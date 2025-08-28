QUÉBEC, le 28 août 2025 /CNW/ - Le Groupe OPTEL, leader mondial des solutions de traçabilité pharmaceutique et de chaîne d'approvisionnement, annonce avec fierté l'acquisition de Vanguard Robotics, spécialiste en automatisation collaborative robotique (cobots) de fin de ligne. Cette acquisition stratégique renforce l'engagement d'OPTEL en faveur de l'innovation et positionne l'entreprise à l'avant-garde de l'automatisation pharmaceutique.

Accélérer la croissance dans un marché en plein essor

Louis Roy, fondateur et président-chef de la direction d’OPTEL, Olivier Laboissionnière et Nicolas Francoeur, cofondateurs de Vanguard Robotics. (Groupe CNW/Optel Group)

Le marché mondial de la robotique collaborative devrait dépasser 10 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel estimé entre 30 et 40 %. Les cobots représentent l'un des segments les plus dynamiques de l'automatisation industrielle.

Aux États-Unis, les défis liés à la main-d'œuvre, notamment le vieillissement de la population et la diminution du bassin de travailleurs incitent les fabricants à adopter des solutions automatisées offrant un retour sur investissement rapide, souvent en 12 à 24 mois. En intégrant la technologie robotique de Vanguard, OPTEL est idéalement positionnée pour aider les fabricants pharmaceutiques à relever ces défis de main-d'œuvre tout en augmentant leur rentabilité et leur efficacité opérationnelle.

« Cette acquisition est une évolution naturelle de notre collaboration de longue date », a déclaré Louis Roy, fondateur et président-chef de la direction d'OPTEL. « En combinant l'expertise de Vanguard à nos systèmes éprouvés de vision et de traçabilité, nous pouvons offrir encore plus de valeur à nos clients -- améliorer l'efficacité des lignes, réduire la dépendance à la main-d'œuvre et accroître la rentabilité. Cela s'inscrit parfaitement dans notre mission : offrir aux fabricants pharmaceutiques des solutions intégrées et innovantes qui vont bien au-delà de la conformité réglementaire. »

Une vision commune pour une production efficace

Fondée en 2018, Vanguard Robotics s'est forgée une solide réputation grâce à ses systèmes robotiques collaboratifs conçus spécifiquement pour les environnements pharmaceutiques réglementés. Ses solutions clé en main de palettisation s'intègrent facilement aux lignes existantes, permettant aux entreprises pharmaceutiques d'améliorer leur efficacité et de réduire leur dépendance à la main-d'œuvre, sans perturber leurs opérations.

« En unissant nos forces à celles d'OPTEL, nous pouvons désormais déployer notre impact à l'échelle mondiale », a déclaré Olivier Laboissionnière, cofondateur de Vanguard Robotics. « Ensemble, nous redéfinissons l'automatisation dans l'industrie pharmaceutique grâce à des déploiements plus rapides, une intégration plus intelligente et un engagement constant envers la qualité et la conformité. »

Perspectives

L'engagement d'OPTEL en faveur de l'innovation continue se traduit par des acquisitions stratégiques qui transforment l'industrie. Cette opération élargit les capacités d'automatisation d'OPTEL au-delà des systèmes traditionnels de vision et de traçabilité, et positionne l'entreprise comme un véritable partenaire clé en main pour la fabrication pharmaceutique.

Les clients de Vanguard bénéficieront désormais de l'infrastructure mondiale de service et de soutien d'OPTEL, de sa vaste expertise en intégration de lignes et de sa solide base financière.

À propos d'OPTEL

OPTEL fournit des solutions de traçabilité qui aident les industries pharmaceutiques, agrochimiques, de biens de consommation, de métaux et minéraux, et bien d'autres encore, à assurer leur conformité, à améliorer la visibilité et à renforcer la transparence de leurs chaînes d'approvisionnement. Fondée en 1989, OPTEL est une entreprise certifiée B Corp, dont le siège social est situé au Canada et qui possède des sites en Allemagne, en Inde et au Brésil. Reconnue mondialement, OPTEL trace chaque année des milliards de produits. Suivez-nous sur Linkedin.

Pour en savoir plus : https://www.optelgroup.com/fr/

À propos de Vanguard Robotics

Fondée en 2018, Vanguard Robotics Inc. simplifie l'automatisation des lignes de conditionnement pharmaceutiques grâce à des solutions collaboratives intelligentes qui améliorent l'efficacité et réduisent la complexité. Spécialisée dans l'automatisation collaborative de fin de ligne, Vanguard aide les fabricants pharmaceutiques à accroître leur productivité et à réduire leur dépendance à la main-d'œuvre grâce à des systèmes conçus pour répondre aux environnements réglementés. Vanguard Robotics collabore étroitement avec ses clients pour fournir des solutions validées, adaptées et conformes aux normes strictes de l'industrie.

SOURCE Optel Group

CONTACT : Michèle Arcand, Directrice Marketing - OPTEL, [email protected]