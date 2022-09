GARDEN CITY, New York, le 2 sept. 2022 /CNW/ - Opti9 Technologies LLC (Opti9) , un fournisseur nord-américain de confiance de services infonuagiques gérés pour la modernisation du nuage hybride, de la sécurité et des applications, annonce qu'il a été désigné comme fournisseur représentatif dans le rapport du guide sur le marché pour la reprise d'activité en tant que service (DRaaS) de Gartner . Le guide sur le marché pour la reprise d'activité en tant que service de Gartner fournit aux décideurs en matière d'informatique des renseignements sur le marché de la DRaaS, y compris les principales constatations, l'analyse du marché, l'orientation du marché, les recommandations et les fournisseurs représentatifs.

Opti9 se spécialise dans la prestation de solutions infonuagiques gérées à ses clients, notamment la reprise d'activité en tant que service (DRaaS) , les sauvegardes en tant que service (BaaS) , les services infonuagiques gérés ( nuage hybride , nuage privé et nuage public AWS ), les services d'application , et plus.

La menace des cyberattaques ne cesse de croître et les cybercriminels sont de plus en plus sophistiqués pour assurer le succès des rançongiciels et d'autres activités malveillantes, ce qui fait des rançongiciels une préoccupation pressante et permanente pour les responsables informatiques. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que même si les entreprises prennent l'initiative de protéger leurs données en utilisant un logiciel de reprise après sinistre ou de sauvegarde, ce type de logiciel est devenu une cible de choix pour les cybercriminels. Les attaquants ciblent maintenant spécifiquement les outils de sauvegarde et de reprise après sinistre des organisations afin qu'ils puissent détruire toutes les capacités locales et à distance de reprise des activités et de rétablissement à la situation avant l'attaque, ce qui augmente la probabilité de se faire payer la rançon. C'est un fait qui est négligé ou mal compris par de nombreuses entreprises, ce qui leur donne un faux sentiment de sécurité quant à leur état de préparation pour faire face à une telle incursion. Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel pour les entreprises de mettre en œuvre des stratégies de reprise après sinistre et de sauvegarde qui fonctionneront au besoin et qui protégeront les outils de sauvegarde et de reprise après sinistre contre la perte de données débilitante et les temps d'arrêt causés par les rançongiciels.

Opti9 fait passer la reprise d'activité en tant que service à un niveau supérieur en fournissant une détection intégrée en temps réel des rançongiciels avec Observr . À l'aide de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, Observr détecte des anomalies dans votre environnement de reprise après sinistre qui peuvent indiquer des rançongiciels ou d'autres activités malveillantes. Cela signifie que chaque fois qu'il y a un changement qui sort de l'ordinaire, comme des changements aux tailles de sauvegarde et de réplique incrémentielles, aux paramètres de rétention, aux paramètres de chiffrement, aux modifications de tâches et aux suppressions. De plus, votre organisation sera avisée et votre infrastructure de reprise après sinistre sera automatiquement mise en isolement pour réduire l'impact de l'attaque. Observr fournit également des graphiques de menaces et d'anomalies en temps réel et historiques et permet à l'utilisateur d'exercer un contrôle complet pour configurer des alertes en temps réel, des rapports périodiques, des mesures correctives et plus encore grâce à la plateforme de gestion du nuage hybride d'Opti9, OptiXdashboard .

« Les entreprises d'aujourd'hui se rendent compte que leur perception de leur état de préparation pour lutter contre les rançongiciels ou d'autres attaques est très différente de leur succès réel en matière de prévention et de rétablissement. Par conséquent, elles s'attendent à ce que leurs fournisseurs de confiance prennent davantage en charge l'ensemble du processus et fournissent des assurances supplémentaires, a déclaré Sagi Brody, directeur de la technologie d'Opti9. L'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour détecter les activités suspectes et anormales au sein du logiciel de sauvegarde ou de reprise après sinistre est un excellent indicateur qu'une attaque est sur le point de se produire ou est déjà en cours. Notre capacité de mettre en isolement l'infrastructure de reprise après sinistre hors site, qui ne peut être protégée par l'immuabilité, est unique dans l'industrie et offre aux clients des protections qu'aucun autre fournisseur ne peut offrir, a souligné M. Sagi. Je suis enthousiasmé par notre capacité à faire face à la surface d'attaque émergente créée par les outils de sauvegarde et de reprise après sinistre qui sont activement exploités par les attaquants aujourd'hui. Nos clients nous demandent de prendre en charge à terme l'ensemble du processus de cyberreprise, et notre offre DRaaS entièrement gérée couplée à notre nouvelle offre Observr nous rapproche de cet objectif. »

Pour en savoir plus sur la reprise d'activité en tant que service d'Opti9 et Observr, visitez opti9tech.com ou planifiez une consultation gratuite aujourd'hui.

Gartner, « Market Guide for Disaster Recovery as a Service », Ron Blair, Jeffrey Hewitt, 26 juillet 2022.

Avertissement de Gartner

GARTNER est une marque de commerce déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale, et est utilisée aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir seulement les fournisseurs ayant les cotes les plus élevées ou ayant reçu d'autres marques de reconnaissance. Les publications de recherche de Gartner constituent les opinions des membres de l'organisme de recherche et de conseil et ne doivent pas être considérées comme des faits. Gartner nie l'existence de toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, notamment toute garantie quant à la qualité marchande ou à la conformité à des fins particulières.

À propos d'Opti9

Opti9 est un fournisseur de solutions de nuage hybride détenant des bureaux à Garden City, New York, à Omaha, Nevada, à Overland Park, Kansas et à St. Louis, Missouri, et des centres de données en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. L'entreprise est un partenaire de conseil avancé AWS et membre platine du programme Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Elle possède plusieurs autres certifications clés et est impliquée dans d'autres partenariats. Opti9 se spécialise dans les services infonuagiques gérés, le développement et la modernisation d'applications, la sauvegarde et la reprise après sinistre, la sécurité et la conformité. En mettant l'accent sur les entreprises, Opti9 allie l'expérience à l'innovation et aux nouvelles solutions pour concrétiser son approche « bonne charge de travail, bon nuage, bon moment ».

