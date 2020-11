QUÉBEC, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une entreprise spécialisée en cardiologie qui commercialise un fil guide de pression à fibre optique de deuxième génération pour diagnostiquer et traiter la sténose coronarienne, a été reconnue dans le palmarès Technology Fast 500™ 2020 de Deloitte, un classement des 500 entreprises de technologie, de médias, de télécommunications, de sciences de la vie et de l'énergie à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

«Nous sommes honorés d'être reconnus par Deloitte comme l'une des sociétés technologiques à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord,» a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens. «La mission d'OpSens est de contribuer à la santé grâce à son expertise unique en produits médicaux innovants. Cette distinction témoigne de notre engagement à fournir des produits qui visent à améliorer les résultats cliniques des patients,» a conclu M. Laflamme.

«Depuis plus de 25 ans, nous honorons les entreprises de pointe et la liste Technology Fast 500™ de cette année est la preuve que la technologie - des logiciels et des plates-formes de médias numériques à la biotechnologie - imprègne vraiment de nombreuses facettes de nos vies,» a déclaré Paul Silverglate, vice-président de Deloitte LLP et leader du secteur technologique américain. "Nous félicitons les lauréats de cette année, à une époque où l'innovation est plus que jamais nécessaire pour relever les défis monumentaux posés par la pandémie."

À propos de Technology Fast 500™ de Deloitte

Maintenant dans sa 26e année, le Technology Fast 500™ de Deloitte fournit un classement des entreprises de technologie, de médias, de télécommunications, de sciences de la vie et de l'énergie à la croissance la plus rapide - tant publiques que privées - en Amérique du Nord. Les lauréats du prix Technology Fast 500™ sont sélectionnés en fonction du pourcentage de croissance des revenus des années fiscales de 2016 à 2019.

Pour être éligibles à la reconnaissance Technology Fast 500™, les entreprises doivent posséder une propriété intellectuelle ou une technologie exclusive vendue aux clients dans des produits qui contribuent à la majorité des revenus d'exploitation de l'entreprise. Les entreprises doivent avoir des revenus d'exploitation de l'année de référence d'au moins 50 000 USD et des revenus d'exploitation de l'année en cours d'au moins 5 millions de USD. De plus, les entreprises doivent être en affaires depuis au moins quatre ans et avoir leur siège social en Amérique du Nord.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure physiologique coronaire en cardiologie interventionnelle. OpSens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 100 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

À propos de Deloitte

Deloitte fait référence à une ou à plusieurs sociétés de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, une société privée britannique à responsabilité limitée par garantie («DTTL»), à son réseau de cabinets membres et à leurs entités liées. DTTL et chacun de ses cabinets membres sont des entités juridiquement distinctes et indépendantes. DTTL (également appelé «Deloitte Global») ne fournit pas de services aux clients. Aux États-Unis, Deloitte fait référence à un ou à plusieurs cabinets américains membres de DTTL, leurs entités liées qui opèrent sous le nom «Deloitte» aux États-Unis et leurs filiales respectives. Certains services peuvent ne pas être disponibles pour attester des clients en vertu des règles et règlements de la comptabilité publique. Veuillez consulter www.deloitte.com/about pour en savoir plus sur notre réseau mondial de cabinets membres.

