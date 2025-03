Optimisme en déficit face à la timidité du budget provincial 2025-2026

QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - La Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'oeuvre (COCDMO) regrette les mesures annoncées par le gouvernement du Québec dans le cadre du budget provincial 2025-2026.

Sous des apparences de bonnes vertus, ces mesures sont bien trop timides dans le contexte d'une économie instable, d'inflation des prix et de hausse fulgurante du coût du logement. Malgré une présentation mettant en avant une enveloppe supplémentaire de 550 M$ pour les populations vulnérables, l'absence de détails sur la répartition de ces fonds suscite des inquiétudes. Plusieurs grandes questions persistent pour comprendre comment ces sommes seront dépensées et via quels programmes.

Fouiller finement les pages des crédits, en explorer chaque recoin, pour finalement se contenter de peu nous aura permis -- en vain -- de clore la journée sans surplus d'optimisme. Force est de constater que le présent budget déposé s'apparente davantage à une tentative d'assurer le minimum pour entretenir l'état de fonctionnement actuel des services publics, pourtant problématiques à plusieurs égards. En bout de ligne, le secteur communautaire continue d'être sous-financé. Une petite lueur d'espoir repose sur les 50M$ additionnels dédiés au rehaussement du financement des organismes communautaires afin de renforcer les services sociaux pour les personnes vulnérables.

Nos services publics d'emploi en péril malgré les besoins croissants

Rappelons que nous nageons en plein contexte de crise -- sans pareil -- alors que les mesures d'exception mises en place par le gouvernement fédéral durant la pandémie prennent fin, lesquelles avaient ponctuellement bonifié le budget provincial. Aujourd'hui, ce prétendu retour à la normale budgétaire s'opère de façon abrupte et met sous haute tension nos services publics. La Coalition et ses membres partagent leur inquiétude collective et unanime face aux besoins de la population qui continuent de croître et la mise en péril de la pérennité des services publics. Un véritable retour forcé à un climat d'austérité, marqué par la grande absence de l'emploi : l'angle mort de cet exercice.

« Le financement des organismes communautaires n'est toujours pas à la hauteur des problématiques auxquelles ces derniers font face et n'évolue pas proportionnellement à l'augmentation des besoins et des coûts de fonctionnement et de service. Aucune mesure franche n'est annoncée pour lutter contre la pauvreté et soutenir les personnes vulnérables et les plus éloignées du marché du travail.» - Sonya Cormier, COCDMO

«En négligeant les services spécialisés en employabilité, le gouvernement compromet l'insertion professionnelle des travailleurs vulnérables, , affaiblissant ainsi l'économie du Québec. Un investissement structurant est essentiel pour une relance inclusive et durable, car ces services jouent un rôle clé dans l'intégration en emploi et la vitalité du marché du travail. » - Nisrin Al Yahya, RSSMO

Pourtant, les organismes communautaires constituent un pilier du filet social québécois et sont à l'interface des employeurs et des personnes en recherche d'emploi. Malgré les nombreuses revendications des acteurs communautaires, l'histoire se répète : le budget ne prévoit pas d'indexation adaptée aux coûts de fonctionnement réels des organismes et le secteur n'est toujours pas assez soutenu pour mener à bien ses missions d'aide aux personnes vulnérables.

Au vu du nombre de personnes qui risquent de perdre leur emploi, la Coalition est déçue de ne pas voir apparaître une stratégie claire de qualification de sa main-d'œuvre, que ce soit par le développement et l'accessibilité des formations ou via l'amélioration des dispositifs de reconnaissance des acquis et des compétences. De nombreux acteurs communautaires réclament depuis plusieurs années une mise à jour de la Politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue, qui date de 2002. Ce budget représentait une occasion idéale d'investir dans la formation et la reconnaissance des acquis, en particulier pour les personnes immigrantes, mais cette occasion a été manquée.

Appel à la concertation et à la collaboration

En ces temps incertains, la Coalition et ses membres ne baissent certainement pas les bras et continuent de répondre « présent » à tout appel à la concertation et à la collaboration pour mettre en œuvre des solutions viables afin d'aider les personnes desservies par leurs organismes.

À propos de la COCDMO

La COCDMO œuvre depuis plus de 30 ans pour l'inclusion sociale et professionnelle des personnes éloignées du marché du travail. Elle défend le droit à la formation et à l'emploi à travers quatre volets principaux : insertion en emploi, formation, développement communautaire et défense des droits. Elle regroupe 11 réseaux nationaux représentant plus de 900 organismes au Québec.

SOURCE Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’oeuvre (COCDMO)

Source : Sonya Cormier, Directrice générale, COCDMO, [email protected], 438-922-9211