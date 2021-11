« Le besoin de compétences en informatique s'étend à diverses industries et, comme le montrent les études , les professionnels qui possèdent ces compétences recherchées occupent des emplois mieux rémunérés, a déclaré Elizabeth Snyder, vice-présidente des ressources humaines et de la philanthropie à Oracle. Le centre de carrière Oracle Academy offre des ressources d'apprentissage axées sur l'emploi, ainsi que des cours gratuits axés sur le nuage et qui s'appuient sur des connaissances universitaires et industrielles pertinentes à l'échelle mondiale. L'annonce d'aujourd'hui vise à habiliter la nouvelle génération d'innovateurs et de leaders qui définiront l'avenir des affaires et de la technologie. »

Le nouveau centre de carrière Oracle Academy est le fruit d'une collaboration avec Oracle University, Oracle Learning Library et les équipes de développeurs d'Oracle pour adapter la formation professionnelle et les cours axés sur le nuage, normalement réservés aux professionnels travaillant sur le terrain, aux étudiants dont les établissements d'enseignement supérieur sont membres d'Oracle Academy. Cette offre permet aux apprenants du monde entier d'établir des liens entre le programme académique de base d'Oracle Academy et les possibilités de carrière en proposant une formation professionnelle et une chance d'explorer les certifications professionnelles d'Oracle.

« Il existe un besoin universel de professionnels qualifiés en nuage, a déclaré Wen Pei, doyen du College of Management à l'Université Chung Hua, à Taïwan. Le centre de carrière Oracle Academy permet à nos diplômés de répondre à ce besoin et d'être préparés à occuper des emplois bien rémunérés. Nous calibrons notre enseignement en fonction des besoins du monde réel, et grâce aux ressources d'Oracle Academy, nos enseignants et nos étudiants disposent d'un accès gratuit à Oracle Cloud pour apprendre et développer des compétences de pointe dans l'industrie. »

Conformément à l'accent mis par Oracle sur le nuage, Oracle Academy a également publié un nouveau programme intitulé « Oracle Cloud Infrastructure Foundations ». Le programme présente aux étudiants les concepts et la terminologie de base d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Le cours offre des diapositives de leçon, des vidéos et des démonstrations correspondantes, des laboratoires pratiques et des examens intermédiaires et finaux. Grâce à Oracle Academy Cloud Program, les apprenants des établissements membres peuvent également obtenir un accès gratuit à Oracle Cloud.

« Aux États-Unis, la littératie numérique demeure un défi, a déclaré Denise Hobbs, directrice principale d'Oracle Academy en Amérique du Nord. Les collèges des communautés rurales et à faibles revenus manquent souvent des ressources nécessaires pour proposer des cours d'informatique. Notre programme d'enseignement pratique en nuage, notre matériel pédagogique et notre centre de carrière permettent aux éducateurs d'offrir facilement aux étudiants les connaissances et compétences technologiques de base qui sont universellement en forte demande dans tous les emplois. »

Les nouvelles offres d'aujourd'hui font suite à une période de croissance et de rayonnement importants pour Oracle Academy. Au cours du dernier exercice, Oracle Academy a travaillé avec plus de 16 000 établissements dans plus de 130 pays pour faire progresser l'enseignement de l'informatique, touchant ainsi des millions d'étudiants.

À propos d'Oracle Academy

En tant que programme d'éducation philanthropique mondial d'Oracle, Oracle Academy fait progresser l'enseignement de l'informatique partout dans le monde afin d'accroître les connaissances, l'innovation, le développement des compétences et la diversité dans les domaines technologiques. Le programme mobilise plus de 16 000 établissements d'enseignement et éducateurs dans plus de 130 pays, aidant ainsi des millions d'étudiants à se préparer à l'université et à faire carrière dans le domaine.

À propos d'Oracle

Oracle propose des suites intégrées d'applications ainsi qu'une infrastructure sécurisée et autonome dans le nuage Oracle. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Oracle (NYSE: ORCL), visitez le site Web à l'adresse www.oracle.com.

