Origine Nature poursuit sa croissance soutenue

Le producteur québécois de cannabis à usage récréatif procédera à l'agrandissement de ses installations, doublera son nombre d'employés et proposera de nouveaux produits à la SQDC

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS,QC, le 12 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Moins de quatre mois après avoir obtenu sa licence de vente, Origine Nature a le vent dans les voiles! Le producteur spécialisé en cannabis à usage récréatif annonce en effet un agrandissement de ses installations qui passeront de 20 000 pi2 à 45 000 pi2, ce qui lui permettra de doubler son nombre d'employés dès le printemps prochain.

« Origine Nature est extrêmement fière de poursuivre sa croissance, après avoir connu une première année de ventes dépassant toutes nos attentes. En plus de nous permettre de développer et de commercialiser de nouveaux produits répondant aux besoins des consommateurs, ces investissements majeurs contribueront à la création d'emplois de qualité au Québec et à l'essor économique de la province dans une industrie nouvelle. Nous serons également en mesure d'assurer la pérennité de notre entreprise, un fleuron québécois qui s'impose de plus en plus en tant que producteur, transformateur et vendeur autorisé de cannabis à usage récréatif », déclare Dave Bow, président d'Origine Nature et membre fondateur du conseil d'administration de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis (AQIC).

Une gamme de produits bonifiée

L'expansion de l'usine permettra à Origine Nature de contrôler encore mieux le processus complet de production du cannabis, et donc de garantir la constance et la qualité du produit. Lors de l'inauguration de ses nouvelles installations, l'entreprise québécoise pourra augmenter sa production totale de 46,6 % et ainsi mettre en marché de nouveaux produits de fleurs séchées, de haschisch et de préroulés.

« À l'image de tous nos autres produits de qualité supérieure, les nouveautés seront entièrement produites au Québec, plus précisément à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. Les amateurs de cannabis pourront se procurer ces nouveautés à la SQDC dès l'automne pour les préroulés », ajoute Dominique Laverdure, directrice marketing chez Origine Nature.

Ces nouveautés s'ajouteront aux produits d'Origine Nature en vente à la SQDC depuis le 7 avril dernier : La Cerise sur le Funday™ de la marque Fleurs de Lise™ (un cannabis à forte teneur en THC développant des fragrances délicates de poivre et de sauge) et le Mandarin Cookies de la gamme La Voûte™ (cannabis hybride à dominance sativa, au parfum d'agrume, d'herbes et de noisette).

De solides résultats financiers

Ayant réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions de dollars au terme de sa première année d'activité, Origine Nature est déjà en mesure de verser des dividendes à ses investisseurs en 2021. Cet exploit s'avère particulièrement remarquable dans l'industrie de la production du cannabis à usage récréatif, alors que plusieurs entreprises ont dû cesser leurs activités malgré une forte croissance qui n'a toutefois pas généré de profit.

Gérée par une solide équipe d'experts composée d'entrepreneurs, d'investisseurs, de maîtres cultivateurs, de professionnels en assurance qualité et d'administrateurs chevronnés, Origine Nature a su rapidement se démarquer dans son secteur en misant sur un esprit de famille, une passion pour l'excellence, la recherche et le développement ainsi que la volonté d'exploiter de façon raisonnée toutes les propriétés du cannabis à des fins récréatives.

Un success-story 100 % québécois

Ayant vu le jour en décembre 2017, Origine Nature a obtenu sa licence autorisant la culture standard de cannabis le 6 mars 2020, puis sa licence de transformation standard le 27 juillet de la même année. Après avoir réalisé sa première vente en gros en juillet 2020, le producteur québécois a finalement reçu sa licence de vente officielle le 22 mars 2021, ce qui lui permet de vendre directement ses produits à la SQDC, sans passer par une tierce partie.

En date du 1er juillet 2021, 712 licences de culture et 192 licences de vente avaient été délivrées à l'échelle du Canada, dont 92 licences de culture au Québec. Origine Nature a été la treizième compagnie québécoise à obtenir sa licence de vente.

À propos d'Origine Nature

Fondée au Québec, par des Québécois et pour les Québécois, Origine Nature est un producteur spécialisé en cannabis à usage récréatif, entièrement cultivé et produit dans les Laurentides, par des gens d'ici. Sa mission est de faciliter l'accès à du cannabis légal et sécuritaire, issu de l'agriculture raisonnée, tout en favorisant son usage responsable. Ses activités et méthodes de production sont approuvées par Santé Canada. Même si Origine Nature prône une culture locale et traditionnelle, l'entreprise s'est dotée d'installations à la fine pointe de la technologie, afin d'assurer un rendement optimal. Ayant comme objectif de produire un cannabis de la plus haute qualité, Origine Nature revient aux sources avec des méthodes de production honorant la plante et ses origines, dans le plus grand respect de l'environnement.

