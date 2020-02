Orléans Express : des tarifs réduits au départ ou à destination de Trois-Rivières

MONTRÉAL, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Orléans Express, la division de transport interurbain de Keolis Canada, présente sa nouvelle offre tarifaire modulée sur les corridors Montréal/Trois-Rivières et Québec/Trois-Rivières. Tout comme les billets à tarifs réguliers, les nouveaux billets à 15 $ ou à 24 $, offerts désormais à l'année, sont désormais en vigueur et disponibles tant sur l'application mobile d'Orléans Express que sur le site web transactionnel. Ils sont également offerts dans tous les points de vente.

Les trajets sur lesquels la promotion s'applique sont les suivants :

Montréal/ Laval → UQTR/Trois-Rivières

→ UQTR/Trois-Rivières Trois-Rivières/UQTR → Laval /Montréal

/Montréal Québec/ Ste-Foy → UQTR/Trois-Rivières

→ UQTR/Trois-Rivières Trois-Rivières/UQTR → Ste-Foy /Québec

Afin de profiter de cette offre, les voyageurs sont priés de réserver leur(s) billet(s) minimalement huit jours à l'avance. La disponibilité des tarifs réduits pourra dépendre de l'achalandage et de la période de l'année. Ces billets à prix réduit ne seront ni modifiables, ni remboursables.

« L'approche de Keolis Canada débute toujours par la prise en compte des besoins des passagers et une évaluation de la situation sur les marchés. Ainsi, en 2019, nous avons procédé à un test de modulation tarifaire sur ces corridors en offrant une promotion ponctuelle, et les résultats se sont avérés très concluants. C'est pourquoi nous avons décidé de déployer cette offre de tarifs réduits tout au long de l'année, et ce, au bénéfice des usagers de ce service », déclare Mathieu Vaillant, gestionnaire - Marketing et Ventes chez Keolis Canada.

Présent au Québec et en Ontario, Keolis Canada, opérateur de transport au service des passagers, développe des solutions de mobilité adaptées aux évolutions des déplacements des voyageurs et aux attentes des collectivités : transport interurbain et urbain, train léger, navette autonome, transport de colis, transport scolaire traditionnel et électrique, adapté, aéroportuaire ou nolisé. Keolis Canada offre un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à une équipe de plus de 970 collaborateurs chevronnés et exploite un parc de 428 véhicules. Chaque année, Keolis Canada transporte plus de 12 millions de passagers et plus d'un million de colis.

