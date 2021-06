Ottawa annonce un investissement de 20M$ de plus dans le projet Elysis

MONTRÉAL, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'association de l'aluminium du Canada se réjouit du soutien financier accordé par le gouvernement du Canada au projet Elysis.

Cette annonce vient confirmer l'engagement sans équivoque du gouvernement canadien au développement de cette technologie de rupture qui permettra à terme de produire un aluminium sans émission de GES.

Selon Jean Simard, « le Canada le Québec et les chefs de file mondiaux que sont Alcoa et Rio Tinto relèvent ainsi un défi d'importance stratégique pour l'avenir de notre industrie et de la planète en traçant la voie vers une production plus responsable. »

L'Association de l'aluminium du Canada (AAC) est un organisme à but non lucratif représentant

les trois entreprises de classe mondiale productrice d'aluminium primaire qui sont : Alcoa, Aluminerie Alouette et Rio Tinto. Elles opèrent au Canada neuf usines dont huit au Québec et emploient plus de 8 800 personnes.

