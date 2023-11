Des campagnes pour des réformes législatives relatives aux animaux de compagnie sont attendues

NEW YORK, 13 nov. 2023 /CNW/ - Accompagnés de chiens et de chats, les enfants ont fait appel à Oprah Winfrey, en lui disant : « Oprah, nous vous invitons à vous joindre à nous. »

La vidéo, qui a fait surface le 11 novembre à Times Square (New York) et qui montre des enfants envoyer un message à Oprah Winfrey, est devenue une sensation. Les enfants ont demandé que le chien d'Oprah Winfrey s'inscrive à l'application XOOX, un service de réseautage social exclusivement destiné aux animaux de compagnie lancé le 11 novembre, qui repose sur des défis visant à créer du contenu condensé.

Le système de XOOX verse un cent à sa fondation pour chaque inscription sur l'application. La fondation prévoit utiliser ces fonds pour des campagnes mondiales visant à promouvoir des réformes législatives unifiées relatives aux animaux de compagnie. Keith Kim, président de la Fondation XOOX, a déclaré : « Les lois varient d'un pays à l'autre en raison des différences de race, de religion, de politique et de culture, mais je crois que les lois pour la protection des animaux de compagnie peuvent être unifiées à l'échelle mondiale. » Il a ajouté : « Comme les lois sur la protection des animaux de compagnie sont encore faibles dans de nombreux pays, j'espère que des campagnes permettront de créer de meilleures lois. »

Oprah Winfrey est connue pour son amour exceptionnel pour ses chiens, au point de leur laisser un héritage important. En tant qu'animatrice influente d'émissions-débats à l'échelle mondiale, elle ne cesser de faire entendre sa voix pour défendre les droits légitimes des femmes et des Afro-Américains. On se demande désormais si elle donnera suite aux souhaits des enfants, qui espèrent sincèrement que ses animaux de compagnie s'inscrivent sur l'application XOOX, et quel prochain animal de compagnie elle pourrait proposer dans le cadre d'un autre défi.

XOOX est une application qui fonctionne par l'intermédiaire de comptes d'animaux de compagnie, et non d'humains. XOOX offre une fonction de service qui analyse les motifs autour des paupières et des yeux des animaux de compagnie pour enregistrer leur identification biométrique de détection du visage et vérifier ensuite leur identité. Les animaux de compagnie inscrits sur XOOX peuvent faire part de leur vie quotidienne et en être les personnages principaux, interagir avec leurs abonnés, et devenir des influenceurs en participant à des défis. En plus de son application fondée sur la création de contenu condensé, XOOX a présenté des applications spécialisées pour les animaux de compagnie, y compris de la musique qui leur est destinée, des trousses d'analyse urinaire et des jeux. En outre, XOOX prévoit lancer une application intégrant l'ADN et le MBTI des animaux de compagnie. Celle-ci est basée sur la mise sur le marché de l'application de kit d'analyse urinaire pour animaux de compagnie élaborée en collaboration avec Medical Cloud, une entreprise mondiale d'analyse génétique s'appuyant sur la technologie de séquençage à haut débit.

