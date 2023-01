Une conférence téléphonique sur les résultats se tiendra aujourd'hui à 11 heures

QUÉBEC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) , une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a publié aujourd'hui les résultats de son premier trimestre 2023 terminé le 30 novembre 2022.

Faits saillants financiers du premier trimestre (toutes les valeurs sont comparées à celle du premier trimestre de l'exercice 2022, sauf indication contraire)

Revenus consolidés à 10,2 M$, comparativement à 8,1 M$, une augmentation de 26 % et un nouveau record trimestriel ;

Augmentation du taux de marge brute à 58 % au premier trimestre 2023, comparativement à 51 % ;

Ventes dans les maladies des artères coronaires à 5,2 M$ au premier trimestre de 2023, comparativement à 4,9 M$, une augmentation de 6 % ;

Ventes TAVI à 0,4$ au premier trimestre de 2023 ;

Ventes de systèmes médicaux optiques incluant le partenariat commercial avec Abiomed à 3,3 M$ au premier trimestre de 2023, une augmentation de 38 %, comparativement à 2,4 M$ ;

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 17.5 M$ au 30 novembre 2022 (23,8 M$ au 31 août 2022) ;

En décembre la Société a complété un financement par prise ferme de 11,5 M$.

Faits saillants récents

Réception de l'autorisation de la U.S. FDA pour l'utilisation du SavvyWire dans les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI) aux États-Unis ;

Premiers cas cliniques avec le SavvyWire en Europe et lancement de l'étude SAFE-TAVI ;

et lancement de l'étude SAFE-TAVI ; Premières procédures avec le SavvyWire en Nouvelle-Zélande.

Commentaire de la direction

« Nous avons connu une croissance dans chacun de nos secteurs d'activité au cours du premier trimestre, particulièrement aux États-Unis où nous avons mis un accent sur une stratégie visant à améliorer les ventes d'OptoWire et à lancer notre SavvyWire récemment autorisé pour les procédures TAVI, » a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens. Les équipes médicales qui ont eu l'occasion d'utiliser le SavvyWire ont été enthousiastes quant à ses performances. Nous n'en sommes encore qu'aux premiers jours du cycle de lancement, mais en ce moment, nous avons atteint ou dépassé presque tous les jalons ou échéances clés de nos plans de commercialisation du TAVI, et nous pensons avoir la possibilité de poursuivre sur cette lancée à l'avenir. »

Information sur les revenus sectoriels

(En millions de $ canadiens) Période de trois mois terminée

le 30 novembre 2022

Période de trois mois terminée

le 30 novembre 2021







Segment medical





Maladie des artères coronaires 5,2

4,9 Cardiologie structurelle 0,4

0,0 Produits médicaux optiques 3,3

2,4 Autre 0,3

0,1 Revenus médicaux totaux 9,2

7,4 Industriel 1,0

0,7 Revenus totaux 10,2

8,1

Commentaire financier

Les revenus consolidés se sont élevés à 10,2 M$ au premier trimestre 2023, soit une augmentation de 26 %, par rapport aux 8,1 M$ enregistrés au premier trimestre 2022.

Maladie des artères coronaires

Les ventes de produits pour la mesure de la maladie des artères coronaires (réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve («FFR») et ratio de pression diastolique («dPR»)) se sont élevées à 5,2 M$ au premier trimestre 2023, contre 4,9 M$ au premier trimestre 2022, une augmentation de 6 %. Cette augmentation est principalement due à une hausse combinée de 15 % des ventes aux États-Unis, au Canada et dans la région EMEA. Les ventes aux États-Unis ont été particulièrement fortes avec une augmentation de 38 % générée par des volumes plus élevés suite à l'orientation stratégique visant à augmenter les ventes dans le pays à la fois par des ventes directes et des accords d'achats groupés, ainsi qu'en raison des bénéfices liés aux taux de change. Les ventes au Japon ont diminué de 31 % par rapport au premier trimestre 2022 en raison de l'augmentation des niveaux d'inventaire chez le distributeur suite à une expédition importante au troisième trimestre de l'exercice 2022 et à une demande moins forte.

Systèmes médicaux optiques

Les ventes de systèmes médicaux optiques, y compris le contrat d'approvisionnement de cinq ans de la Société pour les dispositifs d'assistance ventriculaire, se sont élevées à 3,3 M$ au premier trimestre de 2023, contre 2,4 M$ au premier trimestre de 2022, une augmentation de 38 %. La Société constate une augmentation de la demande pour ses capteurs et prévoit une croissance continue à l'avenir.

Cardiologie structurelle

Les ventes en cardiologie structurelle (TAVI) ont atteint de 0,4 M$ au premier trimestre 2023. Il n'y a pas eu de ventes sur ce marché au premier trimestre 2022. La Société a reçu l'autorisation canadienne pour son produit TAVI en avril 2022 et l'autorisation américaine en septembre 2022. La Société a lancé sa mise en marché limitée au Canada et aux États-Unis plus tôt que prévu et a depuis débuté la prochaine étape de la commercialisation complète au Canada et aux États-Unis, avec des résultats initiaux indiquant une forte acceptation par les médecins et les hôpitaux avec une pression limitée sur les prix et des taux de réapprovisionnement rapides.

Ventes industrielles

Les ventes industrielles se sont élevées à 1,0 M$ au premier trimestre 2023, contre 0,7 M$ au premier trimestre 2022. Au cours du trimestre, la Société a livré des solutions de température optique, de pression, de déformation et d'autres paramètres critiques pour diverses industries, notamment l'aérospatiale, le nucléaire et l'électronique de puissance.

Marge brute

La marge brute s'est élevée à 57,6 %, soit une augmentation de 670 points de base, par rapport à 50,9 % au cours de l'exercice précédent. Cette augmentation est due à une pondération plus forte des produits à meilleures marges, à davantage de ventes directes et à des volumes de ventes plus importants.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation du premier trimestre 2023 se sont élevées à 9,7 M$ comparativement à 6,0 M$ au premier trimestre 2022. L'augmentation de 3,7 M$ est attribuable principalement à une augmentation des activités de vente et de commercialisation, y compris une augmentation de la force de vente directe de la Société aux États-Unis en prévision du lancement du SavvyWire, jumelée à une augmentation de la R&D en raison des projets de cardiologie structurelle et de la maladie des artères coronaires.

Perte nette

La perte nette du premier trimestre de l'exercice 2023 s'est élevée à (3,6 M)$, soit (0,03) dollar par action diluée, contre une perte nette de (2,1 M)$, soit (0,02) dollar par action diluée au premier trimestre de l'exercice 2022.

Bilan

OpSens disposait d'une trésorerie de 17,5 M$ au 30 novembre 2022 (23,8 M$ au 31 août 2022). En décembre 2022, la Société a complété un placement par prise ferme de 11,5 M$.

Tableau A

(Non vérifiés - En milliers de dollars, sauf pour

l'information par action) Période de trois mois

terminée le 30 novembre 2022 Période de trois mois

terminée le 30 novembre 2021 $ $





Produits



Ventes



Médical 8 895 7 342 Industriel 1 016 705

9 911 8 047 Autre 282 49

10 193 8 096 Coût des ventes 4 326 3 978 Marge brute 5 867 4 118 Marge brute (%) 58 % 51 %





Frais d'exploitation



Administration 2 600 2 137 Ventes et commercialisation 4 628 2 108 Recherche et développement 2 468 1 766

9 696 6 011





Revenus (charges) financiers (7) 159 Perte (gain) sur conversion de devises (195) 10





Perte avant impôts sur le résultat (3 627) (2 062)





Impôts exigibles sur le résultat 11 27





Résultat net et résultat global (3 638) (2 089)





Résultat net de base et dilué par action (0,03) (0,02)







Tableau B

FAITS MARQUANTS DU BILAN CONSOLIDÉ (en milliers de dollars canadiens) Au 30 novembre

2022

Au 31 août

2022 $ $







Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 501

23 816 Clients et autres débiteurs 6 884

5 855 Stocks 8 227

6 672 Total des actifs à court terme 34 907

39 016 Immobilisations corporelles 3 252

2 683 Immobilisations incorporelles 1 729

1 786 Actifs au titre de droits d'utilisation 8 508

5 026 Actif total 48 396

48 511







Passifs à court terme 8 859

8 601 Dette à long terme 530

639 Obligations locatives 8 039

5 012 Passif total 17 428

14 252 Capitaux propres 30 968

34 259

Conférence téléphonique aujourd'hui

Louis Laflamme, président et chef de la direction, tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers du trimestre à 11 h (heure de l'Est) aujourd'hui, le 12 janvier 2023.

Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1-833-756-0865 ou le 1-412-317-5754, ou peuvent l'écouter en direct sur Internet, via la section Investisseurs du site de la Société au https://opsens.com/fr/investisseurs/ ou au https://app.webinar.net/rJaVjbNjoW1.

Une rediffusion de la conférence sera disponible dans la section Investisseurs du site de la Société au https://opsens.com/fr/investisseurs/.

Prenez note que la conférence se tient en anglais.

À propos d'OpSens inc. ( www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com )

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression, l'OptoWire qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 200 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens a récemment reçu l'autorisation de la FDA et de Santé Canada pour commercialiser le SavvyWire pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI).

La procédure TAVI connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale, en raison du vieillissement de la population et des études récentes qui démontrent ses avantages pour un plus grand nombre de patients. Le marché mondial du TAVI est actuellement estimé à plus de 200 000 procédures et devrait atteindre 400 000 en 2027.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

