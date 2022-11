Une conférence téléphonique sur les résultats se tiendra aujourd'hui à 11 heures a.m.

Québec, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie, offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a publié aujourd'hui les résultats pour son quatrième trimestre et pour l'année terminées le 31 août 2022.

Faits saillants récents

L'approbation de Santé Canada pour le SavvyWire qui a marqué une première phase de mise en marché limitée et ensuite la mise en marché à grande échelle au Canada ;

pour le SavvyWire qui a marqué une première phase de mise en marché limitée et ensuite la mise en marché à grande échelle au ; L'autorisation réglementaire 510(k) de la Food & Drug Administration ("FDA") des États-Unis pour le SavvyWire qui a permis la mise en marché limitée aux États-Unis ;

La première procédure de remplacement transcathéter de la valve aortique ou TAVI avec le SavvyWire aux États-Unis par le Dr Philippe Genereux du Morristown Medical Center ;

du Morristown Medical Center ; La présentation de données cliniques sur le SavvyWire par des cardiologues leaders d'opinions dans des conventions et journaux médicaux sur la cardiologie ;

d'opinions dans des conventions et journaux médicaux sur la cardiologie ; La prolongation jusqu'en 2028 de l'accord d'approvisionnement pour Abiomed inc.

Faits saillants de l'année fiscale

Chiffre d'affaires consolidé record de 35,3 M $ pour l'exercice 2022, contre 34,5 M $ pour l'exercice 2021 ;

$ pour l'exercice 2022, contre $ pour l'exercice 2021 ; Ventes de produits pour la maladie des artères coronaires à 21,8 M $ pour l'exercice 2022, contre 22,9 M $ pour l'exercice 2021 ;

$ pour l'exercice 2022, contre $ pour l'exercice 2021 ; Ventes de produits médicaux optiques en augmentation de 17 % pour atteindre 9,5 M $ au cours de l'exercice 2022 ;

$ au cours de l'exercice 2022 ; Ventes de produits industriels en augmentation de 6 % pour atteindre 3,6 M $ pour l'exercice 2022 ;

$ pour l'exercice 2022 ; Trésorerie et équivalents de trésorerie à 23,8 M $ au 31 août 2022.

Commentaire de la direction

"L'année qui vient de se terminer a été marquée à la fois par un chiffre d'affaires record et par la réussite des étapes réglementaires pour le SavvyWire au Canada et plus récemment aux États-Unis, ce qui nous permet d'aller de l'avant avec nos plans de commercialisation dans ces deux marchés dans l'année fiscale 2023," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens. "Nous avons terminé avec succès la mise en marché limitée du SavvyWire au Canada et nous entrons maintenant dans la mise en marché à grande échelle. Aux États-Unis, nous entrons dans la mise en marché limitée qui mènera au lancement à grande échelle du SavvyWire au cours de l'année civile 2023. Les équipes médicales qui ont eu l'occasion d'utiliser le SavvyWire pour les procédures TAVI ont été très enthousiastes quant à ses résultats opérationnels et son flux de travail, " a conclu M. Laflamme.

"Sur le plan commercial, le deuxième semestre de l'année a été plus fort que le premier. L'atténuation de la pandémie a entraîné une hausse des volumes de procédures hospitalières, en particulier celles qui utilisent l'OptoWire. Grâce à l'amélioration de l'environnement opérationnel, aux investissements dans nos efforts de vente et de commercialisation et au lancement à grande échelle du SavvyWire en Amérique du Nord, je crois que nous sommes en bonne position pour profiter des opportunités de marchés importantes qui s'offrent à nous," a conclu M. Laflamme.

Résultats financiers pour l'année - Exercice clos le 31 août 2022

Le revenu total s'est élevé à 35,3 M $ pour l'exercice 2022, contre 34,5 M $ pour l'exercice 2021, une augmentation de 0,8 M $ ou de 2 %. La croissance des ventes au cours du second semestre de l'exercice a été de 11 %, contre une baisse de 5 % au cours du premier semestre de l'exercice. L'amélioration des résultats du second semestre est due à l'atténuation de la pandémie et à la hausse des volumes de procédures. Le chiffre d'affaires total a été réduit de 0,6 M $ en raison d'un effet de change négatif.

Les ventes de produits pour la maladie des artères coronaires pour la mesure de la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve ("FFR") et le ratio de pression diastolique ("dPR"), se sont élevées à 21,8 M $ au cours de l'exercice 2022, contre 22,9 M $ au cours de l'exercice 2021. La croissance des ventes au cours du second semestre de l'exercice a été de 6 %, contre une baisse de 16 % au cours du premier semestre de l'exercice. La diminution des ventes pour l'exercice est due en partie à l'impact susmentionné des taux de change négatifs et à la baisse des volumes de procédures au cours de la première moitié de l'exercice 2022 provoquée par COVID-19 dans l'ensemble du secteur.

Les ventes de produits médicaux optiques, y compris l'accord d'approvisionnement avec Abiomed, ont atteint 9,5 M $ au cours de l'exercice 2022, contre 8,1 M $ au cours de l'exercice 2021, une augmentation de 17 %.

Les ventes industrielles ont augmenté de 6 % pour atteindre 3,6 M $ au cours de l'exercice 2022, contre 3,4 M $ au cours de l'exercice 2021. Cette augmentation est due à un volume plus important de commandes dans le marché militaire.

Les marges brutes ont été de 50 % au cours de l'exercice 2022, contre 54 % au cours de l'exercice 2021. Cette baisse s'explique principalement par les coûts liés à l'arrêt progressif de la production de l'OptoWire 2, aux coûts non récurrents liés à la chaîne d'approvisionnement qui ont affecté les coûts de production et aux effets de change négatifs.

Les frais d'exploitation pour l'exercice 2022 se sont élevés à 28,8 M $, contre 19,6 M $ pour l'exercice 2021. L'augmentation est principalement due à l'augmentation des effectifs dans les domaines des ventes et de la commercialisation, de la recherche et du développement et de l'administration en vue du lancement du SavvyWire pour lequel la Société a reçu l'autorisation réglementaire au Canada et aux États-Unis.

La perte nette s'est élevée à 11,4 M $ pour l'exercice 2022, contre une perte nette de 1,2 M $ pour l'exercice 2021. Ce changement est principalement dû à l'augmentation des dépenses d'exploitation associées à l'autorisation réglementaire de SavvyWire susmentionnée et au lancement commercial prévu.

OpSens disposait d'une trésorerie de 23,8 M $ au 31 août 2022.

Résultats financiers - Période de trois mois terminée le 31 août 2022

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 9,1 M $ au quatrième trimestre 2022, contre 8,1 M $ au quatrième trimestre 2021, une augmentation de 1,0 M $ ou 12 %.

Les ventes de produits pour la maladie des artères coronaires, la FFR et le dPR ont augmenté de 7 % pour atteindre 5,7 M $ au quatrième trimestre 2022, contre 5,3 M $ au quatrième trimestre 2021. L'augmentation de 0,4 M $ est principalement attribuée à l'augmentation dans les marchés américains et japonais.

Les ventes de produits médicaux optiques, y compris l'entente d'approvisionnement pour Abiomed, ont atteint 2,2 M $ au quatrième trimestre 2022, contre 2,1 M $ au quatrième trimestre 2021.

Les ventes industrielles ont augmenté à 1,0 M $ au quatrième trimestre 2022, une augmentation de 0,3 M$, ou 43 %, par rapport au 0,7 M $ du quatrième trimestre 2021. Cette augmentation est due à un volume plus important de commandes dans le marché militaire.

Les marges brutes ont diminué à 48 % au quatrième trimestre 2022, par rapport au 50 % du quatrième trimestre 2021. Cette baisse s'explique principalement par les coûts liés à l'arrêt progressif de la production de l'OptoWire 2.

Les frais d'exploitation se sont élevés à 8,5 M $ au quatrième trimestre 2022, contre 5,3 M $ au quatrième trimestre 2021. L'augmentation de 3,2 M $ des frais d'exploitation est principalement attribuable à l'augmentation des effectifs dans le domaine des ventes et de la commercialisation en vue du lancement du SavvyWire, et en recherche et développement dans le but d'améliorer notre compétitivité et atteindre nos objectifs de croissance.

La perte nette s'est élevée à 4,0 M $ au quatrième trimestre 2022, contre une perte nette de 1,2 M $ au quatrième trimestre 2021. L'augmentation de la perte de 2,8 M $ est principalement le résultat d'une augmentation des frais d'exploitation pour stimuler la croissance de nos produits pour la maladie des artères coronaires et la préparation du lancement à grande échelle du SavvyWire pour le TAVI.

Tableau A

(En milliers de dollars canadiens, sauf pour

l'information par action et % de marge

brute) Période de trois

mois terminée le 31 août 2022 Période de trois

mois terminée le 31 août 2021 Pour l'exercice

terminé le 31 août 2022 Pour l'exercice

terminé le 31 août 2021 $ $ $ $









Produits







Ventes







Médical 7 948 7 335 31 427 30 985 Industriel 981 671 3 577 3 363

8 929 8 006 35 004 34 348 Autre 123 60 320 116

9 052 8 066 35 324 34 464 Coût des ventes 4 677 4 050 17 523 15 783 Marge brute 4 375 4 016 17 801 18 681 Marge brute (%) 48 % 50 % 50 % 54 %









Frais d'exploitation







Administration 1 872 1 794 7 822 6 473 Ventes et commercialisation 4 339 2 191 12 576 7 649 Recherche et développement 2 244 1 340 8 358 5 510

8 455 5 325 28 756 19 632









Autre revenu - (19) - (740) Charges financières 1 141 312 637 Perte (gain) sur conversion de devise (52) (202) 68 281 Résultat net et résultat global (4 029) (1 229) (11 335) (1 129) Impôt exigible sur le résultat - (14) 43 21









Résultat net (4 029) (1 215) (11 378) (1 150)









Résultat net par action - de base et diluée (0,04) (0,01) (0,11) (0,01)

Tableau B

FAITS MARQUANTS DU BILAN CONSOLIDÉ (en milliers de dollars canadiens) Au

Au

31 août 2022 31 août 2021











Trésorerie et équivalents de trésorerie 23 816

38 563

Clients et autres débiteurs 5 855

4 135

Stocks 6 672

6 115

Total des actifs à court terme 39 016

49 783

Immobilisations corporelles 2 683

2 731

Immobilisations incorporelles 1 786

1 677

Actifs au titre de droits d'utilisation 5 026

4 322

Actif total 48 511

58 513











Passifs à court terme 8 601

7 395

Dette à long terme 639

4 595

Obligations locatives 5 012

4 193

Passif total 14 252

16 183

Capitaux propres 34 259

42 330



Conférence téléphonique aujourd'hui

Louis Laflamme, président et chef de la direction, et Robin Villeneuve, chef des services financiers, tiendront une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers du trimestre et de l'année financière 2022 à 11h (heure de l'Est) aujourd'hui, le 22 novembre 2022.

Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1-833-756-0865 ou le 1-412-317-5754, ou peuvent l'écouter en direct sur Internet, via la section Investisseurs du site de la Société au https://opsens.com/fr/investisseurs/ ou au https://app.webinar.net/45mlLe4KeOD.

Une rediffusion de la conférence sera disponible dans la section Investisseurs du site de la Société au https://opsens.com/fr/investisseurs/.

Prenez note que la conférence se tient en anglais.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com )

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression, l'OptoWire qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 200 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens a récemment reçu l'autorisation de la FDA et de Santé Canada pour commercialiser le SavvyWire pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI). Ce fil guide unique est une solution 3 en 1 pour une implantation et un positionnement stables de la valve aortique, une mesure hémodynamique continue et précise pendant la procédure et une stimulation ventriculaire gauche fiable sans avoir recours à des dispositifs d'appoint ou d'accès veineux.

La procédure TAVI connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale, en raison du vieillissement de la population et des études récentes qui démontrent ses avantages pour un plus grand nombre de patients. Le marché mondial du TAVI est actuellement estimé à plus de 200 000 procédures et devrait atteindre 400 000 en 2027.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE OpSens Inc.

Renseignements: Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction, 418.781.0333, Robin Villeneuve, CPA, CA, chef de la direction financière, 418.781.0333