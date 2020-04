Ordre des chimistes du Québec : Michel Alsayegh réélu pour un deuxième mandat à titre de président

MONTRÉAL, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des chimistes du Québec (OCQ) annonce la réélection de M. Michel Alsayegh à titre de président de l'OCQ pour les trois prochaines années. M. Alsayegh a été réélu par acclamation des membres du conseil d'administration le 26 mars dernier. Au cours de son premier mandat, M. Alsayegh a notamment piloté la modernisation de la gouvernance interne de l'OCQ, afin de se conformer aux nouveaux cadres législatifs à la suite de la modernisation du Code des professions.

« Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration pour leur vote de confiance qui nous permet ainsi de continuer le bon travail que nous avons entamé depuis mon arrivée. Nous avons travaillé sur plusieurs enjeux d'importance dans les dernières années et nous avons encore plusieurs défis devant nous. Entre autres, nous devons nous assurer que la pratique de la chimie est faite conformément aux règles en place, et ce, particulièrement en temps de crise sanitaire », affirme M. Alsayegh.

M. Alsayegh fait partie du conseil d'administration de l'OCQ depuis 2015. Bachelier en chimie et détenteur d'un diplôme de technique en chimie analytique, il a travaillé dans différents laboratoires environnementaux avant de plonger dans le domaine de la représentation technique et la gérance de territoire dans le domaine de l'instrumentation analytique. Par ailleurs, M. Alsayegh assume aussi la présidence des Marmitons de Montréal et a siégé au conseil d'administration de l'Association canadienne des sommeliers professionnels.

Au cours des derniers mois, l'OCQ s'est impliqué dans plusieurs enjeux, notamment la promotion des mesures de protection pour freiner la propagation de la COVID‑19, le processus d'analyse du taux de plomb dans l'eau des écoles et des centres de la petite enfance et la modernisation de la Loi sur les chimistes professionnels. Au fil de toutes ses implications, l'objectif de l'OCQ demeure le même : assurer une surveillance générale de l'exercice de la chimie professionnelle et, ainsi, assurer la protection du public.

À propos de l'OCQ

L'Ordre des chimistes du Québec (OCQ) compte plus de 2700 membres œuvrant dans des secteurs aussi variés que la santé, l'environnement, le judiciaire, l'alimentaire ou la recherche. Sa mission est d'assurer la protection du public québécois en matière d'exercice de la chimie professionnelle, omniprésente dans la vie des Québécois. L'Ordre des chimistes du Québec fait partie des premières organisations professionnelles encadrées par l'adoption du Code des professions en 1973.

