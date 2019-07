Opsens Solutions - Commande stratégique de capteurs à fibre optique à déployer dans un nouveau procédé industriel de déshydratation

QUÉBEC, le 16 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a annoncé aujourd'hui qu'Opsens Solutions inc. (" Opsens Solutions "), sa filiale en propriété exclusive, a reçu une commande pour plus d'une centaine de capteurs et de systèmes à fibre optique qui seront déployés dans un nouveau procédé de déshydratation des résidus de sables bitumineux.

La commande a été passée par ElectroKinetic Solutions, une entreprise qui a mis au point un procédé innovateur permettant de déshydrater rapidement de grands volumes de dépôts de résidus avec un besoin énergétique considérablement inférieur à celui des procédés conventionnels. Opsens Solutions fournira des systèmes de surveillance par fibre optique et des capteurs qui optimiseront les opérations de déshydratation afin de prévenir les impacts négatifs sur l'environnement.

"Notre technologie de fibre optique peut être adaptée pour mesurer divers paramètres dans les conditions les plus difficiles afin d'offrir des avantages significatifs en termes d'optimisation des procédés et de réduction des risques pour l'environnement et la santé, des arguments de vente incontournables pour plusieurs industries," a déclaré Gaétan Duplain, président d'Opsens Solutions.

"Nous nous concentrons actuellement sur la résolution de l'un des problèmes les plus difficiles de l'industrie des sables bitumineux, à savoir, l'assèchement rapide des résidus. Entre autres, ces importants stocks de résidus liquides fins qui ont été produits au cours des 30 dernières années par l'exploitation des sables bitumineux de l'Alberta, qui s'ajoutent à ceux qui continuent à être produits quotidiennement. La technologie de fibre optique d'Opsens Solutions nous aidera à atteindre nos objectifs en la matière," a déclaré Jim Micak, chef de la direction d'ElectroKinetic Solutions.

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure physiologique comme la FFR et le dPR en cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 70 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

Opsens, par l'entremise de sa filiale Opsens Solutions (www.opsens-solutions.com), exerce également des activités industrielles dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions innovatrices de capteurs à fibres optiques pour des applications critiques telles que celles de l'industrie pétrolière et minière.

À propos de ElectroKinetic Solutions

ElectroKinetic Solutions, une entreprise de technologie durable, a développé l'ElectroKinetic Solutions - Dewatering Technology (EKS-DT). Cette technologie innovante est applicable à un large éventail de situations industrielles où des boues difficiles à assécher, des boues et des sols argileux instables sont présents. La technologie EKS-DT est particulièrement bien adaptée à la déshydratation des résidus fluides fins produits lors de l'extraction du bitume des sables bitumineux. Des recherches approfondies ont montré que l'EKS-DT est économe en énergie et compétitif en termes de coûts.

Electrokinetic Solutions reçoit le financement et le soutien d'Alberta Innovates et de Technologies du développement durable Canada (TDDC). Alberta Innovates offre un soutien à des entreprises comme ElectroKinetic Solutions qui travaillent dans les technologies propres. TDDC aide les entrepreneurs canadiens à accélérer le développement et le déploiement de solutions de technologies propres concurrentielles à l'échelle mondiale.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

