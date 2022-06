Pour rendre le tout encore plus alléchant, l'offre On vous offre la 3 e nuitée encourage les visiteurs à rester plus longtemps et à économiser : s'ils réservent un séjour d'au moins trois nuits dans un hôtel d'Ottawa participant avant le 10 octobre 2022, la troisième nuit est offerte par Tourisme Ottawa.

« Sept des neuf musées nationaux du Canada se trouvent à Ottawa, ainsi que des dizaines d'autres musées et galeries exceptionnels », a affirmé Michael Crockatt, président-directeur général de Tourisme Ottawa. « Nous sommes fiers de nos musées - ils sont parmi les meilleurs au monde. Cet été, en accordant le statut de musée à 76 institutions communautaires, nous présentons au monde la gamme d'expériences culturelles que la capitale du Canada peut leur offrir, et nous indiquons au monde qu'Ottawa est prête à accueillir des visiteurs. »

Parmi les musées nouvellement désignés, citons le Musée non-officiel du Croffle (First Bite Treats), où vous pourrez faire l'expérience de la toute première union d'une gaufre et d'un croissant à Ottawa, et le Musée non-officiel des trouvailles de seconde main (Highjinx), une boutique et entreprise sociale d'antiquités et d'articles d'époque où les recettes servent à fournir de la nourriture, des vêtements et de l'aide aux personnes dans le besoin au sein de la communauté.

« Ouvrir 76 musées en une journée est une entreprise ambitieuse, mais nous sommes une ville ambitieuse », a déclaré Jim Watson, le maire d'Ottawa. « Le tourisme est un moteur économique essentiel pour Ottawa et, après deux ans d'interruption pour les restaurants, les arts et les concerts en direct, il s'agit d'un grand pas vers la reprise dans notre communauté. »

« Ottawa a tant à offrir en matière d'arts, de nourriture et de musique. C'est notre façon de célébrer et de redonner à ceux qui travaillent dans l'industrie du tourisme et qui apportent du dynamisme à notre merveilleuse ville », a déclaré le maire.

« Nous ne nous attendions pas à ce que notre café devienne un musée, et encore moins le Musée non-officiel du croffle », a déclaré Elias Ali, copropriétaire de First Bite Treats. « Nous sommes ravis de participer à cette célébration de la population et des entreprises d'Ottawa. Nous sommes prêts à passer un excellent été. »

Tourisme Ottawa offre des services de commercialisation et de développement touristiques, de conseil stratégique et de leadership et veille à la promotion d'Ottawa en collaboration avec ses membres et ses partenaires afin d'attirer des visiteurs qui viennent pour des vacances, des voyages d'affaires, des visites en groupe, et des congrès. Son but est de stimuler l'économie touristique locale, alimentée par environ 11 millions de visiteurs par année au cours des dernières années et une production économique habituelle de 3 milliards de dollars pour Ottawa, le tourisme étant une source de prospérité pour la communauté. Sa vision consiste à proposer aux visiteurs une expérience complète de la capitale, à raconter l'histoire du Canada et à faire parler les gens.

