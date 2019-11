Opsens annonce son entrée sur le marché de la cardiologie structurelle

Applique sa technologie au segment de la cardiologie qui connaît la plus forte croissance

QUÉBEC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) annonce l'expansion de ses activités en instrumentation médicale au domaine de la cardiologie structurelle et l'accélération de ses activités de développement de produits au-delà de ses applications coronaires et périphériques actuelles.

Louis Laflamme, président et chef de la direction, a déclaré : « les capacités techniques et commerciales d'Opsens se sont développées au cours des dernières années, alimentées par notre succès sur le marché coronarien. Notre produit phare, l'OptoWire, a été utilisé chez plus de 80 000 patients aux États-Unis, en Europe, au Japon et au Canada. Nous restons enthousiastes quant à nos perspectives commerciales fondamentales et voyons également un marché adjacent hautement synergique pour développer notre technologie. »

Le nouveau domaine d'intérêt est la sténose aortique, une maladie valvulaire fréquente et grave souvent traitée par le remplacement de la valve trans-aortique (TAVR). Ce segment de la cardiologie structurelle connaît la croissance la plus rapide, conséquence du vieillissement de la population et des progrès de la technologie de valves qui permet d'offrir la procédure à un plus grand nombre de patients.

« La Société a récemment travaillé avec succès sur un projet de cardiologie structurelle. L'avancement du projet justifie des investissements supplémentaires et l'accélération de notre délai de mise en marché. Nous prévoyons capitaliser sur nos technologies, infrastructures et savoir-faire existants dans des directions complémentaires. Nous prévoyons des jalons de développement positifs pour les quatre à six prochains trimestres afin d'obtenir un produit commercial pouvant avoir un impact immédiat sur la procédure TAVR, » a conclu M. Laflamme.

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com)

Consultez la présentation d'Opsens

La Société se concentre principalement sur la mesure physiologique comme la FFR et le dPR en cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 80 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

Opsens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE OPSENS Inc.

Renseignements: Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction, 418.781.0333; Robin Villeneuve, CPA, CA, chef de la direction financière, 418.781.0333

Related Links

opsens.com