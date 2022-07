QUÉBEC, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - OpSens inc. («OpSens» ou la «Société») (TSX:OPS) (OTCQX:OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a obtenu un accord national pour le diagnostic interventionnel spécialisé avec Premier Inc. (Premier), une société de regroupement d'achats leader dans l'amélioration des soins de santé, qui a conclu une alliance avec environ 4 400 hôpitaux et systèmes de santé américains. Entré en vigueur le 1er juillet, le nouvel accord permet aux membres de Premier, à leur discrétion, de bénéficier de prix spéciaux et de conditions prénégociées par Premier pour l'OptoWire III et le moniteur associé.

Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens, a déclaré: « Nous sommes ravis d'annoncer cette entente avec l'un des plus grands regroupements d'achats aux États-Unis. Les collaborations comme celles-ci font partie intégrante de notre stratégie d'expansion de la commercialisation de l'OptoWire aux États-Unis et ailleurs dans le monde en augmentant notre accès aux laboratoires de cathétérisme (cathlabs). Il est important de noter qu'OpSens a maintenant des contrats en place couvrant plus de 90 % des hôpitaux aux États-Unis par le biais d'accords avec des regroupements d'achats. »

L'OptoWire d'OpSens est un fil guide de pression moderne conçu pour la pratique clinique actuelle pour aider dans le diagnostic, le traitement et pour confirmer les résultats dans les artères coronaires. L'OptoWire, permet de naviguer à travers des anatomies complexes, d'implanter un stent (endoprothèse) sans échange de fil guide, de choisir parmi différents indices d'hyperémie et de repos pour évaluer la physiologie coronarienne et confirmer le traitement avec des mesures faciles et fiables après l'intervention coronarienne.

La maladie coronarienne est un blocage ou un rétrécissement (sténose) des artères qui irriguent le muscle cardiaque, souvent en raison d'une accumulation de plaque graisseuse à l'intérieur des artères, ce qui peut provoquer une crise cardiaque. Plusieurs études, dont l'étude FAME, ont montré que lorsque la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve (FFR) est utilisée avant une intervention coronarienne percutanée (ICP), les résultats des patients sont améliorés et les événements cardiaques indésirables majeurs considérablement réduits.

L'OptoWire offre aux médecins plusieurs avantages concurrentiels, notamment une maniabilité supérieure, une fiabilité dans les évaluations physiologiques coronaires et la possibilité d'utiliser un seul fil guide pour l'ensemble de la procédure, ce qui permet aux médecins et au personnel de réaliser des économies de coûts et de temps. Depuis l'approbation d'OptoWire, plus de 150 000 patients ont été évalués ou traités avec ce système.

Premier est une entreprise leader dans l'amélioration des soins de santé, unissant une alliance d'environ 4 400 hôpitaux américains et 225 000 autres fournisseurs pour transformer les soins de santé. Grâce à des données et des analyses intégrées, des collaborations, des solutions de chaîne d'approvisionnement, des conseils et d'autres services, Premier permet d'améliorer les soins et les résultats à moindre coût.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la mesure de la sténose coronarienne en cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de près de 150 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

