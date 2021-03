Origine Nature obtient sa licence de vente !

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC, le 4 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le producteur québécois Origine Nature Inc. (« Origine Nature ») a officiellement obtenu sa licence de vente le 19 février 2021.

Après avoir obtenu sa licence autorisant la culture standard de cannabis le 6 mars 2020 et sa licence de transformation standard le 27 juillet de la même année, Origine Nature peut désormais vendre directement ses produits à la SQDC, sans passer par une tierce partie.

« Aujourd'hui, Origine Nature complète la boucle en s'imposant à la fois comme un producteur, un transformateur et un vendeur autorisé de cannabis à usage récréatif au Québec. Nous sommes fiers de répondre aux exigences gouvernementales strictes. Cette nouvelle est un grand pas pour une entreprise québécoise s'imposant comme un fleuron dans cette industrie nouvelle », mentionne Dave Bow, PDG d'Origine Nature et membre fondateur du conseil d'administration de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis (AQIC).

Le premier produit d'Origine Nature, La Cerise sur le Funday™, de la marque Fleurs de Lise™, est disponible à la SQDC depuis le mois d'octobre 2020. Il était distribué par DelShen Therapeutics Corp. Origine Nature pourra donc directement prendre en charge la vente de ses produits à partir de maintenant.

Origine Nature rappelle qu'actuellement, 610 licences de culture et 166 licences de vente sont délivrées à l'échelle du Canada, dont 77 licences de culture au Québec. Origine Nature est la treizième compagnie québécoise à obtenir sa licence de vente.

Un nouveau produit en vente dès le mois d'avril 2021

Origine Nature lance le premier produit de sa nouvelle gamme, La Voûte™, baptisé Mandarin Cookies.

« Comme tous les produits d'Origine Nature, Mandarin Cookies, de la gamme La Voûte™, est entièrement produit au Québec, à Sainte-Agathe-des-Monts, au cœur des Laurentides. Il s'agit d'un produit signature d'exception » mentionne Dominique Laverdure, Directrice marketing chez Origine Nature.

Ce cannabis hybride, à dominance sativa, au parfum d'agrume, d'herbes et de noisette, Mandarin Cookies, de la gamme La Voûte, sera en vente à la SQDC au courant du mois d'avril 2021.

À propos d'Origine Nature

Produit au Québec, par des Québécois, pour les Québécois, Origine Nature est un producteur spécialisé en cannabis à usage récréatif, entièrement produit au Québec, dans les Laurentides. Sa mission est de faciliter l'accès à du cannabis légal et sécuritaire, issu de l'agriculture raisonnée, tout en favorisant un usage responsable du cannabis. Les activités et les méthodes de production sont approuvées par Santé Canada-. Origine Nature prône une culture locale et traditionnelle. L'ensemble des actions est tout de même supporté par des installations à la fine pointe de la technologie afin d'assurer un rendement et un niveau de qualité optimaux. Les produits d'Origine Nature sont cultivés au Québec par des gens d'ici. En utilisant des produits de haute qualité, Origine Nature souhaite produire un cannabis de grande qualité. Origine Nature revient aux sources avec des méthodes de production honorant la plante et ses origines, dans le plus grand respect de l'environnement.

