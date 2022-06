Ordre national du Québec - nominations 2022 - Trente-deux personnalités québécoises seront nommées ou promues à l'Ordre national du Québec

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, annonce, aujourd'hui, que trente-deux personnes seront honorées, cette année, de l'un des trois grades de l'Ordre national du Québec. Les récipiendaires seront décorés le mercredi 22 juin, lors d'une cérémonie qui se déroulera à l'agora du pavillon d'accueil de l'hôtel du Parlement, à 14 h. La cérémonie sera diffusée en direct sur le canal télévisuel et le site Internet de l'Assemblée nationale du Québec, de même que sur le site de l'Ordre national.

Fondé en 1984, l'Ordre national est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Chaque automne, un appel public de candidatures est lancé sur le Web et dans les médias. Après l'évaluation des candidatures, le Conseil de l'Ordre recommande au premier ministre les nominations de l'année, qui sont officialisées par un décret gouvernemental, en vue de la remise des insignes, en juin.

Voici les personnes qui seront admises ou promues à l'Ordre national, cette année :

Grand officier : M. Michel Chrétien (promotion).

Officières et officiers : M. Louis Audet (absent), Mme Joséphine Bacon, M. François Crépeau, Mme Sophie D'Amours, M. Jean-François Lépine, M. Pierre Karl Péladeau, M. Samuel Pierre (promotion), Mme Caroline Quach-Thanh, M. Sidney Stevens et M. Jean St-Gelais.

Chevalières et chevaliers : M. Michel Bouvier, M. Michel Clair, M. Jean Pierre Desrosiers, M. Vincent Dumez, Mme Louise Forestier, M. Gaëtan Gagné, M. Alain-G. Gagnon, Mme Louisiane Gauthier, M. Michel Labrecque, M. Pierre Lahoud, Mme Suzanne Lareau, Mme France Légaré, M. Roland Lepage, M. James A. O'Reilly, M. Marc Parent, Mme Léa Pool, Mme Denise Robert, Mme Francine Saillant (absente), Mme Anik Shooner, M. René Simard et M. Jean Soulard.

Les personnes absentes, lors de cette cérémonie, seront invitées à celle de l'an prochain.

Citation :

« La nation québécoise va rendre hommage, de nouveau cette année, à la carrière et aux réalisations de femmes et d'hommes d'exception. La réussite et l'influence positive de ces personnes nous ont ouvert de nouveaux horizons et nous remplissent de fierté. Leurs noms et leurs réalisations resteront à jamais dans notre mémoire collective et vont inspirer les générations futures. Ce sera pour moi un immense plaisir de remettre ces insignes en mains propres; comme il n'y a pas eu de cérémonie, en 2020, et que celle de 2021 s'est tenue en mode virtuel, celle du 22 juin va revêtir un cachet particulier. Qui plus est, 2022 marque le 100e anniversaire de naissance d'un grand homme, l'ex-premier ministre René Lévesque, qui a institué l'Ordre national du Québec et présidé à la première cérémonie de remise des insignes, en 1985. »

François Legault, premier ministre du Québec

Pour en savoir plus, consultez le site de l'Ordre national du Québec.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Source : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Information ; Josianne Fortin, Directrice, Secrétariat de l'Ordre national du Québec