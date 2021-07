MONTRÉAL, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Dès le 8 juillet prochain, le service de transport interurbain de Keolis Canada, Orléans Express, sera bonifié par une offre de liaison quotidienne reliant Montréal, Gatineau et Ottawa. Alors que les activités étaient interrompues depuis plus d'un an en raison de la pandémie de la COVID-19 sur ce corridor opéré précédemment par un autre transporteur, Orléans Express, en vertu d'un permis octroyé par la Commission des transports du Québec, offrira initialement quatre départs par jour sur ce corridor.

« Dans le contexte actuel, l'ajout d'un nouveau service sur une route d'importance comme la ligne entre Montréal et Gatineau/Ottawa permettra de bonifier l'offre de services auprès de la clientèle d'Orléans Express, qui pourra désormais voyager d'Ottawa jusqu'à la péninsule gaspésienne, et vice-versa. Il s'agit d'une excellente nouvelle », souligne Pierre-Paul Pharand, président-directeur général de Keolis Canada. « Nous développons des solutions de mobilité adaptées aux évolutions des déplacements des voyageurs ainsi qu'aux attentes des collectivités et nous sommes heureux de pouvoir offrir un service de transport interurbain sur cette route qui n'est actuellement pas desservie par le transport par autocar ».

Dans la perspective d'un retour à la normale, Keolis Canada, à travers sa filiale Orléans Express, souhaite participer à sa façon à la relance économique et touristique en répondant à la demande du monde des affaires, du milieu scolaire et de l'industrie touristique qui sollicitent cette route. L'entreprise souhaite par ailleurs que cet ajout à son offre de services puisse soutenir la réouverture éventuelle d'autres routes si le contexte et l'achalandage venaient à s'y prêter. Rappelons que l'industrie du transport interurbain est encore assujettie aux restrictions liées au contexte pandémique et que les autocars de Keolis Canada respectent toujours un ratio de 24 passagers.

Les passagers peuvent déjà réserver leur voyage au orleansexpress.com.

À propos de Keolis Canada

Présent au Québec et en Ontario, Keolis Canada, opérateur de transport au service des passagers, développe des solutions de mobilité adaptées aux évolutions des déplacements des voyageurs et aux attentes des collectivités : transport interurbain et urbain, train léger, navette autonome, transport de colis, transport scolaire traditionnel et électrique, adapté, aéroportuaire ou nolisé. Keolis Canada offre un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à une équipe de plus de 970 collaborateurs chevronnés et exploite un parc de 428 véhicules. Chaque année, Keolis Canada transporte plus de 20 millions de passagers et plus d'un million de colis.

Pour plus d'informations : https://www.keolis.ca/fr

