Revenus consolidés en hausse de 37 % - Ventes de produits médicaux en hausse de 42 % - Marge brute à 58 %

QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - OpSens inc. («OpSens» ou la «Société») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a publié aujourd'hui les résultats de son quatrième trimestre terminé le 31 août 2023.

Faits saillants financiers de l'exercice 2023

Revenus consolidés records de 48,3 M$ pour l'exercice 2023, une augmentation de 37%, comparativement à 35,3 M$ pour l'exercice 2022 ;

Marge brute à 58 % au cours de l'exercice 2023, une augmentation de 747 points de base par rapport aux 50 % de l'exercice 2022 ;

Ventes dans la maladie des artères coronaires à 24,5 M$ pour l'exercice 2023, une augmentation de 12 %, comparativement à 21,8 M$ pour l'exercice 2022 ;

Ventes dans la cardiologie structurelle à 2,6 M$ au cours de l'exercice 2023, par rapport à 0,1 M$ pour l'exercice 2022 ;

Ventes dans les systèmes médicaux optiques en augmentation de 82 % à 17,4 M $ au cours de l'exercice 2023 comparativement à 9,5 M $ dans l'exercice 2022;

$ au cours de l'exercice 2023 comparativement à $ dans l'exercice 2022; Trésorerie et équivalents de trésorerie à 18,1 M$ au 31 août 2023.

Quatrième trimestre de l'exercice 2023

Revenus consolidés records de 14,2 M$, contre 9,1 M$ au quatrième trimestre 2022, une augmentation de 57 % ;

Marge brute à 58 % au quatrième trimestre 2023, une augmentation de 962 points de base par rapport aux 48 % au quatrième trimestre 2022 ;

Ventes dans la maladie des artères coronaires à 6,8 M$, une augmentation de 20 % par rapport au même trimestre en 2022 ;

Ventes dans la cardiologie structurelle à 1,1 M$ au quatrième trimestre 2023, une augmentation séquentielle de 38 % du chiffre d'affaires par rapport au troisième trimestre 2023 ;

Ventes dans les systèmes médicaux optiques de 5,4 M$, une augmentation de 146 %, contre 2,2 M$ au quatrième trimestre 2022.

Faits saillants récents

Le 10 octobre 2023, OpSens a annoncé qu'elle avait conclu une entente d'arrangement définitive avec Haemonetics Corporation par laquelle Haemonetics Corporation acquerra indirectement toutes les actions ordinaires émises et en circulation dans le capital d'OpSens pour 2,90 $ par action. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du mois de janvier 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions d'usage.

Commentaire de la direction

«Nous sommes satisfaits des résultats du trimestre et de l'exercice 2023, qui reflètent un record pour les revenus trimestriels et une forte amélioration de 37 % des revenus consolidé de l'exercice. Nous avons connu une croissance dans les trois composantes clés de notre segment médical, incluant l'OptoWire pour la maladie des artères coronaires, les capteurs optiques et le SavvyWire pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique ou TAVI en cardiologie structurelle, qui se sont combinées pour générer une croissance de 66 % par rapport au quatrième trimestre 2022 et en hausse de 42% pour l'exercice 2023,» a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens.

«Notre équipe de ventes continue d'étendre l'adoption de l'OptoWire et du SavvyWire grâce à une approche synergique et multidirectionnelle, utilisant des représentants sur le terrain, des partenaires de distribution et des organisations d'achats groupés, qui ont tous contribué à la performance trimestrielle. Grâce à notre stratégie de déploiement du SavvyWire qui s'est traduite par une croissance séquentielle de 38 % des revenus au cours du trimestre, combinée à une croissance accrue de l'OptoWire, je crois que nous sommes bien positionnés pour continuer à faire croître OpSens dans les années à venir,» a conclu M. Laflamme.

Information sur les revenus sectoriels

(En millions de $ canadiens) Période de trois

mois terminée

le 31 août 2023

Période de trois

mois terminée

le 31 août 2022

Exercice terminé

le 31 août 2023

Exercice terminé

le 31 août 2022















Segment médical













Maladie des artères coronaires 6,8

5,7

24,5

21,8 Cardiologie structurelle 1,1

0,1

2,6

0,1 Produits médicaux optiques 5,4

2,2

17,4

9,5 Autre 0,1

0,1

0,4

0,3 Revenus médicaux totaux 13,4

8,1

44,9

31,7 Industriel 0,8

1,0

3,4

3,6 Revenus consolidés 14,2

9,1

48,3

35,3

Commentaire financier

Résultats financiers de l'exercice - Exercice terminé le 31 août 2023

Les revenus consolidés se sont élevés à 48,3 M$ pour l'exercice 2023, contre 35,3 M$ pour l'exercice 2022, une augmentation de 13 M$ ou de 37 %.

Maladie des artères coronaires

Les ventes de produits pour la maladie des artères coronaires (réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve («FFR») et ratio de pression diastolique («dPR»)) se sont élevées à 24,5 M$ pour l'exercice 2023, contre 21,8 M$ pour l'exercice 2022, une augmentation de 12 % par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est en partie due à l'impact positif de l'approche synergique et multidimensionnelle de deux produits brevetés (OptoWire et SavvyWire) vendus sur le marché nord-américain par l'intermédiaire des représentants de la Société sur le terrain.

Cardiologie structurelle

Les ventes en cardiologie structurelles se sont élevées à 2,6 M$ au cours de l'exercice 2023, contre 0,1 M $ pour l'exercice 2022, suite à la commercialisation du produit SavvyWire de la Société à la fin de l'exercice 2022. Les ventes ont augmenté régulièrement tout au long de l'année suivant le déploiement du plan de commercialisation.

Systèmes médicaux optiques

Les ventes de systèmes médicaux optiques, y compris l'accord d'approvisionnement avec Abiomed, se sont élevées à 17,4 M$ pour l'exercice 2023, contre 9,5 M$ pour l'exercice 2022, une augmentation de 82 %. Cette augmentation est due à la forte hausse de la demande pour les capteurs de la Société, en particulier au cours du second semestre de l'année.

Industriel

Les ventes industrielles ont augmenté de 4 % pour atteindre 3,4 M$ au cours de l'exercice 2023, contre 3,6 M$ au cours de l'exercice 2022.

Marge brute

La marge brute était de 58 % pour l'exercice 2023, contre 50 % pour l'exercice 2022, une augmentation de 747 points de base, due à une combinaison favorable du mix de produits, à une pondération plus élevée des ventes directes aux hôpitaux en Amérique du Nord et à une augmentation générale du volume des ventes.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation pour l'exercice 2022 se sont élevées à 40,5 M$, contre 28,8 M$ pour l'exercice 2022. L'augmentation des charges d'exploitation est principalement due à l'augmentation des effectifs dans les domaines de la vente et de la commercialisation, de la recherche et du développement et de l'administration dans le cadre du lancement du SavvyWire pour lequel la Société a reçu l'autorisation réglementaire au Canada et aux États-Unis.

Perte nette

La perte nette s'est élevée à 12,4 M$ pour l'exercice 2023, contre une perte nette de 11,4 M$ pour l'exercice 2022. La variation est principalement due à l'augmentation des dépenses d'exploitation associées à l'autorisation réglementaire et au lancement commercial de SavvyWire susmentionnés.

Résultats financiers du quatrième trimestre - Période de trois mois se terminant le 31 août 2023

Revenus consolidés à 14,2 M$ au quatrième trimestre 2023, une augmentation de 57 % par rapport aux 9,1 M$ enregistrés au quatrième trimestre 2022.

Maladie des artères coronaires

Les ventes de produits pour la maladie des artères coronaires sont élevées à 6,8 M$ au quatrième trimestre 2023, contre 5,7 M$ au quatrième trimestre 2022, une augmentation de 20 %. Les ventes d'OptoWire aux États-Unis ont contribué à l'amélioration des performances avec une augmentation de 13 %. Pour l'EMEA, un marché desservi par des distributeurs, a vu une croissance de 42 %, alors que l'Asie-Pacifique, un marché également desservi par des distributeurs, a connu une croissance de 13 % de son chiffre d'affaires.

Cardiologie structurelle

Les ventes en cardiologie structurelle se sont élevées à 1,1 M$ au quatrième trimestre 2023, grâce à une augmentation séquentielle de 38 % des ventes par rapport au troisième trimestre 2023. OpSens continue d'exécuter son plan de commercialisation systématique, étape par étape. La Société finalise des plans pour passer d'une mise sur le marché contrôlée à une mise sur le marché complète au cours de notre dernier trimestre de l'exercice 2023.

Produits médicaux optiques

Les ventes de produits médicaux optiques, y compris le contrat pluriannuel d'approvisionnement en capteurs pour les dispositifs d'assistance ventriculaire, se sont élevées à 5,4 M$ au quatrième trimestre 2023, contre 2,2 M$ au quatrième trimestre 2022, une augmentation de 146 %. La Société constate une augmentation de la demande pour ses capteurs et s'attend à une croissance continue à l'avenir.

Industriel

Les ventes industrielles se sont élevées à 0,8 M$ au quatrième trimestre 2023, contre 1,0 M$ au quatrième trimestre 2022. Au cours du trimestre, la Société a fourni des solutions optiques pour la température, la pression, la déformation et d'autres paramètres critiques pour diverses industries, notamment l'aérospatiale, le nucléaire et l'électronique de puissance.

Marge brute

La marge brute s'est élevée à 57,9 %, une augmentation de 962 points de base, par rapport au 48,3 % de la période de l'année précédente. Cette augmentation est due à un mix de produits favorable, à une pondération plus élevée des ventes directes aux hôpitaux et à un volume de ventes plus important.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation du quatrième trimestre 2023 se sont élevées 9,7 M$, contre 8,5 M$ au quatrième trimestre 2022. L'augmentation de 1,2 M$ est principalement due à une augmentation des activités de vente et de commercialisation, y compris une augmentation de la force de vente directe de la Société aux États-Unis pour le lancement du SavvyWire. Les dépenses de recherche et développement ont augmenté en raison d'une augmentation des projets et des ressources visant à soutenir les produits existants tout en continuant à stimuler les innovations futures.

Perte nette

La perte nette du quatrième trimestre de l'exercice 2023 a été de (1,6) M$, soit (0,01)$ par action diluée, contre une perte nette de (4,0) M$, soit (0,04) par action diluée au quatrième trimestre de l'exercice 2022.

Bilan

OpSens disposait d'une trésorerie de 18,1 M$, au 31 août 2023 (20,5 M$ au 31 mai 2023).

Tableau A

(En milliers de dollars canadiens, sauf pour

l'information par action) Période de trois

mois terminée le 31 août 2023 Période de trois

mois terminée le 31 août 2022 Exercice terminé le 31 août 2023 Exercice terminé le 31 août 2022 $ $ $ $









Produits







Ventes







Médical 13 281 7 948 44 512 31 427 Industriel 831 981 3 422 3 577

14 112 8 929 47 934 35 004 Autres 78 123 413 320

14 190 9,052 48 347 35 324 Coût des ventes 5 966 4 677 20 372 17 523 Marge brute 8 224 4 375 27 975 17 801 Taux de marge brute 58 % 48 % 58 % 50 %









Frais d'exploitation







Administration 2 324 1 872 9 898 7 822 Ventes et commercialisation 4 580 4 339 19 293 12 576 Recherche et développement 2 839 2 244 11 308 8 358

9 743 8 455 40 499 28 756









(Revenus) - charges financières 53 1 30 312 (Gain) perte sur conversion de devises (107) (52) (429) 68









Résultat avant impôts (1 466) (4 029) (12 125) (11 335) Impôts exigibles sur le résultat 166 - 278 43









Résultat net (1 632) (4 029) (12 403) (11 378)









Résultat net de base et dilué par action (0,01) (0,04) (0,11) (0,11)











Tableau B

FAITS MARQUANTS DU BILAN CONSOLIDÉ (en milliers de dollars canadiens) Au 31 août 2023

Au 31 août 2022 $ $







Trésorerie et équivalents de trésorerie 18 105

23 816 Clients et autres débiteurs 9 037

5 855 Stocks 9 566

6 672 Total des actifs à court terme 38 761

39 016 Immobilisations corporelles 4 005

2 683 Immobilisations incorporelles 1 676

1 786 Actifs au titre de droits d'utilisation 6 389

5 026 Actif total 50 831

48 511







Passifs à court terme 8 778

8 601 Dette à long terme 1 323

639 Obligations locatives 6 898

5 012 Passif total 16 999

14 252 Capitaux propres 33 832

34 259

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression, l'OptoWire, qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 250 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume Uni, au Japon et au Canada.

OpSens a reçu l'autorisation de la FDA et de Santé Canada pour commercialiser le SavvyWire pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI). Ce fil guide unique est une solution 3 en 1 pour une livraison et un positionnement stables de la valve aortique, une mesure hémodynamique continue et précise pendant l'intervention et une stimulation fiable du ventricule gauche sans avoir recours à des dispositifs auxiliaires ou à un accès veineux.

Le SavvyWire d'OpSens s'inscrit dans la tendance d'une approche minimaliste du TAVI et fait progresser la procédure, permettant aux patients de quitter l'hôpital plus tôt, parfois le jour même.

La procédure TAVI connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale, en raison du vieillissement de la population et des études récentes qui démontrent ses avantages pour un plus grand nombre de patients. Le marché mondial du TAVI devrait dépasser les 400 000 procédures en 2025 et les 600 000 procédures en 2030.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de mesure innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

