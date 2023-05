OTTAWA, ON, le 30 mai 2023 /CNW/ - Le Conference Board du Canada a effectué une évaluation détaillée des retombées économiques actuelles et futures de la Stratégie nationale en matière de construction navale (SNCN) au chantier naval d'Halifax (2013-2025).

Entre 2013 et 2025, la construction des navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique ainsi que la conception des plus gros navires de combat canadiens (NCC) devraient contribuer à hauteur de plus de 11,8 milliards de dollars au PIB du Canada et de 8 milliards de dollars en revenu du travail pour les Canadiens. Entre 2016 et 2025, le rapport prévoit que l'emploi sera renforcé de 9 300 emplois par an en moyenne au Canada (4 200 en Nouvelle-Écosse). Au niveau gouvernemental, la construction navale au chantier naval d'Halifax devrait générer un total de 3,7 milliards de dollars de revenus pour les trois ordres de gouvernement entre 2013 et 2025.

« La Stratégie nationale en matière de construction navale est un investissement à grande échelle qui couvre l'infrastructure, les ressources humaines et le développement technologique. L'impact économique de cet investissement est basé en Nouvelle-Écosse, mais elles seront également ressenties dans l'ensemble du Canada, car l'activité économique dans différents secteurs, tels que la fabrication et la construction, profitera à d'autres régions. L'environnement géopolitique actuel rend encore plus urgent le besoin de ressources maritimes nouvelles et modernisées, et la SNCN accroît les capacités navales du Canada à patrouiller et à protéger nos côtes », déclare l'économiste en chef du Conference Board, Pedro Antunes.

De 2013 à la fin de 2022, plus de 5,2 milliards de dollars ont été dépensés par le chantier naval de Halifax dans le cadre de la Stratégie nationale, en collaboration avec plus de 325 organisations dans le pays. Des dépenses canadiennes supplémentaires à hauteur de 4,3 milliards de dollars sont prévues entre 2023 et la fin de 2025.

La Politique canadienne des retombées industrielles et technologiques (RIT) garantit que les entreprises qui se voient attribuer des contrats d'approvisionnement en matière de défense mènent des activités commerciales au Canada, dont la valeur équivaut à celle du marché qui leur a été accordé. Si une partie des travaux n'est pas exécutée directement au Canada, le principal entrepreneur et les fournisseurs doivent investir localement pour compenser la valeur des travaux menés à l'extérieur du pays. Cette mesure garantit que les dépenses de défense et de sécurité du Canada généreront des avantages économiques pour le pays. Cela garantit également des investissements importants dans des domaines ciblés tels que le soutien aux fournisseurs locaux, qui sont souvent de petites entreprises, et le renforcement de leurs possibilités d'exportation.

Le rapport confirme que la première obligation du chantier naval d'Halifax liée à la SNCN, à savoir le contrat de définition des NPEA, a dépassé son engagement envers le Canada de 53 pour cent, ou de 247 millions de dollars en activités commerciales supplémentaires menées au Canada.

Le chantier naval d'Halifax doit également investir une valeur égale à 0,5 pour cent de ses revenus dans l'industrie maritime nationale dans trois domaines prioritaires : le perfectionnement des ressources humaines, le développement technologique et la commercialisation. Depuis 2014, le chantier naval a consacré 18,5 millions de dollars au secteur maritime au sens large sur des projets comme la création du « Centre for Ocean Venture and Entrepreneurship (COVE) ». D'ici 2024, le chantier naval d'Halifax aura investi un total de 33 millions de dollars dans l'économie bleue du Canada au titre de la SNCN.

Selon Dirk Lesko, président d'Irving Shipbuilding, « la Stratégie nationale en matière de construction navale permet aux Canadiens de reconstruire une base industrielle vitale pour la sécurité nationale, ici même, après des décennies de cycles d'expansion et de ralentissement. Le travail sur les huit (8) navires patrouille extracôtiers de l'Arctique (NPEA) et les quinze (15) navires de combat canadiens (NCC) à venir au chantier naval de Halifax permet à des milliers de constructeurs navals de devenir hautement qualifiés et de passer toute leur carrière à construire des navires pour le Canada. Ces efforts génèrent des revenus importants pour les gouvernements et des avantages économiques pour les entreprises et les collectivités, tout en favorisant la recherche et l'innovation dans l'économie bleue ».

Lisez le rapport complet : Value for Money: Economic Impact of the Halifax Shipyard Under the National Shipbuilding Strategy, 2023 - The Conference Board of Canada

Le Conference Board du Canada est l'organisme de recherche indépendant le plus avancé du pays. Il a pour mission d'encourager les dirigeants à édifier un avenir meilleur pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens et de leur donner les moyens d'y parvenir grâce à sa recherche réputée et à ses relations uniques. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda

SOURCE Le Conference Board du Canada

Renseignements: Pour les requêtes des médias liées à la recherche : [email protected], 1-866-242-0075