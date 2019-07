Opsens - Q3 2019 - Revenus FFR trimestriels records à 5,2 M$, en hausse de 49 %

QUÉBEC, le 11 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a publié aujourd'hui les résultats du troisième trimestre 2019.

Faits saillants

Revenus consolidés pour le troisième trimestre 2019 à 7,9 M$ par rapport à 6,4 M$ pour la période correspondante 2018, une augmentation de 1,5 M$ ou 23 % ;

Revenus de vente de produits pour la mesure de la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve («FFR») à 5,2 M$ pour la période de trois mois terminée le 31 mai 2019 comparativement à 3,5 M$ pour la même période l'an dernier, une augmentation de 49 % ;

(«FFR») à 5,2 M$ pour la période de trois mois terminée le 31 mai 2019 comparativement à 3,5 M$ pour la même période l'an dernier, une augmentation de 49 % ; Augmentation des revenus FFR de 44 % aux États-Unis, par rapport au même trimestre 2018 ;

Signature d'un accord d'approvisionnement important avec Abiomed, Inc. (« Abiomed »).

Exécution de la stratégie de croissance

Les ventes médicales d'Opsens ont atteint un niveau record au troisième trimestre de 2019. Les revenus FFR ont augmenté de 49 % par rapport à l'année précédente. "Ces résultats reflètent l'acceptation par les cardiologues des caractéristiques distinctives de l'OptoWire et l'évolution positive de notre approche de ventes déployée au cours de la dernière année," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'Opsens. "Nous sommes également ravis de la collaboration étendue entre Opsens et Abiomed, avec la signature d'un contrat de cinq ans portant sur la fourniture et l'intégration du capteur de pression optique miniature d'Opsens à la pompe cardiaque Impella CP® d'Abiomed, une technologie largement utilisée aux États-Unis. Ce partenariat met en évidence les avantages de notre technologie optique pour les applications cardiaques, ainsi que la précision de notre technologie de mesure et la qualité de nos capacités de fabrication," a conclu Louis Laflamme.

Résultats financiers - trimestre terminé le 31 mai 2019

Les ventes de produits d'Opsens ont atteint 7,5 M$ au cours de la période de trois mois terminée le 31 mai 2019 par rapport à 5,7 M$ pour la période comparative de l'année précédente. Cette augmentation est expliquée principalement par une hausse des revenus FFR par rapport au trimestre terminé le 31 mai 2018. De plus, la Société a comptabilisé des revenus de licences non récurrents de 0,4 M$ (0,7 M$ pour le même trimestre 2018) pour un revenu total consolidé de 7,9 M$ (6,4 M$ en 2018) pour le trimestre.

La marge brute a augmenté pour le trimestre terminé le 31 mai 2019 comparativement à la même période l'année dernière, passant de 3,6 M$ à 4,5 M$.

La perte nette a atteint 1,1 M$ pour la période de trois mois terminée le 31 mai 2019, comparativement à 0,8 M$ pour la période correspondante l'an dernier.

Au 31 mai 2019, la Société avait une encaisse de 17,1 M$ comparativement à 10,9 M$ au 31 août 2018.











(En milliers de dollars canadiens, sauf pour

l'information par action et % de marge brute) Période de trois

mois terminée le 31 mai 2019 Période de trois

mois terminée le 31 mai 2018 Période de neuf

mois terminée le 31 mai 2019 Période de neuf

mois terminée le 31 mai 2018

$ $ $ $









Produits







Ventes







Médical 7 155 5 314 19 910 14 951 Industriel 371 337 1 672 1 387

7 526 5 651 21 582 16 338 Entente de licence 337 747 3 302 1 865

7 863 6 398 24 884 18 203 Coût des ventes 3 339 2 809 10 162 8 485 Marge brute 4 524 3 589 14 722 9 718 Marge brute (%) 58 % 56 % 59 % 53 %









Frais d'administration 1 195 1 073 3 433 2 743 Frais de ventes et commercialisation 3 059 2 460 7 941 6 891 Frais de recherche et développement 1 293 905 3 685 2 650 Frais financiers (revenus) 30 (3) (3) (18) Variation de la juste valeur des dérivés incorporés - - - 501

5 577 4 435 15 056 12 767









Résultat net et résultat global (1 053) (846) (334) (3 049)









Résultat net par action - de base et diluée (0,01) (0,01) (0,00) (0,03)

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure physiologique comme la FFR et le dPR en cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 70 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

Opsens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Renseignements: Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction, 418.781.0333; Robin Villeneuve, CPA, CA, chef de la direction financière, 418.781.0333

