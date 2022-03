L'analyse des données publiques et non publiques révèle un fort bassin d'opérations de financement pour les entreprises canadiennes en phase de démarrage et de croissance et fournit des conseils aux fondateurs, entrepreneurs et investisseurs.

TORONTO, le 22 mars 2022 /CNW/ - Le groupe des sociétés émergentes et à forte croissance d'Osler publie le rapport Deal Points : Venture Capital Financings (disponible uniquement en anglais pour le moment, la version française suivra bientôt). Il s'agit de sa première étude exhaustive portant sur 332 financements de capital de risque et de capital de croissance entre 2019 et 2021 et évalués à 5,7 milliards de dollars américains ; cette étude vise à fournir des données et des conseils aux fondateurs, entrepreneurs, investisseurs et conseillers qui envisagent d'effectuer des opérations cette année et au-delà.

« Ce rapport est unique sur le marché, car il s'appuie à la fois sur des données publiques portant sur les financements par capital de risque et par capital de croissance, et sur les sources de données confidentielles et anonymisées d'Osler », a déclaré l'auteur principal du rapport, Michael Grantmyre, associé de notre bureau de Calgary. « À partir des données de notre étude qui a porté sur un vaste échantillon de ces transactions, nous avons dégagé des recommandations, notamment sur les modalités courantes et les éléments liés à la structure. »

« Ce rapport brosse un tableau convaincant d'une nouvelle économie dynamique et en pleine croissance qui continue à créer des emplois et à stimuler la croissance économique et l'innovation dans l'ensemble du pays, tout en attirant des montants importants d'investissements nationaux et internationaux. À bien des égards, les entreprises en démarrage, les entreprises à forte croissance et les investisseurs de ce secteur canadien ont mené leurs transations à partir des principaux centres d'innovation à travers le Canada », a déclaré M. Grantmyre.

Voici quelques-unes des conclusions importantes du rapport :

Une progression continue des entreprises en démarrage et des entreprises à forte croissance au Canada en 2020 et 2021, avec un large bassin d'entreprises mobilisant des capitaux aux étapes du financement de démarrage et du financement de série A et un segment en croissance rapide d'entreprises arrivant à maturité réalisant des financements de série B et au-delà.

en 2021, avec un large bassin d'entreprises mobilisant des capitaux aux étapes du financement de démarrage et du financement de série A et un segment en croissance rapide d'entreprises arrivant à maturité réalisant des financements de série B et au-delà. Les transactions secondaires étaient très courantes dans les financements postérieurs au financement de démarrage, et près de 50 % de tous les financements de série B comprenaient une composante secondaire.

Uniformisation des modalités de financement canadiennes et américaines en raison des niveaux élevés d'investissements américains dans les financements canadiens et du fait que les entreprises et les investisseurs adoptent de plus en plus ces modalités comme une approche des « meilleures pratiques » en matière de financement.

« En tant que chef de file parmi les cabinets d'avocats des entreprises en démarrage, des sociétés à forte croissance et des investisseurs au Canada, nous savions que nous avions accès à un volume incroyable de données sur les transactions », a déclaré Chad Bayne, coprésident et associé du groupe des sociétés émergentes et à forte croissance chez Osler.

« L'analyse de ces transactions par notre équipe démontre les progrès de l'écosystème au Canada. Notre rapport ne se contente pas d'examiner attentivement les paramètres, mais met également en lumière des entrepreneurs canadiens ayant brillamment réussi qui, grâce à leur vision, leur dynamisme, leur talent et leur ténacité, ont pu concrétiser leur idée et la mettre en marché », ajoute-t-il. « Nous sommes fiers de ces entrepreneurs et de tous nos clients qui se tournent vers nous pour obtenir des conseils tant stratégiques qu'opérationnels et contribuent à la vitalité de l'économie canadienne. »

Le rapport détaillé peut être consulté ici (en anglais - la version française suivra bientôt) : https://www.osler.com/en/resources/transactions/2022/deal-points-report-venture-capital-financings

