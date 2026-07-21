Opsun lance le SunTilt™ : le premier support solaire pour toitures résidentielles conçu au Québec, pour le Québec

Disponible dès septembre 2026, le SunTilt™ répond aux défis réels des toitures québécoises (neige, gel-dégel, vent) avec une solution pensée par et pour les installateurs d'ici.

QUÉBEC, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Systèmes Opsun Inc. annonce le lancement officiel du SunTilt™, un système de montage solaire pour toitures inclinées résidentielles conçu entièrement au Québec, pour les conditions climatiques et les réalités du marché québécois. Le produit sera disponible en distribution à compter de septembre 2026.

Installation SunTilt au Parc national des Grands Jardins (Groupe CNW/Opsun)

Compatible avec tous les types de toiture (bardeau, joint debout et tôle profilée) et adapté à des inclinaisons allant jusqu'à 12:12, le SunTilt™ s'adresse aux maisons résidentielles, granges, chalets et tout autre type de bâtiments à toiture présentant une pente. Il a été développé en étroite collaboration avec des installateurs québécois, avec un objectif clair : rendre l'installation solaire sur toiture inclinée plus rapide, plus simple et plus fiable dans notre climat.

Le SunTilt™, c'est le résultat d'un travail ancré dans notre réalité. Chaque décision de conception a été prise en pensant aux charges de neige, aux cycles de gel-dégel et aux vents extrêmes que vivent nos clients chaque hiver. Basé sur notre expérience de ces 15 dernières années à l'international, on n'a pas adapté une solution venue d'ailleurs, on a tout conçu ici à Québec, pour le Québec. » - François Gilles-Gagnon, Président, Opsun

Le SunTilt™ est fabriqué en aluminium du Québec, et offert en finition noir ou gris aluminium pour une intégration discrète sur toute toiture. Sa structure légère et son système préassemblé avec peu de composants réduisent la fatigue des équipes sur chantier, accélèrent l'installation et réduisent le risque d'erreur. Le produit est également optimisé pour le transport en pick-up 8' ou Sprinter 10'. Le tout est couvert par une garantie de 30 ans.

Disponibilité

Le SunTilt™ sera disponible via le réseau de distribution d'Opsun dès septembre 2026.

Pour télécharger la brochure ou en apprendre davantage : https://opsun.com/fr/residentiel/toitures-inclines/suntiltu2122/

À propos d'Opsun

Opsun est un fabricant québécois reconnu partout en Amérique du Nord pour la qualité de ses supports solaires. Ses structures optimisent le rendement énergétique des panneaux tout en assurant la sécurité et la durabilité des installations, même dans les environnements les plus exigeants. Établie à Québec depuis plus de 15 ans, l'entreprise conçoit des solutions d'ingénierie solaire adaptées aux marchés canadien et américain, avec un ancrage profond dans l'écosystème québécois.

SOURCE Opsun

Contact Presse : Nabil Rigane : [email protected] - 581-980-6552