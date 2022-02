QUÉBEC, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - OpSens inc. («OpSens» ou la «Société») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a annoncé les résultats du vote suivant l'assemblée générale annuelle et extraordinaire virtuelle des actionnaires d'OpSens inc. (la « Société ») tenue le 18 janvier 2022 (l'«Assemblée»).

1. Élection des administrateurs :

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, les personnes suivantes ont été élues administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

Nom Pour % Pour Votes Abstention % Abstention Votes Alan Milinazzo 99,78 47 307 492 0,22 103 506 Lori Chmura 99,82 47 326 517 0,18 84 481 Denis M. Sirois 64,75 30 699 304 35,25 16 711 694 Gaétan Duplain 99,80 47 315 582 0,20 95 416 Denis Harrington 89,19 42 286 074 10,81 5 124 924 Jean Lavigueur 99,82 47 323 782 0,18 87 216 James Patrick Mackin 89,21 42 293 994 10,79 5 117 004 Louis Laflamme 99,75 47 291 582 0,25 119 416

2. Nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., à titre d'auditeurs indépendants de la Société pour le prochain exercice et autorisation des administrateurs à fixer leur rémunération :

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, Deloitte, S.E.N.C.R.L./s.r.l., ont été nommés à titre d'auditeurs indépendants de la Société pour l'exercice en cours, et les administrateurs sont autorisés à fixer leur rémunération, avec les résultats suivants :

Auditeur

indépendant Pour % Pour Votes Abstention % Abstention Votes Deloitte 99,73 54 496 496 0,27 145 567

3. Adoption des nouveaux règlements généraux de la Société :

Le panorama technologique et les pratiques de gouvernance de la Société ont évolué. Pour tenir compte de cette réalité et pour introduire une nouvelle disposition à l'effet qu'une exigence en vertu des Nouveaux règlements généraux de fournir un avis, un document, une information ou une signature par écrit peut être satisfaite en le fournissant par voie électronique, les administrateurs ont adopté les nouveaux règlements le 22 novembre 2021, ce qui a permis à la Société de transmettre la circulaire et les documents connexes par la procédure de notification et accès.

Les modifications cessent de produire leurs effets à l'issue de l'assemblée si elles sont rejetées ou non soumises aux actionnaires. Pour être valablement adoptée, la Résolution relative aux Nouveaux règlements généraux doit être adoptée à la majorité simple des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés par procuration à l'Assemblée.

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, les nouveaux règlements généraux de la Société ont été adoptés avec les résultats suivants :

Nouveaux

règlements Pour

% Pour

Votes Contre

% Contre

Votes Abstention

% Abstention

Votes

93,27 44 197 427 6,65 3 150 496 0,08 40 075

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la mesure de la sténose coronarienne en cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 150 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

