REDWOOD SHORES, Californie et BENTONVILLE, Arkansas, 21 septembre 2020 /CNW/ - Le président a annoncé que ByteDance a obtenu une approbation provisoire relative à une entente avec le gouvernement des États-Unis pour résoudre des questions en suspens, qui incluront désormais un investissement conjoint des sociétés Oracle et Walmart visant l'acquisition de 20 % de la société TikTok Global, nouvellement créée.

Dans le cadre de l'entente, TikTok crée une nouvelle entreprise appelée TikTok Global, qui sera chargée de fournir tous les services de TikTok aux utilisateurs aux États-Unis et à la plupart des utilisateurs dans le reste du monde. Aujourd'hui, l'administration a approuvé à titre conditionnel une entente historique dans le cadre de laquelle Oracle devient le fournisseur de plateforme infonuagique sécurisée de TikTok.

TikTok Global appartiendra majoritairement à des investisseurs américains, dont Oracle et Walmart. TikTok Global sera une société américaine indépendante, dont le siège social se trouvera aux États-Unis, et quatre des cinq membres du conseil d'administration seront Américains.

Toute la technologie de TikTok sera en possession de TikTok Global et sera conforme aux lois et aux règlements américains en matière de protection de la vie privée. La confidentialité des données de 100 millions d'utilisateurs américains de TikTok sera rapidement établie en déplaçant toutes les données américaines vers les centres de données en nuage de deuxième génération d'Oracle, les centres de données en nuage les plus sécurisés au monde.

Appuyée par une expérience de plusieurs décennies en matière de protection des données parmi les plus sensibles au monde, la plateforme en nuage de deuxième génération d'Oracle isole complètement les applications en cours d'exécution et réagit de façon autonome aux menaces à la sécurité. Cette technologie unique élimine le risque que des gouvernements étrangers espionnent des utilisateurs américains ou essaient de les influencer en faisant de la désinformation.

En plus de sa participation financière, Walmart ajoutera ses capacités en matière de vente au détail omnicanale, notamment son assortiment Walmart.com, le marché du commerce électronique, le traitement des commandes, le paiement et la mesure en tant que service publicitaire.

TikTok Global créera plus de 25 000 nouveaux emplois aux États-Unis et elle versera plus de 5 milliards de dollars en nouvelles recettes fiscales au Trésor américain.

TikTok Global, en collaboration avec Oracle, SIG, General Atlantic, Sequoia, Walmart et Coatue, créera une initiative d'éducation visant à élaborer et offrir un programme d'études vidéo en ligne axé sur l'intelligence artificielle dans le but d'enseigner aux enfants des quartiers défavorisés et des banlieues une variété de cours allant de la lecture de base et des mathématiques aux sciences, à l'histoire et au génie informatique.

TikTok Global lancera un premier appel public à l'épargne (PAPE) dans moins de 12 mois et sera cotée en bourse aux États-Unis. Après le PAPE, la participation américaine de TikTok Global augmentera et continuera de croître au fil du temps.

Grâce à cette entente, TikTok Global pourra continuer d'offrir à une centaine de millions d'Américains un accès au réseau social qu'ils aiment et stimuler une concurrence indispensable sur le marché des réseaux sociaux.

