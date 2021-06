QUÉBEC, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a annoncé aujourd'hui qu'OpSens Solutions inc. ("OpSens Solutions"), sa filiale en propriété exclusive, va bénéficier des services consultatifs et recevoir jusqu'à 500 000 $ en soutien financier du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada ("PARI CNRC") pour appuyer un projet de recherche et développement en collaboration par le biais du réseau international EUREKA. Le projet permettra de développer conjointement avec Temai Ingenieros S.L. ("Temai"), le partenaire du consortium de ce projet international EUREKA, un système optique de surveillance du carburant ("SOSC") pour les applications aérospatiales, y compris les avions civils. Temai reçoit également un financement public pour ce projet de la part de l'agence espagnole de l'innovation, le Centre pour le développement de la technologie industrielle ("CDTI").

Le consortium de projet SOSC, soutenu par un important avionneur, vise à développer un système optique de surveillance du carburant pour des applications aérospatiales, basé sur la technologie à fibre optique brevetée d'OpSens Solutions. Ce système SOSC innovant est destiné à être utilisé, entre autres, dans les avions commerciaux et est conçu pour être plus sûr, plus léger, ainsi que pour réduire les émissions de contaminants. Avec une installation et un entretien simplifiés le système SOSC offrira un coût de possession plus faible que la technologie de détection capacitive actuellement utilisée dans les avions modernes. Ce système sera également compatible avec la prochaine génération de carburants d'aviation durables (biocarburants) destinés à remplacer le carburant d'aviation traditionnel dans un avenir proche.

"Grâce aux performances exceptionnelles de notre capteur de pression différentielle à fibre optique récemment développé et breveté, le plus précis de son genre sur le marché, nous avons démontré les avantages très prometteurs de notre technologie de mesure à fibre optique pour l'industrie aérospatiale. Nous tenons à remercier EUREKA pour son soutien à ce projet et le PARI CNRC pour ses conseils techniques et commerciaux dans la planification de ce projet ainsi que pour son soutien financier," a déclaré Gaétan Duplain, président d'OpSens Solutions.

"Nous sommes ravis des premiers résultats obtenus lors de la phase de tests au sol réalisée avec les produits d'OpSens Solutions et nous prévoyons un bel avenir pour ce type de technologie dans l'industrie aéronautique. Nous tenons également à remercier EUREKA et le CDTI pour leur soutien financier à ce projet," a déclaré Luis Bussion, directeur général de Temai.

À propos d'OpSens inc. (OpSens.com)

La Société se concentre principalement sur la cardiologie interventionnelle. OpSens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 100 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens, par l'entremise de sa filiale OpSens Solutions (OpSens-solutions.com), exerce également des activités industrielles dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions innovatrices de capteurs à fibres optiques pour des applications critiques telles que celles de l'industrie nucléaire, aéronautique et aérospatiale.

À propos de Temai Ingenieros S.L. (temai-ingenieros.com)

Temai est une entreprise aéronautique dédiée à la conception, au développement, à la qualification et à la fabrication d'équipements électroniques et électromécaniques pour l'aéronautique et d'autres secteurs industriels à haute valeur ajoutée. L'entreprise est notamment orientée sur la conception, la certification et la fabrication d'équipements à électronique complexe, à logiciels hautement fiables et ce selon les normes aéronautiques les plus strictes.

À propos d'EUREKA (eurekanetwork.org)

EUREKA est le plus grand réseau public au monde pour la coopération internationale en matière de R&D et d'innovation. Présent dans plus de 45 pays, il soutient des projets de R&D et d'innovation orientés vers les marchés commerciaux dans tous les secteurs technologiques.

À propos du CDTI (cdti.es)

Le Centre pour le développement de la technologie industrielle (CDTI) est une entité commerciale publique, dépendant du ministère espagnol des sciences et de l'innovation, qui encourage le développement technologique et l'innovation des entreprises espagnoles.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

