OPTI-SOINS SE RALLIE SOUS LA BANNIÈRE UNIMÉDIC

LES DEUX CLINIQUES MÉDICALES S'UNISSENT POUR NE FORMER QU'UNE SEULE EXPÉRIENCE SANTÉ ENCORE PLUS FORTE ET ENGAGÉE

SAGUENAY, QC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Unimédic Soins du Sommeil est fière d'élargir son offre de service en accueillant l'équipe d'Opti-Soins sous sa bannière. En effet, les deux équipes opèreront en symbiose, dès maintenant, sous le nom d'Unimédic, proposant ainsi une seule expérience santé, plus forte et plus engagée, au bénéfice de leur clientèle du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'Est du Québec.

La complémentarité de ces deux équipes, comprenant près de 100 partenaires mieux-être au total, fait d'Unimédic un allié privilégié pour les entreprises et les individus à la recherche de soins et d'une expérience de proximité et de considération en santé. Cette offre de service unifiée, combinant soins du sommeil et de santé, fait souffler un vent de fraîcheur au sein de l'organisation.

« L'union de nos deux équipes nous donne une vision claire et cohérente de qui nous sommes et de notre volonté d'être les meilleurs et d'être mieux », affirme Pascale Lamarche, présidente-directrice générale du nouveau groupe.

DÉMÉNAGEMENT ET NOUVEAUX PROJETS À VENIR

De grands projets viendront solidifier cette union d'ici la fin de 2022 et au cours de la prochaine année, à commencer par la consolidation des plateformes Web et par la mise en ligne d'un nouveau site évolutif, qui répondra adéquatement aux besoins de la clientèle.

Au niveau des installations, le siège social d'Unimédic va demeurer à son emplacement actuel, sur le boulevard Talbot à Chicoutimi, tandis que l'équipe de Jonquière profitera d'une nouvelle succursale dans le secteur Arvida pour mieux accueillir sa clientèle. Le déménagement est prévu pour avril 2023.

Présentement en travaux, cette nouvelle clinique sera dotée de salles de travail et de rencontre plus grandes, en plus de vastes espaces à bureaux partagés par le personnel administratif. Ce milieu de vie moderne reflètera l'expérience de considération et d'engagement qu'Unimédic offre à ses clients et ouvrira la porte à de nombreuses possibilités afin de pouvoir déployer une nouvelle offre de service bonifiée dans le futur.

À PROPOS D'UNIMÉDIC

Unimédic est une entreprise québécoise reconnue pour le traitement et les soins de l'apnée du sommeil, fondée en 2012. Ses services sont offerts dans ses cliniques à Chicoutimi, ainsi que dans ses 14 autres succursales au Québec et en ligne, par une équipe d'inhalothérapeutes qualifiés et engagés, supportés par des médecins spécialistes en apnée du sommeil.

À PROPOS D'OPTI-SOINS

Opti-Soins est une entreprise innovatrice et diversifiée œuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité auprès de la population et des industries. Située à Saguenay, dans l'arrondissement de Jonquière, l'entreprise possède une équipe de professionnels expérimentés en constante évolution pour répondre aux besoins distinctifs de sa clientèle en constante croissance depuis 1988.

