Optimum Talent déploie le carrefour de carrière Thrive, une plateforme qui transforme la transition de carrière

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Optimum Talent est fière de lancer la première plateforme en ligne au Québec qui permet aux chercheurs d'emploi de pleinement prendre en main leur changement de carrière. Les entreprises se transforment, amenant le besoin d'une expertise renouvelée. L'essor technologique et l'avènement de l'intelligence artificielle contribuent également à remettre en question les compétences traditionnelles. L'Institut du Québec estime d'ailleurs à près de 1,4 million le nombre d'emplois appelés à être transformés ou à disparaître au Québec seulement. Malgré le contexte de pénurie de main-d'œuvre, de nombreux employeurs se voient forcés de procéder à des licenciements. Comme les individus qui perdent leur poste n'ont pas tous les mêmes besoins, les employeurs sont appelés à leur offrir un accompagnement qui peut être adapté aux attentes de chacun.

Le carrefour de carrière Thrive est une solution « à la carte » qui permet une pleine flexibilité. Le chercheur d'emploi reçoit des jetons qu'il peut investir dans une panoplie de solutions qui débordent du cadre conventionnel des démarches en transition de carrière. L'employé, qui préservera l'option d'un accompagnement traditionnel avec un conseiller, pourra aussi choisir d'utiliser ses jetons pour souscrire à des options innovantes, telles qu'une assurance santé ou encore une formation universitaire. De son côté, l'employeur décide de la valeur à investir et contrôle entièrement ses coûts.

« Nos clients corporatifs cherchent à simplifier la gestion des licenciements et ont tout avantage à faciliter la transition de leurs ex-employés. La nouvelle approche proposée par Optimum Talent offre le meilleur des deux mondes, soit la puissance de la technologie, sans sacrifier le volet humain si cher aux yeux des chercheurs d'emploi. », indique Suzanne Ménard, leader régionale en transition de carrière chez Optimum Talent.

Le carrefour de carrière Thrive est disponible depuis près d'un an dans le Canada anglais et connaît déjà un important succès.

À propos d'Optimum Talent

Fondée il y a 40 ans, Optimum Talent compte plus de 260 collègues répartis à travers le Canada et offre une expertise de pointe en recrutement de cadres, en évaluation et développement du leadership, et en transition de carrière. Nos solutions intégrées contribuent à rehausser la performance organisationnelle et financière des organisations.

