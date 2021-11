Organismes communautaires : 4 nouvelles journées de grève

TIOHTIÁ:KE/MONTRÉAL, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Un mois jour pour jour après une première journée de grève, de fermeture et d'interruption des activités régulières, les organismes d'action communautaire autonome de partout au Québec se préparent à une vague de quatre jours de grève et de fermetures rotatives dans la semaine du 20 février 2022. Du jamais vu au Québec.

Les 4000 organismes d'action communautaire autonome demandent le respect de leur autonomie ainsi qu'un investissement supplémentaire récurrent et indexé de 460 millions de dollars par année pour financer adéquatement la réalisation de leur mission, et ce, d'ici le budget 2022.

« Le dernier budget, qui ne contenait pratiquement aucune mesure structurante pour le communautaire, a provoqué une onde de colère dans le réseau. Avec la mise à jour, le gouvernement avait une chance de rectifier le tir, chance qu'il n'a malheureusement pas saisie », déplore Caroline Toupin, coordonnatrice du Réseau québécois de l'action communautaire autonome et porte-parole de la campagne Engagez-vous pour le communautaire.

L'inflation et la pénurie de la main-d'œuvre fragilisent les organismes communautaires comme jamais. Le loyer, la nourriture, tout augmente. Avec le manque de personnel, plusieurs organismes sont contraints de réduire, et parfois même d'abolir, certaines de leurs activités. Plusieurs s'interrogent même sur leur existence à court et à moyen termes, ce qui entraînerait des conséquences irréparables pour les personnes les plus vulnérables.

« On n'arrive pas à offrir des salaires compétitifs pour attirer, mais surtout pour retenir du personnel et ça nous place devant des choix déchirants. On a dû couper deux lits en hébergement tout en sachant que des jeunes risquent de rester à la rue ou d'y retourner. »

- Johanne Cooper, vice-présidente du Regroupement des Auberges du cœur du Québec et directrice de la Maison Tangente, une maison d'hébergement pour jeunes en situation d'itinérance.

L'attente a assez duré

Depuis trop longtemps, le gouvernement promet des montants substantiels destinés au financement à la mission des organismes ainsi qu'un plan d'action gouvernemental pour mieux soutenir le milieu communautaire. Moins d'un an avant les prochaines élections, rien de concret n'a encore été réalisé. Le milieu est à bout de souffle, le financement ne peut plus attendre.

Les organismes font un travail exceptionnel sur le terrain, en particulier auprès des personnes en marge de la société. Nous sommes conscients de notre valeur et de notre contribution. Le gouvernement doit cesser de nous tenir pour acquis et doit respecter ses engagements d'ici le prochain budget.

À propos du RQ-ACA

Le RQ-ACA est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome et représente 64 regroupements et organismes nationaux.

Ce sont 4000 organismes, 60 000 travailleurs et travailleuses et 425 000 bénévoles qui œuvrent depuis plus de 50 ans pour contribuer concrètement à ce que la société québécoise soit plus juste, plus verte et plus inclusive.

À propos de la campagne

Initié par le RQ-ACA en 2016, Engagez-vous pour le communautaire est une campagne nationale de mobilisation qui unit tous les secteurs de l'action communautaire autonome de partout au Québec. Elle vise une société plus juste où les droits de la personne sont pleinement respectés.

SOURCE Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)

Renseignements: Sabrina Martin, TACT, 418 515-3632, [email protected]