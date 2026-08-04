Oryndo lance une montre GPS 4G qui mise sur l'autonomie des enfants et la tranquillité d'esprit des parents

ALMA, QC, 4 août 2026 /CNW/ -- L'entreprise québécoise Oryndo annonce le lancement officiel de sa montre GPS 4G destinée aux enfants. Conçue pour accompagner leurs déplacements quotidiens, elle permet aux parents de demeurer en contact avec eux tout en favorisant leur autonomie.

La montre offre les appels vocaux et vidéo, les messages textes, la localisation GPS, la création de zones de sécurité personnalisées ainsi qu'un bouton SOS en cas d'urgence. Plus qu'un simple outil de géolocalisation, Oryndo propose une approche fondée sur un équilibre entre liberté, confiance et sécurité.

L'idée est née d'une expérience vécue par le fondateur, Louis Lebel. Un jour, sa fille de huit ans est rentrée avec beaucoup de retard après être allée jouer au parc. Après une longue période d'inquiétude, il a finalement appris qu'elle s'était rendue chez un ami.

« Un jour ou l'autre, tous les parents vivent un moment où ils souhaiteraient simplement savoir que leur enfant est en sécurité. Nous croyons que la technologie doit accompagner les familles sans nuire au développement de l'autonomie des enfants. Notre approche repose sur la confiance entre le parent et son enfant plutôt que sur le contrôle permanent », affirme Louis Lebel.

Établie à Alma, Oryndo a développé une solution pensée au Québec. L'application mobile répond aux normes canadiennes en matière de télécommunications, les données sont hébergées au Canada, ne sont ni revendues ni utilisées à des fins publicitaires et le service respecte les exigences de la Loi 25 en matière de protection des renseignements personnels.

L'offre comprend la montre GPS 4G, une application mobile gratuite et un abonnement mensuel sans engagement pouvant être annulé en tout temps. Compatible avec les appareils iPhone et Android, la solution fonctionne partout où un réseau mobile est accessible grâce à un forfait international.

La montre comprend une carte SIM 4G intégrée, une garantie d'un an ainsi qu'un soutien technique offert en français et en anglais par une équipe basée au Québec.

Fondée à Alma, Oryndo souhaite développer des outils technologiques qui permettent aux enfants d'acquérir progressivement davantage d'autonomie tout en procurant aux parents une véritable tranquillité d'esprit. L'entreprise fonde sa mission sur trois valeurs : la confiance, la sécurité et l'autonomie.

SOURCE Oryndo

Pour information : Quentin Henaph, [email protected], 581 994-0020