Origin Merchant Partners s'associe avec Consensus, basée à Boston et New York, pour créer la plus importante pratique indépendante de fusions-acquisitions dans les secteurs de la consommation et du commerce de détail en Amérique du Nord

TORONTO, July 22, 2026 /CNW/ -- Origin Merchant Partners (« Origin »), une banque d'affaires indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition stratégique de Consensus, une banque d'affaires américaine spécialisée dans le secteur de la consommation, avec des bureaux à Boston et à New York. Ce regroupement crée une plateforme-conseil indépendante d'envergure en Amérique du Nord, conçue spécifiquement pour les marques de consommation et de détail dirigées par leurs fondateurs, détenues par des familles ou soutenues par des sociétés de capital-investissement, qui doivent composer avec des ventes transfrontalières, des levées de capitaux et des transitions stratégiques sur le marché intermédiaire.

Logo du Consensus

L'acquisition combine l'expertise de Consensus en consommation et commerce de détail à la vaste plateforme nord-américaine d'Origin, et mène ainsi à la création de Consensus Consumer, une division dédiée à ce secteur au sein d'Origin Merchant Partners. La transaction ajoute 20 professionnels chevronnés à l'équipe d'Origin - dont 8 professionnels seniors et 12 conseillers sectoriels seniors - sous la direction du fondateur de Consensus, Michael A. O'Hara, un vétéran du secteur américain de la consommation, fort de 30 ans d'expérience. À la clôture de la transaction, M. O'Hara deviendra président d'Origin U.S., un rôle qui le placera aux commandes de l'expansion des activités américaines et de la pratique d'Origin dédiée au secteur de la consommation, tout en mettant à profit la marque Consensus, solidement établie et reconnue au sein de l'industrie.

Consensus apporte plus de vingt ans d'expérience dans le conseil auprès de grandes marques de consommation américaines et internationales, en matière de fusions et acquisitions, de restructurations, de solutions de financement et d'alternatives stratégiques. Ses relations bien ancrées dans les secteurs de la consommation de marque, du détail, des vêtements et chaussures, de la beauté, de la santé et du bien-être, des biens de luxe et des articles de sport et de plein air viennent renforcer considérablement la pratique existante d'Origin en consommation et élargir sa présence aux États-Unis. Consensus a agi comme conseiller dans des transactions impliquant des marques emblématiques telles que Nine West, Timex Group, Toys « R » Us, MODA Operandi, Lenox, Kohl's et Jewelry Television. Plus récemment, Consensus a conseillé L Catterton et d'autres vendeurs dans le cadre de la vente d'Everlane au géant mondial du vêtement SHEIN, Carbon Beauty dans le cadre de sa vente à Front Row Group, Round2 dans le cadre de son acquisition de Lionel Trains et de la formation du Lionel Group, et The Brandhouse Collective, Inc. (anciennement Kirkland's Inc.) dans le cadre de sa vente à Bed, Bath & Beyond, Inc.

« Cette transaction réunit l'expertise de calibre mondial de Consensus dans les entreprises de consommation à forte croissance avec la vaste expérience d'Origin dans ce même secteur », a déclaré Jim Osler, coprésident d'Origin Merchant Partners. « Consensus apporte une profondeur sectorielle exceptionnelle, une longue histoire de succès en fusions-acquisitions dans le secteur de la consommation, ainsi qu'une équipe hautement respectée dirigée par M. O'Hara. Ensemble, nous offrirons à nos clients une portée transfrontalière inégalée, un accompagnement direct par des professionnels seniors et des conseils véritablement indépendants. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à Origin au moment où le secteur de la consommation retrouve son élan », a affirmé Michael A. O'Hara, fondateur et associé dirigeant de Consensus. « La plateforme, la culture et les capacités transfrontalières d'Origin s'arriment parfaitement à notre équipe. Ce regroupement accroît considérablement la portée de la pratique de consommation de Consensus : il enrichit notre offre aux clients et nous donne les moyens d'exécuter des mandats plus vastes et plus complexes, tout en préservant le modèle de service boutique que nos clients valorisent. »

Ensemble, Origin et Consensus offriront :

Une portée transfrontalière élargie. Des capacités renforcées en fusions-acquisitions aux États-Unis, au Canada et à l'échelle mondiale, à l'image de l'intégration croissante du marché nord-américain de la consommation, ainsi qu'une présence accrue dans des marchés américains clés, dont Boston, Chicago et New York, notamment à Toronto, Calgary, Montréal et Vancouver au Canada.

Des capacités renforcées en fusions-acquisitions aux États-Unis, au Canada et à l'échelle mondiale, à l'image de l'intégration croissante du marché nord-américain de la consommation, ainsi qu'une présence accrue dans des marchés américains clés, dont Boston, Chicago et New York, notamment à Toronto, Calgary, Montréal et Vancouver au Canada. Une expertise sectorielle renforcée. De nouvelles spécialisations en commerce de détail, consommation de marque, beauté, style de vie, alimentation et boissons, habillement et chaussure, biens de luxe, restauration et santé du consommateur, appuyées par des vétérans du secteur.

De nouvelles spécialisations en commerce de détail, consommation de marque, beauté, style de vie, alimentation et boissons, habillement et chaussure, biens de luxe, restauration et santé du consommateur, appuyées par des vétérans du secteur. Une qualité d'exécution accrue. Une équipe de banquiers seniors plus étoffée et un effectif professionnel élargi, dédiés à accompagner les clients dans des marchés transfrontaliers complexes.

Les deux firmes entretiennent une longue collaboration sur des mandats actifs et continueront de tirer parti de cette expertise sectorielle élargie et de cette présence nord-américaine accrue pour mieux appuyer les clients dans la réalisation de transactions transfrontalières. Origin et Consensus ont déjà mené à bien des transactions ensemble dans le cadre de leur adhésion à Terra Alliance, notamment la vente d'une participation majoritaire dans Spence Diamonds à TriWest Capital Partners en 2025. Origin a également conseillé le comité spécial d'Andrew Peller Limited, l'une des principales entreprises de boissons alcoolisées au Canada, dans le cadre de sa récente vente de 0,6 milliard de dollars à Fairfax, avec le soutien de l'équipe de Consensus.

Le regroupment avec Conensus représente la troisième transaction d'Origin au cours des quatre dernières années et sa deuxième aux États-Unis. Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de croissance plus large visant à élargir la présence nord-américaine d'Origin et à développer une expertise sectorielle approfondie afin d'offrir aux clients une offre complète de services de conseil en fusions-acquisitions.

À propos de Consensus:

Fondée en février 2006, Consensus est une banque d'affaires spécialisée dans le secteur de la consommation, offrant des services de fusions-acquisitions et de conseil stratégique aux entreprises de consommation et de commerce de détail en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale. Consensus a participé à des transactions marquantes du secteur et se distingue par son expertise approfondie, son modèle d'exécution par des banquiers seniors et son vaste réseau au sein de l'écosystème de la consommation.

À propos d'Origin Merchant Partners:

Origin Merchant Partners est une banque d'affaires indépendante nord-américaine comptant des professionnels à Boston, Calgary, Chicago, Montréal, New York, Toronto et Vancouver. La firme offre des services de fusions et acquisitions, de levée de capitaux et de conseil auprès de comités indépendants et de conseils d'administration dans divers secteurs, appuyée par une équipe de plus de 70 professionnels dévoués.

SOURCE Origin Merchant Partners

Contact média: Adrienne Butler, [email protected], Origin Merchant Partners