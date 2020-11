QUÉBEC, le 19 nov. 2020 /CNW/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX : OPS) (OTCQX : OPSSF) a publié aujourd'hui les résultats du quatrième trimestre et de l'année financière 2020.

Faits saillants financiers

Ventes de produits à 29,5 M$ pour les exercices 2020 et 2019 ;

2019 ; Amélioration de 2,2 M$ dans la rentabilité par rapport au quatrième trimestre 2019 ;

La Société a terminé le quatrième trimestre avec une position de trésorerie de 10,9 M$ comparativement à 10,0 M$ au 31 mai 2020.

Développements récents

Obtention d'un contrat de 3 ans avec un regroupement d'achat américain («GPO») permettant l'accès à l'OptoWire à leurs membres à travers les États-Unis ;

Progression dans le projet de développement d'un fil guide pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI ou TAVR).

Commentaire de la direction

«Je suis satisfait de la façon dont la Société a géré les impacts de la COVID-19,» a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens. «Malgré la fermeture temporaire de plusieurs laboratoires de cardiologie, nous avons continué de progresser dans nos activités commerciales et signé notre premier contrat avec un important regroupement d'achats pour accroître notre présence dans le marché de la mesure de la sténose coronaire aux États-Unis.»

«Pour l'exercice 2021 qui débute, nous sommes d'un optimisme prudent quant à l'amélioration continue de l'accès à nos clients commerciaux alors que les protocoles hospitaliers de gestion de la pandémie sont mis en œuvre. Nous capitalisons sur la traction dont bénéficient déjà nos produits pour accélérer le développement de notre fil guide pour les procédures TAVI, un marché mondial de 4 milliards $ et croissant de 40 % annuellement.»

«Nos progrès continus réalisés dans les dernières années pour créer, fabriquer et livrer des produits de classe mondiale, qui contribuent à la santé grâce à notre expertise en produits médicaux innovants ont été mis en évidence au cours du dernier trimestre. Je félicite l'équipe d'OpSens pour sa détermination à fournir aux clients un accès continu à notre technologie dans ces circonstances inhabituelles,» a conclu M. Laflamme.

Résultats financiers - exercice terminé le 31 août 2020

Les ventes de produits sont restées stables à 29,5M$ au cours de l'exercice 2020 par rapport à 2019.

Les ventes de produits pour la mesure de la sténose des artères coronaires (réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve («FFR») et l'algorithme de pression diastolique («dPR»)) se sont élevées à 18,7 M$ en 2020, contre 20,0 M$ en 2019. La baisse de 1,3 M$ des ventes d'OptoWire est principalement liée à la fermeture temporaire de plusieurs laboratoires de cardiologie provoquée par la pandémie de COVID-19.

Les ventes de systèmes médicaux optiques, y compris le partenariat de la Société pour les produits d'assistance ventriculaire, se sont élevées à 8,3 M$ pour l'exercice 2020, contre 7,0 M$ pour l'exercice 2019.

Les charges d'exploitation de l'exercice 2020 se sont élevées à 19,3 M$ comparativement à 20,5 M$ dans l'exercice 2019. Cette amélioration est attribuable aux économies sur les frais de vente et de marketing compensées par des investissements continus en recherche et développement.

La perte nette s'est élevée à 2,6 M$ dans l'exercice 2020 comparativement à une perte nette de 2,0 M$ dans l'exercice 2019. Cette variation s'explique principalement par une diminution de 3,3 M$ des revenus de licences non récurrents compensée par la réduction des frais de ventes et marketing et par une subvention de 1,7 M$ du gouvernement canadien.

Le BAIIAO1 (tableau B) était de 0,1 M$ dans l'exercice 2020, comparativement à (0,4) M$ en 2019.

OpSens avait une position de trésorerie de 10,9 M$ au 31 août 2020.

Résultats financiers - Période de trois mois terminée le 31 août 2020

Le revenu total s'est élevé à 7,6 M$ au quatrième trimestre de 2020, contre 7,9 M$ au quatrième trimestre de 2019.

Les ventes de produits pour la mesure de la sténose des artères coronaires (FFR et dPR) se sont élevées à 4,8 M$ au quatrième trimestre de 2020, contre 5,3 M$ pour la période comparative en 2019. La baisse de 0,5 M$ des ventes d'OptoWire était principalement liée à la fermeture temporaire de plusieurs laboratoires de cardiologie provoquée par la COVID-19.

Les ventes de systèmes médicaux optiques, y compris le partenariat de la Société pour les produits d'assistance ventriculaire, se sont élevées à 2,2 M$ au quatrième trimestre de 2020, contre 1,8 M$ au quatrième trimestre de 2019.

Les charges d'exploitation du quatrième trimestre de 2020 se sont élevées à 3,8 M$ comparativement à 5,5 M$ au quatrième trimestre de 2019. Cette amélioration est attribuable aux économies sur les frais de vente et de marketing.

Le bénéfice net s'est établi à 0,6 M$ au quatrième trimestre de 2020 comparativement à une perte nette de 1,6 M$ au quatrième trimestre de 2019. L'amélioration de 2,2 M$ du bénéfice net est le résultat d'une réduction des frais de vente et de marketing et d'une subvention de 0,9 M$ du gouvernement canadien.

Le BAIIAO1 (tableau B) était de 1,4 M$ au quatrième trimestre de 2020, contre (1,1) M$ en 2019.

Tableau A

(En milliers de dollars canadiens, sauf pour l'information par action et % de marge brute) Pour l'exercice terminé

le 31 août 2020 Pour l'exercice terminé

le 31 août 2019* $ $





Produits



Ventes



Médical 26 996 27 032 Industriel 2 457 2 418

29 453 29 450 Entente de licence - 3 302

29 453 32 752 Coût des ventes 13 834 14 037 Marge brute 15 619 18 715 Marge brute (%) 53 % 57 %





Frais d'exploitation



Administration 5 041 4 593 Ventes et commercialisation 8 780 11 116 Recherche et développement 5 441 4 801

19 262 20 510





Autre produit (1 683) - Charges financières 684 157





Résultat net et résultat global (2 644) (1 952)





Résultat net par action - de base et dilué (0,03) (0,02)



*Les chiffres comparatifs n'ont pas été ajustés pour refléter l'adoption de l'IFRS 16 - Contrats de location tel que défini dans nos méthodes comptables.

Tableau B

Rapprochement du résultat net et du BAIIAO

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et coûts de rémunération à base d'actions (BAIIAO) n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est peu probable que cette mesure soit comparable à des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Le BAIIAO est défini par la Société comme l'addition du résultat net, des charges financières (produits), des amortissements et des coûts de rémunération à base d'actions. La Société utilise le BAIIAO pour évaluer sa performance financière historique et prospective. Cette mesure aide également la Société à planifier et à prévoir les périodes futures ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. La Société estime que le fait de fournir ces informations aux investisseurs, en plus des mesures IFRS, leur permet de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction et de mieux comprendre sa performance financière historique et future.

Réconciliation du résultat net consolidée avec le BAIIAO (En milliers de dollars canadiens) Pour l'exercice terminé

le 31 août 2020 Pour l'exercice terminé

le 31 août 2019* $ $





Résultat net (2 644) (1 952) Charges financières 684 157 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre

de droits d'utilisation 1 548 802 Amortissement des immobilisations incorporelles 120 91 Rémunération à base d'actions 438 489 BAIIAO 146 (413)

Réconciliation du résultat net consolidé avec le BAIIAO (En milliers de dollars canadiens) Période de trois mois

terminée le 31 août 2020 Période de trois mois

terminée le 31 août 2019 * $ $





Résultat net 558 (1 618) Charges financières 356 160 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre

de droits d'utilisation 386 205 Amortissement des immobilisations incorporelles 24 25 Rémunération à base d'actions 78 121 BAIIAO 1 402 (1 107)



*Les chiffres comparatifs n'ont pas été ajustés pour refléter l'adoption de l'IFRS 16 - Contrats de location tel que défini dans nos méthodes comptables.

Tableau C

FAITS MARQUANTS DU BILAN CONSOLIDÉ (en milliers de dollars canadiens) Au Au 31 août 2020 31 août 2019*





Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 884 14 856 Clients et autres débiteurs 4 041 5 115 Stocks 6 505 5 133 Total des actifs à court terme 22 543 26 099 Immobilisations corporelles 3 230 2 ,962 Immobilisations incorporelles 1,622 1 027 Actifs au titre de droits d'utilisation 4 513 - Actif total 31 908 30 088





Passifs à court terme 5 655 4 787 Dette à long terme 6,608 7 135 Obligations locatives 4 298 - Passif total 16 561 12 648 Capitaux propres 15 347 17 441



*Les chiffres comparatifs n'ont pas été ajustés pour refléter l'adoption de l'IFRS 16 - Contrats de location tel que défini dans nos méthodes comptable.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure physiologique coronaire en cardiologie interventionnelle. OpSens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 100 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

___________________________ 1 Cette mesure non conforme aux IFRS est présentée à titre d'information supplémentaire et doit être utilisée conjointement avec les mesures financières IFRS présentées. La définition des mesures non conformes aux IFRS est expliquée au tableau B pour permettre au lecteur de mieux comprendre les paramètres utilisés par la direction. Les chiffres comparatifs n'ont pas été retraités pour refléter l'adoption d'IFRS 16 - Contrats de location, tel que défini dans la convention comptable.

SOURCE OPSENS Inc.

Renseignements: Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction, 418.781.0333; Robin Villeneuve, CPA, CA, chef de la direction financière, 418.781.0333

Liens connexes

https://opsens.com/