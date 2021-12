ANNAPOLIS, Maryland, 15 décembre 2021 /CNW/ - Orbis Technologies, Inc. , chef de file mondial de la prestation de solutions et de services de contenu à l'intention des grandes entreprises et des organisations gouvernementales du monde entier, annonce l'acquisition d'Innovasys Limited, établie au Royaume-Uni, un chef de file dans le développement de logiciels pour la création et la publication de documents techniques. À la suite de cet achat, Orbis a étendu ses activités à Torquay, en Angleterre.

« L'acquisition d'Innovasys découle d'un effort visant à offrir des approches plus abordables pour l'élaboration de documents techniques, a déclaré Brian Ippolito, président et chef de la direction d'Orbis Technologies. « Notre équipe a utilisé les applications logicielles d'Innovasys, et nous avons immédiatement vu une correspondance naturelle avec notre logiciel de gestion du contenu des composants et nos services professionnels de calibre mondial. Innovasys procure à Orbis et à nos clients un autre outil pour réduire les coûts de création, de gestion et de publication de contenu. »

« Pour Innovasys, faire partie d'Orbis nous permet d'offrir nos produits sur des marchés beaucoup plus vastes et d'accélérer l'investissement dans notre documentation de pointe et nos outils d'aide à la création, a déclaré Richard Sloggett, président d'Innovasys. Nous voyons aussi d'importantes possibilités d'offrir des capacités de pointe en combinant notre logiciel avec les nombreux rédacteurs techniques d'Orbis et en intégrant nos applications aux plateformes de gestion de contenu RSuite. » M. Sloggett demeurera au service d'Orbis à titre de vice-président, Création et outils de publication.

L'entreprise combinée soutient maintenant des clients dans 37 pays, y compris des entreprises figurant au palmarès Fortune 500, des organisations militaires et d'autres organisations gouvernementales.

À propos d'Orbis Technologies, Inc.

Orbis Technologies, Inc. est un chef de file mondial reconnu dans la prestation de solutions de contenu novatrices et de services professionnels à différentes organisations, d'entreprises figurant au palmarès du Fortune 50 au gouvernement fédéral des États-Unis. Orbis a son siège social à Annapolis, au Maryland, avec des secteurs d'activité à Chennai, en Inde, à Torquay, au Royaume-Uni, et à Sydney, en Australie.

