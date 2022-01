OPTEL ACQUIERT LA DIVISION DE TRAÇABILITÉ DE KÖRBER

QUÉBEC et HAMBOURG, Allemagne, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le GROUPE OPTEL, déjà leader mondial de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, étend son expertise et sa portée mondiale avec l'acquisition de la division de traçabilité du secteur d'activité pharmaceutique de Körber, anciennement appelée Traxeed, basée en Allemagne. Körber est un leader technologique international.

L'acquisition, annoncée aujourd'hui, permettra à OPTEL de tirer parti de l'expertise de cette nouvelle division en matière de technologies de traçabilité des produits pharmaceutiques et agrochimiques, de poser un second pied sur le marché européen et de contribuer à ses plans de diversification.

« Cette présence sur le marché allemand est essentielle à la réussite de nos objectifs stratégiques car l'Allemagne est un pôle manufacturier bien établi, doté d'un riche passé de développement de solutions innovantes en matière d'efficacité manufacturière et de technologies de l'industrie 4.0 », a déclaré Louis Roy, fondateur et président d'OPTEL.

« Nous sommes heureux d'avoir trouvé un acquéreur solide et tourné vers l'avenir, disposant d'un vaste accès au marché international. Sa portée mondiale et ses années d'expérience dans le secteur hautement spécialisé de la traçabilité profiteront clairement aux clients. Nous sommes ainsi convaincus que ce nouveau acquéreur stratégique peut créer des opportunités de développement intéressantes pour l'équipe », a déclaré le Dr Jürgen Krebs, directeur de la technologie et de l'exploitation du secteur pharmaceutique de Körber.

L'acquisition permet à OPTEL d'accueillir des experts hautement qualifiés en suivi et traçabilité des produits pharmaceutiques, complétant ainsi les forces existantes d'OPTEL en matière de traçabilité, de technologies de vision, de logiciels et d'équipement de ligne. De plus, cette acquisition permettra de consolider et d'étendre la présence de la société sur le marché européen en lui apportant une deuxième base d'opérations après Limerick, en Irlande.

En plus de cette acquisition, une collaboration étroite entre OPTEL et la division pharmaceutique de Körber est prévue. Les deux sociétés prévoient signer un accord de partenariat majeur en vertu duquel OPTEL deviendra le fournisseur privilégié de Körber pour les solutions de suivi et de traçabilité destinées à l'industrie pharmaceutique.

Depuis sa création en 1989, OPTEL est devenu le premier fournisseur mondial de solutions de suivi et de traçabilité pour l'industrie pharmaceutique. Les acquisitions que la société a réalisées ces dernières années l'ont positionnée comme la seule société capable de fournir une traçabilité complète de la chaîne d'approvisionnement. La multinationale canadienne s'est depuis diversifiée dans d'autres secteurs, notamment les produits de grande consommation, les métaux et minéraux, ainsi que l'agrochimie. L'acquisition de l'unité de suivi et de traçabilité du secteur d'activité pharmaceutique de Körber (anciennement Traxeed) devrait accélérer son expansion.

À PROPOS D'OPTEL

OPTEL est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de traçabilité dont l'objectif est d'utiliser ses technologies innovantes pour construire un monde durable au moyen de la chaîne d'approvisionnement intelligente.

OPTEL est la seule entreprise capable d'offrir la traçabilité complète de bout en bout, fournissant des données granulaires à chacune des étapes de la chaîne d'approvisionnement, des matières premières jusqu'au consommateur, et plus loin encore. L'entreprise certifiée B Corp a été fondée en 1989 et ses bureaux sont situés au Canada, ainsi qu'en Irlande, en Inde et au Brésil, et elle compte des employés partout dans le monde.

Pour en savoir plus, visitez optelgroup.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn , Youtube , Twitter .

À PROPOS DE KÖRBER

Nous sommes Körber - un groupe technologique international comptant près de 10 000 employés, plus de 100 sites dans le monde et un objectif commun : Nous transformons la pensée entrepreneuriale en succès pour nos clients et façonnons le changement technologique. Dans les secteurs d'activité du numérique, du pharmaceutique, de la chaîne d'approvisionnement, des tissus et du tabac, nous offrons des produits, des solutions et des services qui inspirent. Nous réagissons rapidement aux besoins des clients, nous exécutons les idées de manière transparente et, grâce à nos innovations, nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients. Ce faisant, nous nous appuyons de plus en plus sur des écosystèmes qui permettent de relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Körber AG est la société holding du groupe Körber. Pour en savoir plus, rendez-vous sur koerber.com .

SOURCE OPTEL Group

Renseignements: Contacts : Lena Wouters, Directeur principal des communications, Groupe Körber, Tél. +49 40 211 07 473, Mob. +49 172 5368241, [email protected]; Michèle Arcand, Directrice Marketing, GROUPE OPTEL, Tél. +1 418 688 0334 #6874, [email protected]