BOCA RATON, Floride, le 1er sept. 2022 /CNW/ - En tant que chef de file du conditionnement physique, Orangetheory Fitness s'engage à poursuivre sa croissance et à ouvrir de nouveaux studios partout dans le monde. Afin de renforcer la présence de la marque à l'échelle mondiale, Orangetheory a annoncé aujourd'hui la nomination de Jason Dunlop au poste de président international. Ce dernier supervisera le portefeuille de studios et les efforts d'expansion en cours de la marque à l'échelle mondiale.

Jason Dunlop se joint à Orangetheory avec une feuille de route éprouvée en matière de leadership et de développement international auprès de certaines des marques les plus connues au monde, dont CrossFit, Canada Goose, Starbucks et Nike. Comme il l'a démontré dans ses fonctions de direction précédentes, Jason Dunlop est un vétéran de l'industrie avec une vaste expérience de la gestion des franchises, des ventes mondiales, des ventes directes aux consommateurs et de l'hypercroissance sur les marchés mondiaux.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le travail de Jason Dunlop consistera à élargir et à développer un réseau international déjà solide. En 2022, Orangetheory a ouvert de nouveaux studios à Porto Rico, au Canada, au Mexique, en Chine, en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite, au Danemark, en Espagne et en Pologne, ainsi que son tout premier studio en France. Jason Dunlop gérera les ouvertures de nouveaux studios prévues pour 2023 et après, y compris celles prévues en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Europe, dans la région de l'Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

« Alors qu'Orangetheory Fitness continue sa croissance en tant que chef de file du conditionnement physique et du bien-être, Jason Dunlop s'est présenté comme le meilleur candidat pour mener à bien notre mission qui consiste à insuffler 'plus de vie' dans le monde, a déclaré Dave Long, cofondateur et directeur général d'Orangetheory Fitness. Les réussites de Jason nous indiquent qu'il a la vision et les compétences nécessaires pour soutenir nos efforts à l'échelle internationale. Nous lui souhaitons la bienvenue chez Orangetheory Fitness. »

« Tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance de diriger le développement mondial et les stratégies de certaines des marques les plus connues au monde. C'est pourquoi je me réjouis du potentiel de croissance internationale que je vois chez Orangetheory Fitness, a déclaré Jason Dunlop. J'ai hâte d'aider Orangetheory à atteindre ses objectifs stratégiques, tout en initiant plus de gens dans le monde à son approche unique et novatrice du conditionnement physique. »

Avant sa nomination, Jason Dunlop a occupé le poste de président mondial chez CrossFit, LLC, où il a dirigé l'équipe mondiale des filiales de CrossFit de la division Éducation et sports. À titre de vice-président principal de Canada Goose, Jason Dunlop a été responsable des ventes dans tous les canaux internationaux, y compris la marque et les produits. Chez Starbucks, il a été vice-président principal et chef de l'exploitation. Il a restructuré l'entreprise pour en faire un modèle de licence et de franchise dans 4 500 emplacements et 59 pays. Chez Nike, Jason Dunlop a géré les activités de vente directe aux consommateurs et de franchise en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, y compris la croissance des boutiques et l'expansion numérique dans 47 pays.

Pour en savoir plus sur Orangetheory Fitness, visitez www.orangetheory.com.

À propos d'Orangetheory

Orangetheory® Fitness (orangetheory.com) est une séance d'entraînement collective basée sur la fréquence cardiaque qui combine science, encadrement et technologie pour vous aider à obtenir les résultats souhaités et à vivre une vie plus dynamique. Orangetheory, l'une des franchises dont la croissance est la plus rapide au monde, a mis au point un programme d'entraînement accessible à tous, peu importe la forme physique, afin de favoriser une expérience commune permettant de former des liens entre les membres et les entraîneurs. L'entraînement Orangetheory permet à votre métabolisme de brûler PLUS de calories, pour obtenir de MEILLEURS résultats, AMÉLIORER votre confiance en vous et ainsi vous insuffler PLUS DE VIE. Les franchises d'Orangetheory ont ouvert plus de 1 500 studios dans les 50 États américains et 24 pays. L'entreprise s'est classée au 60e rang du palmarès des entreprises privées affichant la croissance la plus rapide du magazine Inc. et au 9e rang du palmarès des 500 franchises affichant la croissance la plus rapide du magazine Entrepreneur. Visitez https://www.orangetheory.com/fr-ca/franchising/ pour connaître les possibilités de franchise à l'échelle mondiale.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1529314/Orangetheory_Fitness_Logo.jpg

SOURCE Orangetheory Fitness

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jenna Rose, [email protected]