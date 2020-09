Optimisation et innovation - Québec accorde plus de 3,9 M$ à Clermond Hamel ltée

SAINT-BENOÎT-LABRE, QC, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une contribution financière totalisant plus de 3,9 M$ à Clermond Hamel ltée. Les sommes, provenant du Programme Innovation Bois (PIB), du programme ESSOR et d'Investissement Québec, permettront à l'entreprise beauceronne de donner suite à des projets de modernisation dans ses divisions Busque & Laflamme et Bois Hamel.

Busque & Laflamme

Le projet de Busque & Laflamme consiste à remplacer certains séchoirs désuets par un seul de type « contre-courant ». Cet équipement se caractérise par le fait que le séchage s'effectue en continu alors que des lots de bois en mouvement sur des rails se croisent à l'intérieur du séchoir. Cet investissement, estimé à 4 M$, bénéficie d'une aide financière de plus de 1,7 M$ dans le cadre du PIB. Le projet se réalise à l'usine de Busque & Laflamme de Saint-Benoît-Labre, laquelle se spécialise dans les opérations de rabotage et de séchage du bois.

Bois Hamel

Quant à la division Bois Hamel de Saint-Éphrem-de-Beauce, elle entend procéder à un agrandissement de ses installations et à l'ajout de différents équipements. Pour l'entreprise, cet investissement de plus de 3,3 M$ représente un pas important qui lui permettra de demeurer à l'avant-garde en matière de fabrication de charpentes et structures en bois massif.

En ce qui concerne ce projet, la contribution gouvernementale se détaille comme suit :

le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs accorde une somme de 716 652 $ par l'entremise de son Programme Innovation Bois;

le ministère de l'Économie et de l'Innovation octroie un prêt sans intérêt de 760 000 $ par l'entremise du programme ESSOR;

Investissement Québec consent un prêt de 760 000 $ à même ses fonds propres.

Citations :

« La région de la Chaudière-Appalaches est reconnue pour la vitalité de ses entreprises. Le Programme Innovation Bois nous permet d'accompagner ces entrepreneurs et de favoriser la naissance de projets novateurs qui contribueront à la vitalité économique régionale. La modernisation et l'optimisation des procédés de fabrication sont au nombre des défis que doivent relever les entreprises québécoises et c'est avec beaucoup de fierté que notre gouvernement s'inscrit à titre de partenaire de ces extraordinaires réalisations. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« En cette période de relance, nous misons plus que jamais sur l'innovation pour stimuler l'économie et nous sommes fiers d'appuyer les entreprises québécoises dans la modernisation de leurs procédés de fabrication. Implantée en Beauce depuis plus d'un siècle, cette entreprise familiale a su s'adapter aux besoins des marchés et investir dans des projets qui ont eu des retombées positives sur l'économie de la région. Aujourd'hui, l'équipe de Clermond Hamel continue d'innover pour optimiser sa productivité et assurer sa compétitivité sur les marchés nord-américains. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ce nouveau chapitre de sa riche histoire. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Plus de 125 ans et cinq générations plus tard, l'entreprise vibre toujours au rythme de la passion des gens qui en assurent le succès. Ses dirigeants, ses employés, mais aussi ses partenaires d'affaires contribuent impérativement à son succès. Ce fleuron beauceron souhaite, encore aujourd'hui, demeurer parmi les chefs de file dans son domaine. L'apport économique de cette institution dépasse les frontières régionales. C'est l'ensemble de l'industrie québécoise des produits forestiers qui sortira gagnante de ces investissements. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

« L'industrie forestière québécoise s'est construite grâce à la passion de ses artisans parmi lesquels figure Clermond Hamel. Par cet investissement, nous sommes fiers de soutenir l'une des entreprises pionnières de cette industrie qui a su faire preuve d'innovation et de persévérance pour en être, encore aujourd'hui, l'une des cheffes de file. Que ce soit au Québec ou sur les marchés étrangers, nous sommes convaincus que le meilleur reste à venir pour monsieur Hamel et son équipe, et la génération qui leur succédera. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Depuis cinq générations, nous transformons le bois résineux en bois de construction de qualité. Afin d'offrir à nos clients ce qui se fait de mieux, il est primordial de nous tenir à l'affût des nouvelles technologies de production. Les investissements réalisés dans nos installations contribueront à placer nos entreprises comme leaders dans la transformation du bois au Québec. Ces contributions financières nous permettront de poursuivre la croissance comme nous l'avons fait ces 130 dernières années. Le bois, c'est notre force. »

Carmin Hamel, président de Clermond Hamel ltée

Faits saillants :

Le Programme Innovation Bois permet de soutenir des projets innovants tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Investissement Québec (IQ) a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. IQ offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à toutes les étapes de leur croissance.

