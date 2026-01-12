Nasdaq : OCC.

NEW YORK, 12 janvier 2026 /CNW/ - Oriental Culture Holding LTD (Nasdaq : OCG) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé un plan spécial de dividendes en espèces pour célébrer le cinquième anniversaire de l'inscription de la société au Nasdaq et récompenser les actionnaires pour leur soutien à long terme.

Les détails précis des dividendes sont les suivants :

Type de dividende : Dividende exceptionnel en espèces

Actionnaires admissibles : Actionnaires inscrits au 22 janvier 2026

Montant du dividende : 0,05 $ US par action (selon les actions en circulation à la date record du 22 janvier 2026)

Date du paiement : 9 février 2026

Le président-directeur général d'OCG, Shao Yi, a déclaré : « Après avoir obtenu les fonds nécessaires à l'exploitation et au développement permanents, la société a décidé de remettre aux actionnaires une partie des réserves de trésorerie accumulées des années précédentes sous forme de dividendes. Cela témoigne de notre engagement à récompenser le soutien des actionnaires et à partager nos réalisations en matière de croissance. Ce dividende représente notre sincère gratitude pour le partenariat quinquennal entre actionnaires. Nous croyons fermement que tout en développant activement notre activité, nous devons également récompenser directement les actionnaires pour favoriser la création de valeur à long terme. »

Ce plan de dividendes a été approuvé par le conseil d'administration le 8 janvier 2026 et sa mise en œuvre sera conforme à la réglementation en vigueur.

Déclarations prospectives : Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les résultats effectifs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites en raison des risques et des incertitudes. L'OCG n'assume aucune obligation de mettre à jour ces renseignements.

