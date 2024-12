ORIJEN(MC) et Disney célèbrent la sortie du film « Mufasa : Le Roi Lion »

La collaboration met de l'avant les aventures épiques inspirées par de grands félins comme Mufasa

EDMONTON, AB, le 12 déc. 2024 /CNW/ - ORIJENMC, marque de confiance d'aliments pour animaux de compagnie, s'associe à Disney à l'occasion de la sortie très attendue de « Mufasa : Le Roi Lion », en salle seulement, dès le 20 décembre. Cette collaboration souligne l'importance d'offrir des ingrédients naturels WholePrey de grande qualité aux animaux de compagnie pour leur permettre de vivre des aventures extraordinaires.

ORIJEN™ et Disney célèbrent la sortie du film « Mufasa : Le Roi Lion »

ORIJENMC fait équipe avec Disney pour marquer et célébrer la sortie du nouveau film en plus de promouvoir ses produits faits d'ingrédients WholePrey (viande, volaille, poisson, organes et os) formulés pour une alimentation naturelle.

Le partenariat comprend une publicité comarquée, diffusée sur Rogers Media et CTV, montrant comment un compagnon peut transformer une simple sortie en une véritable épopée. De plus, la marque a tenu un kiosque de sérigraphie pour offrir des bandanas uniques aux personnes qui assistaient à la première mondiale de « Mufasa : Le Roi Lion » le 9 décembre, à Los Angeles.

L'équipe d'ORIJENMC commandite également un concours qui permettra à des adeptes de voir le film en salle. Jusqu'au 6 janvier 2025, les gens peuvent s'inscrire et courir la chance de remporter deux billets* (d'une valeur maximale de 15 $ chacun). Les détails du concours sont disponibles sur le site web d'ORIJENMC.

« Nous sommes ravis de célébrer le lancement du film "Mufasa : Le Roi Lion" aux côtés de Disney, » a déclaré Emily Dowling, directrice du marketing chez Champion Petfoods, fabricant d'aliments pour animaux de compagnie ORIJENMC. « Nous croyons que nos compagnons félins méritent des ingrédients WholePrey de grande qualité pour vivre des aventures extraordinaires. Chez OrijenMC, nous ne faisons pas que régaler les animaux de compagnie, nous alimentons leurs aventures. »

Allez voir « Mufasa : Le Roi Lion » en salle seulement dès le 20 décembre. Billets disponibles maintenant.

Pour en savoir plus sur ORIJENMC et sa gamme de produits alimentaires pour animaux de compagnie, visitez ORIJENpetfoods.com/fr-CA/.

*AUCUN ACHAT REQUIS. Ouvert aux résidents canadiens de 18 ans et plus. Fin : 23 h 59 HR, 06/01/2025. 25 gagnants sélectionnés au hasard. Valeur maximale approximative de chaque prix : de 77 à 87 $ CA. Les gagnants devront répondre correctement à une question réglementaire. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations. Nul là où la loi l'interdit. Règlement officiel : https://bit.ly/3CfmjgR (EN); or https://bit.ly/4fjSYAO (FR). Commanditaire : Champion Petfoods USA Inc.

À PROPOS D'ORIJENMC

La nourriture pour animaux ORIJENMC est composée d'ingrédients d'origine animale de qualité pour aider les chiens et les chats à s'épanouir, grâce à une alimentation digne de leurs ancêtres dans la nature. Elle est l'expression la plus complète d'une nutrition biologiquement appropriée. Toutes les recettes pour animaux domestiques sont composées uniquement des meilleurs ingrédients, et chacune est formulée pour aider votre animal à atteindre son plein potentiel, afin que vous puissiez partir ensemble à l'aventure. Les produits ORIJENMC comprennent des croquettes de qualité supérieure, des aliments lyophilisés, des gâteries, des biscuits et des repas humides, en plus de nouveaux produits novateurs qu'ajoute continuellement la marque. Pour en savoir plus, visitez orijenpetfoods.com/fr-CA/.

À PROPOS DE CHAMPION PETFOODS

Champion Petfoods est un fabricant primé d'aliments pour animaux bénéficiant d'une réputation de confiance depuis plus de 35 ans. Née dans une petite ville d'Alberta, au Canada, l'entreprise est devenue un acteur clé de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie haut de gamme dans trois grandes régions du monde. Notre mission « UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE » incarne nos aspirations les plus élevées en tant qu'entreprise, alors que notre philosophie alimentaire confirme notre engagement à offrir une qualité exceptionnelle dans chaque repas ORIJENMC et ACANAMC que nous élaborons pour les chats et les chiens. Nous nous spécialisons dans les aliments biologiquement appropriés et tous nos ingrédients proviennent de producteurs, d'éleveurs et de pêcheurs soigneusement choisis, et en qui nous avons une entière confiance. Nos recettes, élaborées par des experts passionnés de nutrition et de santé animale, sont préparées dans des cuisines de calibre mondial. En tant qu'amoureux des animaux de compagnie, nous nous efforçons de garantir la meilleure qualité et une sécurité alimentaire exemplaire pour chacun de nos produits. Pour en savoir plus, visitez orijenpetfoods.com/fr-CA/.

À PROPOS DE « MUFASA: LE ROI LION »

Explorant l'improbable ascension du roi bien-aimé des Terres des Lions, « Mufasa : Le Roi Lion » fait appel à Rafiki pour transmettre la légende de Mufasa à la jeune lionne Kiara, fille de Simba et Nala, avec l'aide de Timon et Pumbaa. Racontée sous forme de retours en arrière, l'histoire présente Mufasa comme un lionceau orphelin, perdu et seul, jusqu'à ce qu'il rencontre un lion sympathique nommé Taka, héritier d'une lignée royale. Cette rencontre fortuite déclenche le voyage d'un groupe extraordinaire composé de personnages marginaux à la recherche de leur destin. Leurs liens seront mis à l'épreuve alors qu'ils travailleront ensemble pour échapper à un ennemi menaçant et mortel. Le film met en scène une distribution de talents exceptionnels, Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., John Kani, Tiffany Boone, Kagiso Lediga, Preston Nyman, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Lennie James, Anika Noni Rose, Keith David, Seth Rogen, Billy Eichner, Donald Glover, Blue Ivy Carter, Braelyn Rankins, Theo Somolu, Folake Olowofoyeku, Joanna Jones, Thuso Mbedu, Sheila Atim, Abdul Salis, Dominique Jennings et Beyoncé Knowles-Carter. Mêlant des techniques de cinéma en prises de vues réelles à des images photoréalistes générées par ordinateur, ce tout nouveau long métrage est réalisé par Barry Jenkins, produit par Adele Romanski et Mark Ceryak, ainsi que par Peter Tobyansen en tant que producteur exécutif. Avec des chansons de Lin-Manuel Miranda, auteur-compositeur primé, « Mufasa : Le Roi Lion » sortira en salle dès le 20 décembre 2024.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580089/CA_French_Poster.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1672124/5075699/Champion_Petfoods_ORIJEN_Logo.jpg

SOURCE Champion Petfoods

WALT DISNEY STUDIOS CANADA PUBLICITY, Peter Pitino, [email protected]