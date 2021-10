Le Pavillon de la Chine à l'Expo 2020 Dubai symbolise l'espoir et la lumière, et sa conception architecturale s'inspire des lanternes chinoises traditionnelles, d'où son nom « Light of China » (lumière de la Chine). S'appuyant sur son expertise et sa capacité d'innovation, OPPLE Lighting se sert de la forme du cercle comme point de départ et de la lumière comme moyen pour éliminer les frontières entre les personnes et les groupes, ainsi que pour effacer les limites du présent et de l'avenir. OPPLE Lighting met en valeur le caractère unique du Pavillon de la Chine ainsi que les concepts centraux d'innovation, de confort et de vitalité qui y sont incarnés dans l'éclairage allant du restaurant à l'aire d'accueil, en passant par l'aire de repos ou l'espace exclusif d'exposition indépendante.

Faisant écho au thème de l'exposition - « Connecter les esprits, Construire le futur » -, le système d'éclairage intelligent interactif d'OPPLE Lighting, « Like a Shadow by Your Side », procure aux invités un sentiment de participation immersive grâce à la lumière et aux détecteurs de mouvement propulsés par l'IA. Ce système illustre pleinement les efforts d'OPPLE Lighting en matière d'exploration continue du futur de l'éclairage et de l'être humain, ainsi que des capacités d'application des solutions d'éclairage.

« Construire […] un avenir partagé pour l'humanité » n'est pas seulement le thème du Pavillon de la Chine; c'est aussi un hommage à la culture chinoise traditionnelle et à l'aspiration universelle de toute l'humanité. Fondée en Chine et ciblant le marché mondial, OPPLE Lighting étend son empreinte par sa présence au sein des secteurs de l'ameublement domestique, de l'ingénierie municipale, de l'éducation, des soins médicaux, des activités industrielles, etc., dans sa poursuite acharnée d'une croissance durable. OPPLE Lighting a été la première à pénétrer le marché des lumières écoénergétiques à DEL. Aujourd'hui, l'entreprise continue d'adopter de nouvelles tendances, comme celles liées aux nouvelles infrastructures, à la technologie 5G et à l'éclairage intelligent, ce qui lui permet d'aider ses clients et ses partenaires à atteindre leurs objectifs en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions, selon le cadre stratégique national « double carbone ». L'éclairage écologique, qui a toujours été l'objectif d'OPPLE Lighting, fera partie intégrante des efforts de développement « vert » consistant à « construire […] un avenir partagé pour l'humanité ».

Mme Ma Xiuhui, fondatrice et présidente d'OPPLE Lighting, a déclaré : « En tant qu'entreprise basée à Shanghai et chef de file de l'industrie de l'éclairage, et l'une des premières entreprises de l'industrie à prendre de l'expansion sur le marché international, OPPLE Lighting était le seul fabricant d'éclairage à présenter ses solutions dans le pavillon des entreprises privées à l'exposition 2010 de Shanghai. Nous sommes profondément honorés de refaire partie de l'exposition universelle et de devenir le partenaire officiel du Pavillon de la Chine à l'Expo 2020 Dubai. La dixième participation annuelle d'OPPLE Lighting à l'exposition universelle montre la croissance de notre entreprise depuis sa fondation, il y a 25 ans, et reflète de façon importante l'initiative de la Chine visant à conquérir le marché mondial. Chef de file de l'industrie de l'éclairage en Chine, OPPLE Lighting maintient son concept de marque "See Beyond" (voir au-delà) en proposant des solutions d'éclairage professionnel différenciées pour l'ameublement domestique et commercial, en créant continuellement de la valeur à partir de la lumière et en gagnant la confiance des clients au pays et à l'étranger. À l'avenir, nous ne ménagerons aucun effort pour concrétiser nos propres solutions avantageuses en matière d'innovation, continuer à développer nos activités à l'étranger, apprendre à connaître davantage de partenaires, et contribuer au développement de la "double circulation" et aux objectifs liés au "pic des émissions de carbone" et à la "carboneutralité" de la Chine, afin que la lumière de notre pays puisse illuminer le monde. »

À propos d'OPPLE Lighting

Fondée en 1996, OPPLE Lighting est active dans la recherche et le développement, la production, la distribution et les services après-vente de sources d'éclairage, d'appareils d'éclairage et de commandes dans plus de 70 pays et régions de l'Asie-Pacifique, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Sud. En tant que géant de l'industrie axé sur les produits d'éclairage et doté de capacités internes de recherche et développement, OPPLE Lighting étend constamment sa gamme de produits aux commutateurs artistiques, à l'ameublement domestique intégré, aux appareils de cuisine et de salle de bain, et aux accessoires. L'entreprise élargit toutes ses unités commerciales en utilisant son vaste réseau de marchands dans le but de devenir le principal fournisseur de l'industrie des systèmes d'éclairage et des solutions intégrées pour l'ensemble de la maison. Forte d'une solide équipe de marketing et d'un réseau de marketing mondial et bien établi, elle compte maintenant plus de 150 000 points de vente de divers types. OPPLE Lighting est devenue une société cotée en 2016 (abréviation « OPPLE Lighting », code 603515.SH). L'entreprise améliore la qualité des espaces et illumine pour vous chaque détail de la vie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1639854/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1639855/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1639856/3.jpg

SOURCE OPPLE

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pinkle Xu, superviseur des relations publiques / Global Brand Development Center, OPPLE LIGHTING CO., LTD. Tél. : +86 21 3855 0000, courriel : [email protected]