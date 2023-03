QUÉBEC, le 27 mars 2023 /CNW/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) , une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a annoncé aujourd'hui la nomination de John Hannigan au poste de chef de la direction financière. La nomination est effective immédiatement.

M. Hannigan est un cadre financier expérimenté, cumulant plus de 22 années d'expertise financière éprouvée au sein de sociétés nationales et internationales. Avant de se joindre à la Société, M. Hannigan était vice-président des finances chez diaMentis inc. une entreprise basée à Québec qui développe une solution simple et fiable en médecine personnalisée, destinée à être utilisée par les cliniciens comme support pour établir des diagnostics plus rapides, plus objectifs et plus précis des troubles de santé mentale.

Avant diaMentis, de 2015 à 2020, M. Hannigan a occupé divers postes à la direction financière chez IPL Plastics inc., une entreprise de premier plan spécialisée dans les solutions d'emballage durables, cotée à la Bourse de Toronto. Le chiffre d'affaires annuel d'IPL Plastics s'élevait à 600 millions $US lors de son acquisition en 2020.

M. Hannigan a commencé sa carrière chez KPMG, en Irlande, de 2000 à 2015. Son importante liste de clients comprenait des sociétés publiques et privées avec une présence internationale.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe d'OpSens en cette période passionnante pour l'entreprise, alors qu'elle intensifie ses activités commerciales pour ses produits, y compris le plus récent, le SavvyWire," a déclaré M. Hannigan.

"Nous sommes très heureux que John Hannigan ait accepté de devenir notre nouveau chef de la direction financière. L'expérience de John sera bénéfique dans la mise en œuvre des stratégies financières et de croissance d'OpSens," a ajouté Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens.

À propos d'OpSens inc. ( www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com )

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression, l'OptoWire qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 200 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, le Royaume Uni, au Japon et au Canada.

OpSens a récemment reçu l'autorisation de la FDA et de Santé Canada pour commercialiser le SavvyWire pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI).

La procédure TAVI connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale, en raison du vieillissement de la population et des études récentes qui démontrent ses avantages pour un plus grand nombre de patients. Le marché mondial du TAVI est actuellement estimé à plus de 200 000 procédures et devrait atteindre 400 000 en 2027.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

