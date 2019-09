OptimERA choisit Parallel Wireless pour introduire les services sans fil à large bande en Alaska

L'Alaska compte certaines des régions les plus reculées des États-Unis, des conditions météorologiques extrêmes et un terrain difficile rendant à certains endroits la connectivité presque impossible. OptimERA a pour objectif principal de proposer aux clients, aux écoles, aux hôpitaux et aux entreprises un service LTE à large bande rentable grâce à la solution native en nuage OpenRAN de Parallel Wireless. Cette solution permettra à OptimERA de créer rapidement un réseau 4G et de le rendre compatible pour l'arrivée de la 5G. Cette solution entièrement virtualisée utilise une tête radio distante (remote radio head ou RRH) logicielle de Parallel Wireless dirigée par le logiciel OpenRAN de Parallel Wireless, afin de rendre le réseau rentable et facile à mettre en œuvre et à entretenir. Grâce à des interfaces ouvertes, cette solution offre la souplesse nécessaire pour prendre en charge divers scénarios de déploiement, notamment la densification et les installations à distance. Elle permettra à OptimERA de fournir facilement et à moindre coût la meilleure qualité de service.

Avec la solution OpenRAN de Parallel Wireless, OptimERA bénéficie des avantages suivants :

Une architecture native en nuage qui permet une mise en œuvre rapide et facile afin de fournir une couverture et une capacité de réseau ainsi que de nouveaux services aux utilisateurs finaux, aux communautés et aux entreprises locales ;

De la résilience, grâce à l'architecture en périphérie du réseau centrale de Parallel Wireless, y compris un cœur de réseau paquet évolué virtualisé (virtualized evolved packet core ou vEPC), afin d'assurer un service continu aux abonnés locaux sur le réseau 4G d'OptimERA ;

Une solution 5G native dont le logiciel peut être mis à niveau pour la 5G, assurant l'efficacité opérationnelle et la protection des investissements d'OptimERA.

Emmet Fitch, chef de la direction d'OptimERA, a déclaré : « Notre décision de choisir Parallel Wireless était motivée par la nécessité d'une solution économique et évolutive servant aussi bien les plus petits sites distants comptant moins de 100 abonnés que des marchés plus importants en comptant des dizaines de milliers. La vision de Parallel Wireless permet au LTE et à la 5G d'atteindre des marchés à faible densité qui seraient autrement trop coûteux à desservir. La venue de Parallel Wireless, qui a installé un réseau LTE en une semaine sans accroc, a fini de nous convaincre. Parallel Wireless dispose d'une grande équipe et ses produits sont livrés avec tout un éventail de gadgets, comme chez les grands fournisseurs, sauf qu'il sont inclus dans son offre. C'est la solution que nous recherchions pour faire passer notre service au niveau supérieur. »

Steve Libbey, vice-président des ventes chez Parallel Wireless, a déclaré : « Nous sommes ravis d'aider OptimERA à mettre en place un réseau 4G entièrement virtualisé en Alaska. Nous nous efforçons constamment de développer et de mettre à jour notre portefeuille OpenRAN natif en nuage dans le but de pouvoir jouer un rôle clé dans la fourniture d'une expérience Internet rentable à chacun. En tant que chef de file de la communication et qu'innovateur technologique, OptimERA partage notre passion consistant à fournir une couverture à la population mondiale. Nous sommes impatients de soutenir OptimERA et ses clients dans les années à venir. »

À propos d'OptimERA Inc.

OptimERA Inc. est une entreprise de télécommunications basée à Unalaska, en Alaska. Compte tenu de son éloignement et du défi extrême que représente la fourniture d'une connexion Internet LTE et sans fil de qualité à la région, l'équipe OptimERA continue de repousser les limites de la technologie afin d'offrir le meilleur service possible. Depuis 2005, avec la simple idée de pouvoir faire bénéficier à l'Alaska des mêmes vitesses de connexion que le continent, OptimERA Inc. est devenue une entreprise florissante, offrant des emplois locaux, s'impliquant dans la communauté et travaillant sur des projets de croissance dans les régions éloignées du sud-ouest de l'Alaska. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://optimerainc.com/about/ .

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est la seule entreprise américaine à se mesurer aux grands fournisseurs du monde avec l'unique solution logicielle tous G (5G/4G/3G/2G) unifiée du secteur. Son logiciel réseau natif en nuage redéfinit les aspects économiques du réseau pour les opérateurs de réseaux mobiles internationaux en matière de couverture et de capacité, tout en ouvrant la voie à la 5G. La société collabore avec plus de 50 entreprises de télécommunications majeures dans le monde et a été reconnue comme le fournisseur le plus performant par Telefonica et Vodafone . L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless en matière de solutions RAN virtualisées ouvertes multi-technologies lui ont valu plus de 65 récompenses du secteur. Communiquez avec Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/985595/OptimERA_and_Parallel_Wireless_Team.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/985596/Parallel_Wireless_OptimERA_Logo.jpg

SOURCE Parallel Wireless

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Eugina Jordan, vice-présidente, marketing, Parallel Wireless, Ejordan@parallelwireless.com