant l'abolition des saveurs dans le vapotage soient entrés en vigueur le 31 octobre dernier, cela demeure très facile de s'en procurer. L'Alliance des boutiques de vapotage du Québec (ABVQ) condamne sévèrement le gouvernement de la CAQ pour son laxisme à faire appliquer la loi et cherche encore les inspecteurs du MSSS.

L'ABVQ condamne aussi le fait que depuis l'entrée en vigueur des nouveaux règlements, les boutiques qui respectent la loi ont vu leur chiffre d'affaires baisser drastiquement de 50 % et plusieurs ont dû fermer alors que les commerces qui ne respectent pas la loi, les réserves autochtones et les sites illégaux font des affaires d'or. Pendant ce temps-là, le gouvernement ne fait rien et c'est le bordel complet dans l'industrie. L'Alliance se demande aussi où sont les inspecteurs promis par le ministre de la Santé, M. Christian Dubé ? « C'est le Far West complet depuis le 31 octobre. Comme on l'a vu dans les reportages, il est encore très facile de se procurer des produits de vapotage contenant des saveurs auprès de détaillants qui défient les lois. Et malgré plusieurs plaintes au MSSS par des propriétaires de boutiques qui eux, se soumettent à la nouvelle loi, personne ne voit d'inspecteurs sur le terrain pour rectifier la situation. Il est aussi difficile de trouver un inspecteur dans les boutiques que de trouver un médecin de famille au Québec » s'est indigné David Lévesque, porte-parole de l'Alliance des boutiques de vapotage du Québec.

Pour l'ABVQ, il est clair que le gouvernement a voulu se débarrasser en passant un projet de règlement sans avoir écouté l'industrie. Le projet de règlement était pourtant en préparation depuis des années. Le gouvernement ne peut pas prétendre qu'il n'était pas prêt. Le problème est qu'avec l'entrée en vigueur des nouveaux règlements, il a détruit une industrie qui allait bien, qui respectait les règles et que malgré ce que prétendaient les opposants, contrôlait sévèrement l'accès au produit pour les jeunes. Et pourtant, d'ajouter David Lévesque, « on leur avait dit textuellement que ça se passerait comme ça. Mais ils n'ont rien écouté. Maintenant la situation est hors contrôle et le gouvernement ne fait rien pour la régler. De plus, en regardant les données de la Nouvelle-Écosse qui ont mis en place une loi similaire en 2020, la problématique du vapotage chez les jeunes ne se règlera pas avec la prohibition. Et on se fera encore pointer du doigt quand leur loi aura eu effet contraire. ».

En terminant l'ABVQ demande au ministre Dubé et au gouvernement de la CAQ de se ressaisir et de faire respecter la loi « Le ministre doit faire en sorte que ses inspecteurs réagissent aux plaintes sans quoi nous conclurons que l'entrée en vigueur des règlements n'était qu'une simple mascarade et qu'il s'est servi de l'argument de protection des jeunes pour détourner l'attention de sa chute de popularité. » de conclure David Lévesque.

