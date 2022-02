QUÉBEC, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, est heureuse d'annoncer une prolongation de quatre ans à l'entente d'approvisionnement avec Abiomed, Inc. ("Abiomed") pour poursuivre l'instrumentation de la pompe cardiaque Impella® d'Abiomed avec le capteur optique breveté d'OpSens jusqu'en avril 2028.

"Nous sommes heureux d'extensionner notre collaboration de longue date avec Abiomed pour l'intégration de notre technologie de capteur optique dans la pompe cardiaque Impella. Ce partenariat met clairement en évidence les avantages de notre technologie pour les applications cardiaques, démontrant la précision de la mesure ainsi que la qualité de nos capacités de fabrication," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'Opsens.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies des artères coronaires. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 150 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

SOURCE OPSENS Inc.

Renseignements: Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction, 418.781.0333 ; Robin Villeneuve, CPA, CA, chef de la direction financière, 418.781.0333