Ottawa devrait prioriser la sécurité routière à la veille de la nouvelle session parlementaire

Systèmes avancés d'aide à la conduite : le Canada est à la traîne

MONTRÉAL, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Malgré les nombreuses mesures mises en place au fil des ans pour améliorer la sécurité routière, 167 000 Canadiens décéderont ou subiront des blessures graves à la suite d'accidents de la route cette année1. Grâce aux nouvelles technologies, ces tragédies qui déciment des familles et qui laissent derrière elles d'importants traumatismes pourraient être atténuées.

Les fonctions de sécurité modernes des véhicules comme les systèmes avancés d'aide à la conduite (SAAC) évoluent rapidement. Ils sont déjà accessibles et ont le potentiel de réduire de façon importante le nombre de décès sur nos routes tout en permettant au Canada d'atteindre son objectif d'avoir les routes les plus sûres au monde. Le gouvernement fédéral se doit de considérer les avantages que les SAAC pourraient procurer s'il souhaite commencer à prendre la sécurité routière véritablement au sérieux.

Selon le livre blanc Le lien caché entre les pare-brise et la sécurité routière publié par Belron Canada, 94 % des accidents de voiture sont attribuables à une erreur de conduite; les SAAC pourraient aider à prévenir la plupart de ces accidents s'ils étaient déployés à grande échelle. En fait, les véhicules autonomes et les véhicules munis de SAAC pourraient réduire jusqu'à 80 % le nombre d'accidents de voiture et les décès qui en découlent2.

« Avec un nouveau Parlement à Ottawa, nous devons agir maintenant pour améliorer notre bilan en matière de sécurité routière », a indiqué Sylvie Leduc, vice-présidente, Gestion de marques et Promesse client, chez Belron Canada. « La vision zéro adoptée en 2001 ne se matérialisera jamais si Ottawa ne s'appuie pas sur les nombreux avantages que procurent les SAAC et les catalyseurs en matière de sécurité. Les nouveaux véhicules doivent simplement être plus technologiques et il faut s'assurer que les systèmes utilisés soient entretenus et calibrés de façon appropriée », a expliqué Mme Leduc.

Absence d'un cadre réglementaire

Dans son rapport Paver la voie : technologie et le futur du véhicule automatisé, le Comité sénatorial permanent des transports et des communications a reconnu que les véhicules munis de SAAC pourraient prévenir presque tous les décès et toutes les blessures associés à la circulation routière si au moins 75 % des utilisateurs de voitures adoptaient de tels véhicules. Or, le Canada accuse du retard dans ce domaine. En 2018, le parc automobile du Royaume-Uni était composé à 30 % de véhicules munis de SAAC; au Canada, on prévoit qu'à la fin de 2020, seuls 20 % des véhicules en circulation seront munis de tels systèmes3.

Tout en louant les avantages offerts par ces technologies, le Comité sénatorial a sonné l'alarme : Ottawa est loin de disposer d'une règlementation appropriée pour encadrer l'utilisation des SAAC. Plus effrayant encore, la constante progression du nombre de véhicules munis de SAAC circulant sur nos routes souligne d'autant plus la nécessité de se munir de règlementations contraignantes à cet égard.

Non seulement il n'y a aucune mesure rendant obligatoire l'utilisation des SAAC à l'instar des ceintures de sécurité et des coussins gonflables, mais il n'y a pas non plus de règlementations encadrant l'entretien des SAAC. À titre d'exemple, la caméra numérique avant requise pour certains types de SAAC doit être calibrée de façon appropriée avant d'être utilisée lorsque le pare-brise du véhicule a été réparé ou remplacé. Si aucun entretien n'est effectué ou si l'entretien effectué n'est pas adéquat, cela pourrait entraîner des conséquences allant du non-fonctionnement du système à un fonctionnement inapproprié qui provoquerait les conséquences mêmes que l'on cherche à éviter.

Déjà 21 % des véhicules du parc automobile canadien sont munis de la caméra numérique avant. Pourtant, le gouvernement fédéral n'a pris aucune mesure pour élaborer un cadre réglementaire exhaustif pour régir l'utilisation de ces fonctions de sécurité modernes4.

Agir maintenant

Ottawa devrait mettre en œuvre les recommandations du Comité sénatorial permanent des transports et des communications et suivre l'exemple de l'Europe. En 2022, toutes les voitures circulant en Europe devront être munis de systèmes avancés d'aide à la conduite tels le freinage avant automatique d'urgence et l'alerte de sortie de voies. Ces fonctions de sécurité sont déjà obligatoires pour les autobus et camions5.

Le temps presse. Il est temps d'intégrer des technologies supplémentaires aux véhicules de concert avec les mesures législatives appropriées. Cette démarche permettra de réduire non seulement le coût humain associé aux accidents de la route, mais aussi les coûts financiers qui s'y rattachent. Le coût annuel des accidents de la route au Canada est évalué à 37 G$, ce qui représente 2,2 % du PIB canadien6.

ANNEXE

L' American Automobile Association estime qu'à eux seuls, les systèmes de surveillance des angles morts pourraient prévenir jusqu'à 318 000 accidents annuellement, bien qu'il s'agisse du type de SAAC contribuant le moins à la réduction du nombre d'accidents selon toutes les mesures recueillies. L'utilisation conjointe de divers SAAC pourrait avoir une incidence encore plus importante sur le bilan national en matière de sécurité routière 7 .

estime qu'à eux seuls, les systèmes de surveillance des angles morts pourraient prévenir jusqu'à 318 000 accidents annuellement, bien qu'il s'agisse du type de SAAC contribuant le moins à la réduction du nombre d'accidents selon toutes les mesures recueillies. L'utilisation conjointe de divers SAAC pourrait avoir une incidence encore plus importante sur le bilan national en matière de sécurité routière . L'amélioration de la sécurité routière au Canada aura des répercussions différentes d'une province à l'autre. En matière d'assurance automobile, les dommages matériels et les préjudices corporels sont tous deux couverts par le gouvernement en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba . Au Québec, un système mixte est en place : l'assurance pour les préjudices corporels est fournie par le gouvernement et les dommages matériels sont couverts par le secteur privé. Dans toutes les autres provinces, ces deux types d'assurance sont fournis par le secteur privé.



1 Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, 2016. Stratégie de sécurité routière 2025 du Canada, Vision zéro : les routes les plus sûres du monde. En ligne. URL : http://strategiesecuriteroutiere.ca/files/RSS-2025-Report-January-2016-French-with-cover.pdf 2 David Ticoll. 2017. ²Tirer parti de la révolution de la mobilité pour bâtir le Canada que nous voulons ². En ligne. URL : https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/TRCM/Briefs/BriefDavidTicoll_f.pdf 3 Belron, 2019. ²Systèmes avancés d'aide à la conduite (SAAC ou ADAS) : une caméra bien calibrée peut sauver des vies. ²En ligne. URL : https://www.lebeau.ca/fr/systemes-aide-conduite.html; Jeremy Rochfort, 2018. ²ADAS calibration: why windscreen replacement is not a quick fix². En ligne. URL : https://www.fleetpoint.org/windscreen-services/adas-calibration-why-windscreen-replacement-is-not-a-quick-fix/. 4 SDB Automotive, 2019. 5 Commission européenne, 2019. ²Sécurité routière : la Commission se félicite de l'accord dégagé sur de nouvelles règles de l'UE qui contribueront à sauver des vies. ²En ligne. URL : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_1793. 6 Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, 2016. Stratégie de sécurité routière 2025 du Canada, Vision zéro : les routes les plus sûres du monde. En ligne. URL : http://strategiesecuriteroutiere.ca/files/RSS-2025-Report-January-2016-French-with-cover.pdf 7 AAA Foundation for Traffic Safety, 2018. Potential Reduction Crashes, Injuries and Deaths from Large Scale Deployment of Advanced Driver Assistance Systems. En ligne. URL : https://aaafoundation.org/potential-reduction-in-crashes-injuries-and-deaths-from-large-scale-deployment-of-advanced-driver-assistance-systems/.

